LIVE Musetti-Taberner 6-1 6-7 (3) 6-3, ATP Marrakech 2022 in DIRETTA: lo spagnolo lotta ma l’azzurro torna a dominare e vola ai quarti!

17.26 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 5 ace e 3 doppi falli per l’azzurro contro 1 ace e 3 doppi falli dello spagnolo. 75% di prime per Musetti che ha vinto il 72% di punti con la prima e il 65% con la seconda. 6 palle break salvate su 7 per l’italiano contro le 4/8 dell’iberico che ha vinto il 60% di punti con la prima e il 48% con la seconda trovando la prima nel 70% delle volte. 102 punti a 79 vinto dall’azzurro.

17.24 Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale a Marrakech! L’azzurro conquista il turno successivo battendo 6-1 (3)6-7 6-3 lo spagnolo Carlos Taberner soffrendo più del dovuto ma prendendosi la rivincita della sconfitta di Madrid 2021. L’italiano sfiderà uno tra la wild card tunisina Malek Jaziri e il serbo Laslo Djere. Match a due facce per il classe 2002 che torna in top80 ma deve cambiare marcia per proseguire il torneo; troppi errori contro un modesto avversario nei momenti clou nonostante gli sprazzi di talento e vincenti.

FINE TERZO SET

6-3 GAME SET AND MATCH MUSETTI!

40-15 Taberner continua a provarci: diritto lungolinea vincente.

40-0 TRE MATCH POINT PER MUSETTI!

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Ace di Musetti.

5-3 Lo spagnolo prova ad allungare il match.

AD-40 Prima vincente di Taberner.

40-40 Ottima risposta di Musetti.

40-30 Scambio durissimo vinto sulla diagonale di diritto da parte dell’iberico che può allungare il match.

30-30 Scappa via la risposta del classe 2002.

15-30 Servizio e diritto dello spagnolo.

0-30 Doppio fallo di Taberner.

0-15 Ottima risposta di Musetti con il diritto lungolinea.

5-2 Altra prima dell’azzurro: Taberner deve allungare il match.

40-15 Ace di Musetti.

30-15 Chiusura con lo smash per il carrarese.

15-15 In ritardo Musetti in uscita dal servizio.

15-0 Gran diagonale di rovescio vinta da Musetti.

4-2 Taberner sale in cattedra con il diritto e chiude a volo.

40-30 Gran chiusura a rete per Musetti che trova un elegante back di rovescio.

40-15 Sul nastro la risposta dell’italiano.

30-15 DIRITTO VINCENTE DIAGONALE DI MUSETTI!

30-0 Gran prima dello spagnolo.

15-0 Fuori di poco il diritto diagonale di Musetti.

4-1 L’azzurro conferma ancora il break e resta avanti.

40-15 VINCENTE DI ROVESCIO DI TABERNER!

40-0 COPERTURA VINCENTE SOTTORETE DELL’AZZURRO! Gran chiusura con la volée di diritto.

30-0 Servizio vincente dell’azzurro.

15-0 Prima di Musetti e palla corta deliziosa.

3-1 L’iberico conquista il game al servizio: Musetti ha un break di vantaggio.

AD-40 Servizio e diritto del classe 1997.

40-40 Gran diritto in risposta dell’italiano.

40-30 Prima vincente di Taberner.

30-30 Musetti conquista il confronto sulla diagonale di diritto: in ritardo il tennista spagnolo.

30-15 Doppio fallo di Taberner.

30-0 Scappa via la risposta dell’azzurro.

15-0 Prima vincente di Taberner. Al cambio campo Musetti ha chiamato il fisioterapista.

3-0 MUSETTI CONFERMA IL BREAK! L’azzurro resiste alle risposte dello spagnolo.

40-15 Prima vincente dell’azzurro.

30-15 Chiusura a rete di Musetti.

15-15 Diritto vincente di Taberner in risposta.

15-0 Ace del classe 2002.

2-0 BREAK MUSETTI!!!! DIRITTO LUNGOLINEA DELL’AZZURRO!

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! Chance importantissima per l’italiano.

30-30 Non ci sono scambi sin qui nel terzo set: errore di Taberner in uscita dal servizio.

30-15 Prima esterna di Taberner.

15-15 Rovescio lungolinea vincente di Musetti.

15-0 Prima vincente dell’iberico.

1-0 Buon primo game di Musetti al servizio.

40-15 Risposta vincente di Taberner.

40-0 Servizio e diritto dell’italiano.

30-0 Prima vincente di Musetti.

15-0 Scappa via la risposta di Taberner.

INIZIO TERZO SET

16.41 Clamoroso secondo parziale giocato da Carlos Taberner che riporta la sfida in parità conquistandolo al tie-break per 7 punti a 3. Troppe chance sprecate da Lorenzo Musetti che tra poche prime e un ultimo game giocato non benissimo, si fa recuperare giungendo al terzo set.

FINE SECONDO SET

6-7 SI VOLA INCREDIBILMENTE AL TERZO! Lo spagnolo conquista il tie-break.

3-6 TRE SET POINT TABERNER!!!! Musetti chiamato a una nuova rimonta.

3-5 Scappa via il rovescio dell’italiano sulla diagonale.

3-4 Musetti resta attaccato al tie-break!

2-4 L’azzurro torna a realizzare il punto prima del cambio campo.

1-4 Scappa via la risposta di Musetti.

1-3 SUL NASTRO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI MUSETTI! Serve un punto per l’azzurro.

1-2 ALTRO MINI BREAK DELLO SPAGNOLO!

1-1 Risposta vincente di Taberner: Musetti era impreparato.

1-0 MINI BREAK MUSETTI! L’azzurro trova subito il vincente in risposta.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!

40-0 Scappa via la risposta dell’iberico.

30-0 Chiusura a rete dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Musetti.

5-6 SI SALVA TABERNER!!! Musetti non sfrutta la chance e adesso deve portare il set al tie-break.

AD-40 Taberner vince un altro confronto durissimo sulla diagonale di rovescio.

40-40 Non passa la risposta dell’azzurro.

40-AD ALTRA CHANCE PER MUSETTI!!!

40-40 Scambio durissimo vinto dallo spagnolo sulla diagonale di diritto.

30-40 Scappa via il rovescio diagonale di Musetti.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI!!! L’italiano ha una chance d’oro per servire per il match.

15-30 BRAVISSIMO MUSETTI CON IL DIRITTO DIAGONALE! Preso in controtempo lo spagnolo.

15-15 Prima esterna di Taberner.

0-15 RISPOSTA VINCENTE DI MUSETTI CON IL DIRITTO DIAGONALE!

5-5 CHE RISPOSTA DI MUSETTI AL MOMENTO COMPLICATO! Servizio a zero dell’italiano.

40-0 Rovescio in rete di Taberner sulla diagonale impostata dal carrarese.

30-0 Taberner non riesce a far partire lo scambio.

15-0 Buona prima di Musetti.

4-5 Musetti prova a piazzare il break salendo 0-30 ma Taberner resta concentrato e adesso l’azzurro deve allungare il set.

40-30 Chiusura a volo di Taberner in uscita dal servizio.

30-30 L’azzurro perde il confronto con la diagonale di rovescio.

15-30 Buona prima dello spagnolo.

0-30 CHIUSURA A RETE DI MUSETTI! Gran diritto diagonale dell’italiano.

0-15 Diritto profondo in risposta di Musetti: Taberner arriva in ritardo.

4-4 L’azzurro questa volta non ha problemi al servizio: game importantissimo per il prosieguo del secondo set.

40-15 Prima vincente di Musetti.

30-15 Diritto lungo di Taberner in risposta.

15-15 Taberner spinge in risposta con il rovescio: Musetti arriva in ritardo.

15-0 Servizio e diritto di Musetti che chiude con lo smash.

3-4 Taberner non incontra difficoltà al servizio e resta avanti nel secondo set.

40-30 Servizio e diritto dello spagnolo che chiude a volo.

30-30 Gran prima di Taberner che trova un gran diritto diagonale.

15-30 PASSANTE DI MUSETTI! Lo spagnolo sale in cattedra ma l’italiano trova il diritto vincente lungolinea.

15-15 Servizio e diritto del classe 1997.

0-15 Errore in uscita dal servizio per l’iberico.

3-3 CHE GAME DI MUSETTI!!!! Quattro chance annullate dall’italiano che ristabilisce l’equilibrio.

AD-40 Il carrarese spinge in uscita dal servizio e trova il vincente di diritto.

40-40 Prima vincente dell’azzurro.

40-AD PALLA BREAK ANCORA PER TABERNER!

40-40 CON PERSONALITÀ IL MUSO!!!! L’azzurro sale in cattedra con il diritto e chiude con lo smash a volo.

30-40 Largo il recupero di rovescio dello spagnolo sulla palla corta di Musetti.

15-40 VINCENTE DI MUSETTI CON IL ROVESCIO!

0-40 TRE PALLE BREAK TABERNER!!!! L’azzurro deve fare molta attenzione.

0-30 Errore in uscita dal servizio per l’azzurro.

0-15 Vincente di Taberner con il diritto in avanzamento.

2-3 L’iberico resta avanti sul Centrale.

40-30 L’azzurro la spunta sulla diagonale di rovescio: game cruciale a Marrakech.

40-15 Sul nastro il diritto di Musetti che arriva in corsa sul recupero dello spagnolo.

30-15 Ottima prima di Taberner.

15-15 Risposta vincente di Musetti di diritto.

15-0 Servizio e diritto di Taberner che chiude con lo smash.

2-2 Musetti non trema e questa volta chiude subito il turno di servizio.

40-30 Rovescio in rete per Musetti in uscita dal servizio.

40-15 Taberner prova a migliorare in risposta ma l’accelerazione termina lunga.

30-15 Prima vincente dell’italiano.

15-15 Musetti sta trovando meno prime rispetto al set precedente e Taberner ne approfitta.

15-0 Servizio e diritto del #82 al mondo.

1-2 Taberner tiene il servizio e resta avanti nel secondo set.

40-30 LARGO IL RECUPERO DI MUSETTI! Gran diritto a sventaglio dello spagnolo.

30-30 Prima vincente dello spagnolo.

15-30 Taberner trova il vincente sottorete in uscita dal servizio.

0-30 DIRITTO VINCENTE DI MUSETTI IN RISPOSTA!

0-15 Il classe 1997 torna a sbagliare in uscita dal servizio: diritto diagonale di Taberner.

1-1 MUSETTI SI SALVA AL SERVIZIO! L’azzurro annulla le chance di break e pareggi i conti nel secondo parziale.

AD-40 Scappa via la risposta di Taberner.

40-40 Chance prontamente annullata da parte di Musetti al servizio.

40-AD PALLA BREAK TABERNER! Musetti arriva in ritardo sottorete: il diritto diagonale si ferma sul nastro.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Diritto diagonale vincente di Taberner: Musetti arriva in ritardo.

40-30 Musetti si carica e chiude con la smorzata di diritto.

30-30 Prima centrale dell’azzurro.

15-30 Musetti attacca con il rovescio lungolinea: scappa via ma difesa di Taberner.

0-30 Doppio fallo di Musetti.

0-15 Taberner sta salendo di livello anche in risposta: diritto ad aprirsi il campo e chiusura a rete.

0-1 Servizio a zero di Taberner.

40-0 SUL NASTRO LA VOLÉE DI MUSETTI! L’azzurro incanta con il diritto e attacca la rete ma non chiude il punto.

30-0 Il classe 1997 prova a scambiare di più e trovare ritmo: altro vincente dell’iberico.

15-0 DIRITTO A SVENTAGLIO VINCENTE DI TABERNER! Gran scambio condotto in diagonale dallo spagnolo.

INIZIO SECONDO SET

15.25 Lorenzo Musetti show nel primo parziale a Marrakech! L’azzurro vince per 6 giochi a 1 contro Carlos Taberner dominando in risposta, realizzando solo break, e cedendo solo un turno di servizio nel terzo gioco.

FINE PRIMO SET

6-1 PRIMO SET MUSETTI!!!! Palla corta deliziosa del carrarese.

AD-40 SET POINT MUSETTI! L’azzurro chiude a volo.

40-40 Si ferma sul nastro la volée del carrarese.

AD-40 SET POINT MUSETTI!

40-40 L’azzurro annulla subito la chance al servizio.

30-40 PALLA BREAK TABERNER PER RIAPRIRE IL SET!

30-30 Attacco in controtempo per Musetti con la volée di rovescio.

15-30 Servizio e rovescio di Musetti.

0-30 L’azzurro arriva in ritardo sulla palla corta di Taberner.

0-15 Diritto largo di poco per il talento del 2002.

5-1 NUOVO BREAK PER MUSETTI! L’azzurro serve per il set: e peccato per quel passaggio a vuoto al servizio…

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! L’azzurro sta giocando a un ritmo incredibile.

30-30 Lo spagnolo va continuamente in difficoltà quando Musetti aggredisce in risposta.

30-15 Servizio e diritto di Taberner.

15-15 Lunga la risposta di Musetti.

0-15 Scappa via il diritto diagonale del classe 1997.

4-1 SERVIZIO A ZERO E BREAK CONFERMATO!

40-0 ROVESCIO SPETTACOLARE DI MUSETTI! L’azzurro recupera il diagonale e piazza il lungolinea vincente.

30-0 Prima vincente dell’italiano.

15-0 Servizio e rovescio diagonale di Musetti.

3-1 ARRIVA UN’ALTRA CHANCE BREAK DEL CLASSE 2002! L’azzurro adesso deve tenere il servizio.

30-40 Servizio e rovescio diagonale di Taberner che chiude con il diritto.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI! Nuova chance per il carrsrese.

15-30 Diritto dal centro del campo lungo dello spagnolo: Musetti prova ad aggredire in risposta.

15-15 Rovescio profondo dell’azzurro: Taberner va in difficoltà in uscita dal servizio.

15-0 Lunga la risposta di Musetti.

2-1 ARRIVA SUBITO IL CONTROBREAK DI TABERNER! Lo spagnolo aumenta il ritmo nello scambio e riottiene il servizio perso.

15-40 DUE PALLE BREAK TABERNER! Lo spagnolo sta cercando di migliorare in risposta.

15-30 Gran recupero di Musetti in uscita dal servizio.

0-30 Lungo il diritto in uscita dal servizio dell’italiano.

0-15 Risposta profonda di Taberner: lento Musetti in risposta.

2-0 BREAK MUSETTI! L’italiano comincia alla grande il primo set.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! Subito aggressivo l’azzurro in risposta.

30-30 L’azzurro recupera la palla corta e si assicura lo scambio.

30-15 Diritto vincente in risposta di Musetti.

30-0 Gran scambio vinto dallo spagnolo che si assicura la diagonale di rovescio.

15-0 Servizio e diritto di Taberner.

1-0 Inizio perfetto di Musetti al servizio.

40-0 Servizio esterno del classe 2002.

30-0 Servizio e diritto del carrarese.

15-0 Buona prima di Musetti.

0-0 Si comincia! Batte l’azzurro.

INIZIO PRIMO SET

14.51 Pochi minuti di gioco per Carlos Taberner nella sfida d’esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann, ritiratosi sul punteggio di 6-2 1-0 in favore dell’iberico.

14.49 Giocatori in campo sul Centrale!

14.47 Il classe 2002 è al quinto posto invece nella corsa verso Milano e con un successo del torneo volerebbe dietro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

14.45 Nella Race verso Torino, il carrarese è in posizione #71 con 211 punti e con un successo potrebbe entrare in top70.

14.43 L’azzurro, in caso di vittoria del torneo, dai 766 punti virtuali potrebbe guadagnarne altri 230: punti che gli permetterebbero di volare in top50 per il best ranking.

14.41 Il #82 al mondo, ripartito dopo aver perso all’esordio a Miami contro Alexei Popyrin, è virtualmente #83 ma con un successo rientrerebbe in top80.

14.39 Lorenzo Musetti torna in campo dopo aver domato il vento e l’esperienza di Albert Ramos-Vinolas per 7-6(5) 6-1. Di questi tempi nel 2021, l’azzurro disputava i quarti di finale in Sardegna contro Laslo Djere perdendo al terzo set dopo le vittorie superlative su Dennis Novak e Dan Evans.

14.37 In palio ci sono i quarti di finale contro il vincente della sfida tra la wild card tunisino Malek Jaziri e il serbo Laslo Djere, in campo subito dopo sul Centrale.

14.35 Secondo confronto tra i due giocatori: lo spagnolo ha vinto l’unico precedente per 6-4 6-2 nel secondo turno di qualificazioni a Madrid lo scorso anno.

14.33 Si è appena conclusa la sfida tra David Goffin e Damir Dzumhur: il belga ha vinto 6-2 7-6(3) in quasi 90 minuti e vola ai quarti di finale.

13.43 David Goffin ha appena vinto il primo set per 6 giochi a 2 contro Damir Dzumhur nel primo match di giornata sul Campo Centrale. A seguire tocca all’azzurro.

13.42 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Taberner, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP 250 di Marrakech 2022 in Marocco.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Taberner, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP 250 di Marrakech 2022 in Marocco. Secondo confronto tra i due giocatori: lo spagnolo ha vinto l’unico precedente per 6-4 6-2 nel secondo turno di qualificazioni a Madrid lo scorso anno. In palio ci sono i quarti di finale contro il vincente della sfida tra la wild card tunisino Malek Jaziri e il serbo Laslo Djere.

Lorenzo Musetti torna in campo dopo aver domato il vento e l’esperienza di Albert Ramos-Vinolas per 7-6(5) 6-1. Di questi tempi nel 2021, l’azzurro disputava i quarti di finale in Sardegna contro Laslo Djere perdendo al terzo set dopo le vittorie superlative su Dennis Novak e Dan Evans. Il #82 al mondo, ripartito dopo aver perso all’esordio a Miami contro Alexei Popyrin, è virtualmente #83 ma con un successo rientrerebbe in top80.

Pochi minuti di gioco per Carlos Taberner nella sfida d’esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann, ritiratosi sul punteggio di 6-2 1-0 in favore dell’iberico. Il classe 1997 è reduce dall’uscita agli ottavi di finale in quel di Marbella contro Philipp Kohlschreiber dopo la vittoria del Challenger di Roseto degli Abruzzi contro Nuno Borges. Il #96 al mondo non è andato mai oltre gli ottavi di finale nel 2022 nel circuito maggiore: con un successo, entrerebbe virtualmente in top90 per il best ranking.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Taberner, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP 250 di Marrakech 2022 in Marocco. La partita è in programma come secondo match di giornata dalle ore 13 italiane ovvero dalle 11 locali sul Campo Centrale dopo la sfida tra David Goffin e Damir Dzumhur. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su supertennis.tv

