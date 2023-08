Masters 1000 Montecarlo 2022: Musetti illumina per un set e mezzo, poi subisce la rimonta di Schwartzman

Termina il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista toscano è stato sconfitto in tre set in rimonta dall’argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 2-6 6-4 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco e saluta il torneo all’altezza degli ottavi di finale. Restano i rimpianti per il nativo di Carrara, che ha dominato fino a metà secondo set, momento nel quale è poi girata la partita in favore di uno Schwartzman che è sempre stato bravo a restare nel match, nonostante i numerosi problemi al servizio.

Musetti ha chiuso il suo match con 29 vincenti contro i 22 dell’avversario, ma anche con più errori non forzati dell’argentino (33 contro 30). L’azzurro ha pagato una bassa percentuale di punti vinti con la prima (46%) e non ha sfruttato al massimo gli enormi problemi avuti da Schwartzman con la seconda, con l’argentino che ha raccolto appena sei punti sui ventitré giocati.

Ottimo inizio di partita per Musetti che tiene il servizio a zero e poi conquista subito il break, complice alcune giocate di altissimo livello tecnico, come il rovescio al volo per vincere il game. Schwartzman reagisce, però, prontamente e trova il controbreak immediato, ma nel gioco successivo il toscano strappa ancora la battuta all’argentino e si porta sul 4-1. Ennesimo break di Musetti (5-1), ma l’azzurro spreca la prima possibilità di chiudere con la battuta. È un set da incubo per Schwartzman al servizio, con l’argentino che subisce il quarto break consecutivo dall’azzurro, che chiude sul 6-2.

Musetti comincia benissimo anche il secondo set, trovando il break in apertura e portandosi sul 2-0. Schwartzman ottiene il controbreak, ma continua nei suoi problemi al servizio e perde ancora la battuta per la sesta volta consecutiva. L’italiano questa volta non sfrutta il vantaggio e c’è un nuovo controbreak dell’argentino. Il numero 16 del mondo tiene finalmente il servizio per il 3-3. Musetti risente dell’occasione persa e gioca un pessimo settimo game, perdendo a zero il servizio. Il toscano ha due occasioni per pareggiare nel decimo game, ma Schwartzman annulla tutto e chiude 6-4.

È cambiata completamente l’inerzia della partita. Schwartzman è più intraprendente, mentre Musetti è troppo passivo. Il break arriva subito nel terzo game e poi ancora nel settimo, con l’argentino che scappa sul 5-2. L’azzurro riesce ad accorciare nell’ottavo gioco, ma subito dopo commette immediatamente due errori e perde ancora il servizio, con Schwartzman che si impone per 6-3 e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà Stefanos Tsitsipas.

