Motocross, GP Trentino MX2 2022: ennesimo duello in vista tra Geerts e Vialle. Adamo a caccia del podio

Non si ferma il Mondiale di Motocross 2022: sia la MX2 che la MXGP torneranno in pista già in questo weekend, reduci dal Gran Premio del Portogallo, e lo faranno in Italia, con il Gran Premio del Trentino 2022 in programma appunto sabato 9 aprile e domenica 10.

Presso il tracciato di Pietramurata andranno in scena le qualifiche e le due manche per ogni categoria, come da tradizione per ogni Gran Premio del Mondiale di Motocross. A meno di sorprese, anche in Trentino andrà in scena, per la MX2, il duello tra il belga Jago Geerts (Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team) e il francese Tom Vialle (Red Bull KTM Factory Racing).

I due viaggiano a un ritmo forsennato per gli altri piloti, sia in gara che in classifica piloti, dove al momento primeggia il belga con 174 punti e il francese insegue a 158. Lecito attendersi un’ennesima sfida tra Geerts e Vialle anche in questo Gran Premio, alla luce di quanto visto sinora.

Chi può puntare, presumibilmente, al terzo gradino del podio nelle due gare e nella classifica combinata del GP? Ci proverà senz’altro l’azzurro Andrea Adamo (SM Action Racing Team Yuasa Battery), sinora un Mondiale convincente per lui con il quinto posto in classifica, ma attenzione anche al danese Mikkel Haarup (Big Van World MTX Kawasaki) e il tedesco Simon Längenfelder (Red Bull GasGas Factory Racing). Spera in un risultato positivo Mattia Guadagnini (Red Bull GasGas Factory Racing), apparso ultimamente in netta ripresa.

Foto: Pier Colombo