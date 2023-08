F1, Charles Leclerc avvisa i rivali: “Ferrari ha ancora tanto margine negli sviluppi”

Affidabilità e prestazione: su questi due piani si giocherà la partita mondiale in F1. I primi due round del campionato hanno sorriso alla Ferrari. La Rossa ha ottenuto un totale di 78 punti degli 88 disponibili, con Charles Leclerc che guida il Mondiale piloti con 45 punti.

Un incedere, fino a questo momento, convincente quello del monegasco che nel confronto con il campione del mondo 2021 Max Verstappen si è dimostrato lucido e all’altezza della situazione. Da questo punto di vista, la F1-75 si è presentata come una monoposto veloce e facile da mettere a punto, ma ancora senza update particolari.

Stando a quelle che sono le informazioni che filtrano dalla scuderia di Maranello, la politica della massimizzazione dell’affidabilità sarà tale fino all’appuntamento di Miami (quinto del campionato) e da Barcellona qualche aggiornamento importante lo si avrà.

Tuttavia, vi è certezza da parte del team del Cavallino Rampante di non aver comunque estratto il meglio dal materiale già a disposizione. Se è vero che la Rossa genera tanta deportanza grazie all’apporto delle pance, nello stesso tempo lo sfruttamento dell’effetto suolo non è ideale per via del pompaggio.

A questo proposito, vengono in soccorso le considerazioni di Leclerc a RacingNews365: “Abbiamo ancora tanti margini di sviluppo e c’è molto da mostrare. Gli aggiornamenti e il loro corretto funzionamento saranno tra gli aspetti fondamentali nella sfida mondiale. Non so chiaramente se ciò sarà sufficiente per vincere il campionato, ma di sicuro è stato un ottimo inizio“, ha dichiarato Charles.

Foto: LiveMedia/Dppi/DPPI