Masters1000 Montecarlo, Jannik Sinner: “Tante cose ho fatto bene, ma su altre devo fare meglio”

Non facile da mandare giù. Jannik Sinner è uscito sconfitto nel terzo quarto di finale del Masters1000 di Montecarlo contro il n.3 del mondo Alexander Zverev. Sullo score di 5-7 6-3 7-6 (5) il teutonico si è imposto in un incontro fatto di tanti momenti nel quale l’altoatesino ha dimostrato di essere alla pari di uno dei più forti tennisti del circuito.

Jannik, nonostante non fosse al top della condizione per i tanti acciacchi che hanno costellato l’ultimo periodo, ha stretto i denti e cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il risultato finale gli non gli è stato favorevole, ma indubbiamente gli spunti positivi non mancano essendo lui un giocatore in costruzione.

“Sono tante cose che ho fatto bene, alcune su cui potevo fare meglio. Non era semplice, credo che tutti e due abbiamo giocato bene a tennis e in questo caso è andata bene a Zverev“, ha commentato l’altoatesino ai microfoni di Sky Sport.

“Quando la partita è bella non è solo uno spettacolo da guardare, ma anche giocarla sul campo grande con tanto pubblico che ti supporta. Ora è un po’ amaro, ma ci sono tanti aspetti buoni che mi porto via da questo match, come alcune cose su cui devo fare meglio“, ha aggiunto il nostro portacolori.

Sinner ha scelto di non partecipare al torneo di Barcellona che caratterizzerà la prossima settimana (18-24 aprile) per concedersi un po’ di riposo e curarsi visto che la famosa vescica all’alluce del piede si fa ancora decisamente sentire. Potremmo rivederlo probabilmente nel 1000 di Madrid (1°-8 maggio).

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI