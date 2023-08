Giro di Sicilia, Vincenzo Nibali: “Bello tornare a casa, step importante verso il Giro d’Italia”

Al via oggi il Giro di Sicilia 2022 da Milazzo, molto vicino alla città natale di quello che per forza di cose è il protagonista di questa corsa: Vincenzo Nibali. Reduce dalla vittoria dello scorso anno, “lo squalo” arriva a questa corsa in un momento non facile, in cui deve provare a ritrovare la condizione dopo problemi fisici e covid.

Prima dell’inizio della corsa, il neo-capitano del team Astana Qazaqstan, ha parlato con il Corriere dello Sport: “Tornare al Giro di Sicilia mi fa sempre piacere, è la mia corsa di casa. Penso sia uno step importante per prepararmi al meglio in vista del Giro d’Italia”.

“I miei obiettivi sono testare la condizione e ritrovare e ritrovare il ritmo gara dopo una piccola pausa e un training camp in altura – ha continuato Nibali – Ho solo grandi ricordi della mia vittoria l’anno scorso qua in Sicilia, è stato qualcosa di assolutamente speciale”.

In conclusione il plurivincitore del Giro d’Italia ha voluto ringraziare il suo nuovo team, quell’Astana in cui è tornato dopo 5 anni di distanza, quell’Astana con cui ha vissuto sicuramente i suoi anni migliori: “Siamo di nuovo qui e ho al mio fianco un roster molto forte e sono sicuro che la mia Astana Qazaqstan Team potrà fare bene in questi quattro giorni.”

Foto: Valerio Origo