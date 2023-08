Scherma, Coppa del Mondo 2022: trionfo azzurro a Belgrado. Vince Tommaso Marini, Giorgio Avola secondo

Dominio azzurro nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Belgrado. Tommaso Marini conquista la sua prima vittoria in carriera, battendo in una finale tutta italiana il connazionale Giorgio Avola con il punteggio di 15-9. L’anconetano si fa anche un regalo speciale di compleanno, visto che proprio oggi compie gli anni. Un assalto ben gestito da Marini, che si è portato subito avanti e poi ha controllato i tentativi di rimonta di un Avola, che deve ancora rimandare il successo in Coppa, con la sua ultima affermazione che risale agli Europei del 2011.

Sul podio insieme ai due italiani ci salgono anche il sorprendente olandese Daniel Giacon ed il giapponese Kazuki Iimura, entrambi sconfitti per 15-9 rispettivamente da Marini e Avola. Quest’ultimo si era reso protagonista di una bellissima vittoria nei quarti di finale contro il campione olimpico Ka Long Cheung, battuto nettamente per 15-7; mentre Marini aveva superato ancora per 15-9 il britannico Marcus Mepstead.

Più complicate le sfide di entrambi negli ottavi di finale, visto che sia Avola sia Marini hanno superato con il punteggio di 15-13 rispettivamente l’egiziano Alaaeldin Abouelkassem e lo spagnolo Carlos Llavador. Soffertissimo per Avola anche il successo nei sedicesimi contro il francese Enzo Lefort, battuto per 15-14. Marini. invece, aveva battuto per 15-8 il britannico James-Andrew Davis.

Avola e Marini sono stati gli unici azzurri a spingersi oltre i sedicesimi di finale, turno in cui sono stati eliminati Daniele Garozzo (15-10 con il francese Ediri), Edoardo Luperi (15-9 contro Ka Long Cheung) e Davide Filippi (15-13 contro il giapponese Imura). Fuori, invece, al primo turno Alessio Foconi, Damiano Rosatelli, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, sconfitto per 15-14 all’ultima stoccata nel derby azzurro da Daniele Garozzo.

Tommaso Marini sarà protagonista anche domani nella prova a squadre insieme a Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi. L’Italia è già qualificata per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con la vincente della sfida tra Singapore e Brasile.

FOTO: Bizzi/Federscherma