Parigi-Roubaix 2022, Marianne Vos non presente al via: è risultata positiva al Covid

È iniziata da pochi minuti la Parigi-Roubaix femminile 2022, con le migliori atlete al mondo a gareggiare nell’Inferno del Nord per aggiudicarsi una delle Classiche Monumento più attese di tutta la stagione; tuttavia, una delle favorite della vigilia è stata costretta al forfait.

Si tratta della neerlandese Marianne Vos, data da molti come probabilmente la favorita assoluta per la corsa odierna: dopo il secondo posto dello scorso anno, avrebbe potuto approfittare dell’assenza di chi si aggiudicò la Parigi-Roubaix 2021, la britannica Elizabeth Deignan (seconda gravidanza in vista per lei, da qui il forfait alla Classica).

Proprio questa mattina è stata diffusa la notizia della positività al Covid per Marianne Vos, che dunque, sfortunatamente per l’atleta olandese, è stata costretta a non prendere il via alla Parigi-Roubaix 2022.

Date, però, le doti non solo fisiche ma anche caratteriali di un’atleta come Marianne Vos, non appena avrà modo saprà come rialzarsi prontamente e tornare a gareggiare per i prossimi appuntamenti della stagione ciclistica.

Foto: OrigoV