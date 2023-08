Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2022: Caitlin Connor vince nello skeet. Martina Bartolomei quarta

A Lonato del Garda, dove è in corso di svolgimento la terza tappa della Coppa del Mondo 2022, risuona l’inno statunitense. Il merito è di Caitlin Connor, che si è aggiudicata la vittoria nel concorso individuale di skeet femminile.

Sbriciolando 37 dei 40 piattelli a disposizione nel Medal Match, l’americana si è presa la vittoria superando di misura la concorrenza della britannica Amber Hill, che si è dovuta “accontentare ” del secondo posto a quota 36, in quadro, relativo al podio, completato dal terzo posto della tedesca Nadine Messerschmidt (26/30).

Si è fermata al quarto posto invece la marcia dell’azzurra Martina Bartolomei (16/20). Un peccato per l’aretina che, dopo aver superato lo scoglio delle qualificazioni e delle semifinali, si è rivelata poco precisa nell’ultimo segmento di gara.

Messo in archivio il concorso individuale, con la prima vittoria assoluta in CdM per Connor, le tiratrici torneranno comunque in pedana nei prossimi giorni per i concorsi a squadra e di Mixed Team.

Foto: ISSF / Zangirolami