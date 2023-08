Sport in tv oggi (giovedì 7 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Altra intensa giornata di sport da seguire insieme su OA Sport. Oggi, giovedì 7 aprile, di scena tanti eventi che meritano una certa attenzione fin dalle prime ore del mattino e a chiudere nella seconda serata.

Si comincia fin dalle prime ore del mattino italiano con i Mondiali di curling maschile a Las Vegas (Stati Uniti) per poi entrare nel cuore con il ciclismo: previste la terza tappa del Circuit de la Sarthe e la quarta del Giro dei Paesi Bassi.

Nel pomeriggio fari puntati nei tanti tornei di tennis in programma a precedere gli appuntamenti del basket con l’Eurolega, del calcio con Europa League e Conference League e del volley con la Champions League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 7 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDI’ 7 APRILE)

01.00 Basket, NBA: Detroit Pistons-Dallas Mavericks – Nessuna copertura tv/streaming.

01.30 Basket, NBA: New York Knicks-Brooklyn Nets – Nessuna copertura tv/streaming.

02.00 Basket, NBA: Atlanta Hawks-Washington Wizards – Nessuna copertura tv/streaming.

02.00 Basket, NBA: Chicago Bulls-Boston Celtics – Nessuna copertura tv/streaming.

03.00 Basket, NBA: Utah Jazz-Oklahoma City Thunder – Nessuna copertura tv/streaming.

04.00 Basket, NBA: Los Angeles Clippers-Phoenix Suns – Nessuna copertura tv/streaming.

04.00 Calcio, CONCACAF Champions League: Seattle Sounders-New York City – Diretta streaming su Onefootball.

04.00 Curling, Mondiali a Las Vegas (Stati Uniti): 14ma giornata – Svezia-Corea del Sud, Repubblica Ceca-Olanda, Finlandia-Canada, Danimarca-Germania – Nessuna copertura tv/streaming.

06.30 Scherma, Mondiali junior a Dubai: prova a squadre maschile fioretto – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

07.00 Scherma, Mondiali junior a Dubai: prova a squadre femminile fioretto – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

10.30 Snooker, Mondiali 2022: qualificazioni – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

11.25 Ciclismo, Circuit de la Sarthe: terza tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

12.28 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: quarta tappa – Diretta tv dalle 15.00 su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Tennis, ATP Marrakech: ottavi di finale – Diretta tv su Supertennis, live streaming su supertennis.tv.

(Cecchinato/Musetti vs Nedovyesov/Aisam-Ul-Haq Qureshi 2° match e inizio programma alle 13.00 italiane e nessuna copertura tv/streaming)

14.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Roma-Como Nuoto – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Freccette, Mondiali 2022: terzo turno – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 Calcio, Serie C: Campobasso-Turris – Diretta streaming su Eleven Sports.

15.30 Vela, 51° Trofeo Princesa Sofia: quarta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Calcio, Latvian Higher League: Super Nova-Tukums – Diretta streaming su Onefootball.

17.00 Tennis, WTA Bogotá: ottavi di finale – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Tennis, WTA Charleston: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

17.00 Basket femminile, EuroCup: Galatasaray-CBK Mersin – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

18.00 Curling, Mondiali a Las Vegas (Stati Uniti): 15ma giornata – USA-Canada, Italia-Svizzera, Norvegia-Danimarca, Olanda-Scozia – Nessuna copertura tv/streaming.

18.45 Calcio, Europa League: Lipsia-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Conference League: Feyenoord-Slavia Praga – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport 253, live streaming SkyGo, NOW e su DAZN.

19.15 Calcio, Champions League asiatica: Foolad Khouzestan-Al Gharafa – Diretta streaming su Onefootball.

19.15 Calcio, Champions League asiatica: Pakhtakor-Sepahan – Diretta streaming su Onefootball.

20.00 Basket femminile, EuroCup: Bourges-Venezia – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.00 Basket, Eurolega: Barcellona-Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su Eleven Sport, in differita in tv su Sky Sport Action (206) e in streaming in differita su SkyGo e su NOW.

20.00 Volley, Champions League: Kedzierzy Kozle-Jastrzebski – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.30 Volley, Champions League: Trentino-Perugia – Diretta tv su RaiSport, Eurosport2, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

21.00 Golf, Augusta Masters 2022: prima giornata – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Basket, Eurolega: Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

21.00 Tennis, ATP Houston: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

21.00 Calcio, Conference League: Bodo/Glimt-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, IN CHIARO su TV8, live streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su tv8.it.

21.00 Calcio, Europa League: Eintracht-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 253, live streaming su SkyGo, NOE e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: West Ham-Lione – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Braga-Rangers – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Conference League: Leicester-PSV – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Marsiglia-PAOK – Diretta tv su Sky Sport 257, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

22.15 Calcio, Champions League asiatica: Ahal-Shabab Al Ahli – Diretta streaming su Onefootball.

22.15 Calcio, Champions League asiatica: Al Duhail-Al Taawoun – Diretta streaming su Onefootball.

23.00 Curling, Mondiali a Las Vegas: 16ma giornata – Repubblica Ceca-Finlandia, Scozia-Svezia, Germania-Norvegia, Corea del Sud-Svizzera – Nessuna copertura tv/streaming.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI

LA DIRETTA LIVE DI LIPSIA-ATALANTA DALLE 18.45

LA DIRETTA LIVE DI BODO/GLIMT-ROMA DALLE 21.00

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE VENEZIA-BOURGES DALLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VILLEURBANNE

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00

Foto: LiveMedia/Lorena Bonapace