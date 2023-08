Italia-Francia oggi, Billie Jean King Cup: orari singolari e doppio, canale tv, programma in chiaro, streaming

Oggi, sabato 16 aprile, si chiuderà il turno preliminare della Billie Jean King Cup 2022 di tennis tra Italia e Francia: sul duro outdoor di Alghero, in Sardegna, l’Italia riparte dal 2-0 maturato ieri. Alle ore 12.00 spazio al terzo singolare tra Camila Giorgi ed Alizé Cornet.

LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-CORNET DALLE 12.00

Qualora l’azzurra non dovesse chiudere sul 3-0, a seguire proverà a portare il punto decisivo alla causa italiana Jasmine Paolini, che affronterà Ocean Dodin. In caso di 2-2 ci sarà poi il doppio di spareggio Lucia Bronzetti/Martina Trevisan contro Alizé Cornet/Kristina Mladenovic.

Tra le azzurre convocate da Tathiana Garbin c’è anche Elisabetta Cocciaretto, mentre tra le transalpine chiamate da Julien Benneteau figura anche Harmony Tan. Sarà possibile seguire l’incontro Italia-Francia in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in streaming gratuito su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match.

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA

Italia-Francia

Sabato 16 dalle ore 12.00

Camila Giorgi-Alizé Cornet

A seguire (eventuale)

Jasmine Paolini-Ocean Dodin

A seguire (eventuale)

Lucia Bronzetti/Martina Trevisan-Alizé Cornet/Kristina Mladenovic

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

