A che ora passa il Giro d’Italia oggi: Catania-Messina. Programma preciso, paesi attraversati, quando vederlo sotto casa

Oggi mercoledì 11 maggio va in scena la quinta tappa del Giro d’Italia 2022. Dopo l’arrivo in salita sull’Etna, il gruppo affronterà una nuova frazione in Sicilia: 174 km da Catania a Messina. Si tratta di una giornata disegnata per i velocisti e sembra tutto pronto per un arrivo in volata, ma attenzione ai tentativi di fuga dopo quanto successo ieri. Il percorso è semplice: vero che va affrontata la salita di Portella Mandrazzi (seconda categoria), ma dal GPM mancheranno 100 km al traguardo e a seguire non ci saranno più difficoltà altimetriche. Il plotone attraverserà le province di Catania e Messina.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2022 DALLE 11.45

La partenza è prevista alle ore 11.30 dal Villaggio di Partenza, al km 0 si transiterà alle ore 11.45. A seguire si attraverseranno i comuni di Acireale, Guardia, Giarre, Fiumfreddo di Sicilia e a quel punto si lascerà la provincia di Catania per entrare in quella di Messina. Traguardo volante a Francavilla di Sicilia per poi imboccare la salita di Portella Mandrazzi, lunga discesa e passaggio da Barcellona Pozzo di Gotto. Altro traguardo volante a Villafranca, poi nell’ordine Rodia, Sparta, Granatari, Ganzirri, Piazza Castronore e l’arrivo a Messina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2022. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CATANIA-MESSINA, TAPPA GIRO D’ITALIA: PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO:

11.30 Partenza

15.45-16.15 (circa) Arrivo

CATANIA-MESSINA , GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI CATANIA: Catania, Acireale, Guardia, Giarre, Fiumefreddo di Sicilia

PROVINCIA DI MESSINA: Chianchitta, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Portella Mandrazzi, Novara di Sicilia, Mazzarrà Sant’Andrea, Terme Vigliatore, Barcellona Pozzo di Gotto, Monforte Marina, Villafranca Tirrena, Rodia, Sparta, Granatari, Ganzirri, Piazza Castronovo, Messina

CATANIA-MESSINA, CRONOTABELLA PASSAGGIO GIRO D’ITALIA

TAPPA GIRO D’ITALIA 2022: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport, gratis e in chiaro, dalle ore 11.30 alle ore 14.00. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1 dalle ore 11.30.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, Now Tv, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse