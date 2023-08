WTA Charleston 2022, Jasmine Paolini si regala il confronto con Pegula. Ritiro per Petra Kvitova

Giornata di incontri andata in archivio a Charleston (Stati Uniti), sede del torneo WTA molto caratteristico per la sua terra verde, l’unico a giocarsi su questa superfice.

Esordio favorevole a Jasmine Paolini. La n.48 del ranking ha sconfitto con un secco 6-2 6-3 la rumena (qualificata) Gabriela Lee (n.259 WTA) e conquistato l’accesso al secondo turno. Sarà un confronto impegnativo per Paolini visto che la prossima avversaria sarà la testa di serie n.6, Jessica Pegula e il bilancio dei precedenti è decisamente favorevole all’americana dal momento che nei tre incontri già disputati ha sempre vinto. L’ultimo sigillo di Pegula è stato nel torneo di Indian Wells dell’anno scorso.

Parlando poi dei match più significativi, opportuno segnalare l’uscita di scena di Petra Kvitova. La ceca, attuale n.29 del ranking, è stata costretta al ritiro sullo score di 7-6 (6) 3-2 favorevole alla polacca Magdalena French (n.87 del mondo). Una battuta d’arresto inattesa che quindi proietta French nel prossimo round contro Kaia Kanepi. L’estone (n.57 del ranking) ha superato anche in questo caso un po’ a sorpresa la padrona di casa, Shelby Rogers (n.44 WTA) per 6-7 (2) 7-5 6-2 in 2 ore e 58 minuti di gioco. Nella notta italiana è arrivato il successo della rumena Irina Begu (n.66 del mondo) contro la cinese Xinyu Wang (n.88 WTA) per 7-6 (2) 6-4. Begu attende il nome della prossima rivale dal confronto tra Tomljanovic e Chang.

Missione compiuta poi per Alize Cornet ed Ekaterina Alexandrova. La transalpina (n.34 del ranking) si è sbarazzata con relativa facilità dell’americana Alycia Parks (n.150 del mondo) per 6-0 7-5 e nel secondo turno se la vedrà contro una tra Ruse e Baptiste. La russa (n.54 del ranking) ha avuto vita ancor più facile contro la qualificata americana Allie Kiick (n.270 del ranking) battuta 6-1 6-1. Alexandrova quindi incontrerà ora una tra Stephens (testa di serie n.13) e Zheng. Avanza anche la n.15 del seeding Amanda Anisimova: la n.47 del ranking ha sconfitto per 6-0 7-5 la connazionale Sachia Vickery (n.244 del ranking, proveniente delle qualificazioni) e nel secondo round sfiderà la vincente tra Putintseva e la qualificata Anderson.

Altra vittoria per la cinese Shuai Zhang: la n.41 del mondo ha regolato con un netto 6-2 6-4 l’americana Francesca Di Lorenzo e incrocerà l’altra statunitense Claire Liu (n.89 del ranking), uscita vittoriosa dal confronto con la britannica (qualificata) Heather Watson per 6-4 6-2.

Foto: LaPresse