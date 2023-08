Scherma, Coppa del Mondo 2022: Martina Batini sale sul podio a Belgrado. Fuori ai quarti Errigo e Volpi

Si parla tedesco nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Belgrado. La Germania cala la doppietta sulle pedane serbe con la vittoria di Anne Sauer, che ha superato in una finale al cardiopalma la connazionale Leonie Ebert all’ultima stoccata per 15-14. Giornata positiva anche per i colori azzurri, con il podio conquistato da Martina Batini, che ha chiuso al terzo posto insieme all’americana Lee Kiefer.

Una bella gara quella della pisana, che si è arresa solamente in semifinale ad Ebert con il punteggio di 15-7. Nei quarti di finale Batini aveva superato una ritrovata Arianna Errigo (la condizione della monzese migliora sempre di più) per 15-13 al termine di un assalto molto combattuto. Molto sofferta anche la sfida degli ottavi di finale con Batini che si è imposta all’ultima stoccata (15-14) sulla francese Pauline Ranvier.

Buona prestazione di squadra per l’Italia, visto che nei quarti era arrivata, oltre a Batini ed Errigo, anche Alice Volpi, che vede terminare la sua striscia di imbattibilità in questa stagione. La toscana è stata sconfitta anche lei dalla tedesca Leonie Ebert per 15-13.

Negli ottavi si erano fermate Olga Rachele Calissi (15-9 contro Anne Sauer) e Camilla Mancini (15-10 con la polacca Julia Walczyk). Fuori ai sedicesimi Erica Cipressa, Francesca Palumbo, Elena Tangherilini, mentre nel primo assalto di giornata erano state eliminate Beatrice Monaco, Martina Favaretto ed Anna Cristino.

Domani si svolgerà la prova a squadre, con il quartetto azzurro composto da Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi. L’Italia comincerà il suo cammino agli ottavi di finale contro la vincente della sfida tra Romania e Cile.

FOTO: Bizzi/Federscherma