Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2022: Luigi Lodde trionfa, 3° Gabriele Rossetti nello skeet

Missione compiuta e alla grande. L’Italia dello skeet maschile ha fatto la voce grossa nella tappa di Coppa del Mondo 2022 di tiro a volo, in programma a Lonato del Garda. Il contingente azzurro fin dalle prime battute aveva mostrato chiari segnali di vitalità, confermati dall’esito finale della prova odierna.

Ad aggiudicarsi la gara è stato Luigi Lodde che nella Finale è stato semplicemente perfetto, con un 40 piattelli centrati dei 40 di questo atto conclusivo. Alle sue spalle si sono classificati l’americano Vincent Hancock (38 piattelli) e Gabriele Rossetti (28 piattelli), a confermare la grande prestazione di squadra dell’Italia, ricordando quest’ultimo per il titolo olimpico ottenuto a Rio 2016 in questa specialità.

Facendo un passo indietro, Lodde era stato già sugli scudi nella fase eliminatoria (125/125), come anche Elia Sdruccioli, quinto nell’overall con lo score di 123/125. Purtroppo nella semifinale 1 Sdruccioli non ha avuto una resa all’altezza della situazione (16 piattelli). Una sfida in cui Hancock (28 piattelli) e Rossetti (28 piattelli) hanno avuto accesso alla Finale.

Nella semifinale 2 Lodde ha totalizzato 27 piattelli (tre errori) alle spalle di Jesper Hansen (28 piattelli centrati), con il danese poi quarto (18 piattelli) nel confronto a quattro a definire il podio.

Foto: FITAV