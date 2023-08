Giro dei Paesi Baschi, tappa di oggi Laudio-Amurrio: orari, percorso, altimetria, favoriti, canale tv, streaming

Già due firme importanti nelle prime due tappe del Giro dei Paesi Baschi 2022. In due giornate che hanno regalato emozioni la Jumbo-Visma e la Quick Step-Alpha Vinyl hanno monopolizzato la corsa con i loro campioni; quest’oggi potrebbe esserci un momentaneo ‘spareggio’ nella Laudio-Amurrio, altra giornata in cui può accadere di tutto.

PERCORSO

181,7 chilometri che comprendono tante insidie. Il primo dei cinque GPM della giornata arriva quasi subito, con Altube (3° categoria, 4500 metri al 5,7%). Poi si entra in un circuito assai frastagliato, che prevede le scalate di Opellora (3° categoria, 1100 metri al 13%) e Ozeka (2° categoria, 3600 metri al 7,4%) in rapida successione, una ‘doppietta’ da compiere due volte. L’ultimo GPM arriva a 24 chilometri dal traguardo, ma da lì non è per nulla finita, con tanti strappetti su cui chi ha scattato proverà a tenere il proprio margine.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Una giornata del genere si presta a qualsiasi tipo di soluzione. Con la generale abbastanza corta, ci aspettiamo scintille tra gli uomini di classifica, con il duo Primoz Roglic-Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) che vuole prendersi la palma di protagonisti. La Quick Step-Alpha Vinyl baserà le sue possibilità su Remco Evenepoel, ieri fenomenale nel trainare al successo il campione del mondo Julian Alaphilippe e che vorrà rendere il favore.

Tanti poi i nomi in maglia Ineos-Grenadiers, che non ha ancora chiaro chi sia il capitano per questa corsa; gli indizi portano ad Adam Yates, ma Daniel Martinez, Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart possono dire la loro. Apparso in forma anche il duo Bora-Hansgrohe composto da Aleksandr Vlasov e Sergio Higuita, mentre il blocco UAE Team Emirates con Alessandro Covi, Diego Ulssi, Marc Soler e Davide Formolo tenterà di mischiare le carte, così come Enric Mas (Movistar).

DOVE SEGUIRE LA TAPPA DI OGGI IN TV

La tappa odierna sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) a partire dalle ore 15:30; inoltre, sarà possibile seguire la gara in streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN, SkyGo e NOW Tv. Non mancherà la Diretta LIVE testuale di OA Sport, a partire dalle ore 13:00.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Orario d’inizio: 12:57

Orario d’arrivo: 17:30 circa

