Ciclismo su pista oggi, Nations Cup Glasgow 2022: orari 22 aprile, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo la giornata d’esordio della prima tappa della Nations Cup 2022 di ciclismo su pista a Glasgow, prosegue quest’oggi per l’appunto la Coppa delle Nazioni, con altre gare che vedranno affrontarsi i migliori al mondo in diverse specialità, sia in ambito maschile che femminile.

Oggi saranno di scena Sprint femminile, 1 km Time Trial maschile, Individual Pursuit maschile ed Elimination sia maschile che femminile; come accaduto nella giornata di ieri, in mattina si comincia con le fasi di qualificazione per ogni specialità, mentre la fase finale si svolgerà in serata.

Per quanto riguarda gli italiani in gara, figurano: Miriam Vece per la Sprint femminile; Francesco Lamon e Davide Boscaro che gareggeranno nell’1 km Time Trial; Davide Plebani e Manlio Moro per l’Individual Pursuit; infine, Elia Viviani per l’Elimination maschile. Nessuna azzurra prenderà parte all’Elimination femminile.

Non è prevista copertura televisiva o streaming per la Nations Cup 2022 di Glasgow. Tuttavia, non mancherà la Diretta LIVE testuale di OA Sport per seguire con aggiornamenti in tempo reale tutte le gare, sia le qualificazioni che le fasi finali, per non perdere davvero nulla.

PROGRAMMA NATION CUP CICLISMO SU PISTA 22 APRILE

Ore 11:30 Qualificazioni Sprint femminile

Ore 12:15 Qualificazioni 1 km Time Trial maschile

Ore 13:00 Sedicesimi di finale Sprint femminile

Ore 13:50 Qualificazioni Individual Pursuit maschile

Ore 14:57 Ottavi di finale Sprint femminile

Ore 15:22 Prima batteria Elimination femminile

Ore 15:32 Seconda batteria Elimination femminile

Ore 15:42 Quarti di finale Sprint femminile

Ore 15:58 Prima batteria Elimination maschile

Ore 16:10 Seconda batteria Elimination maschile

Ore 20:00 Semifinali Sprint femminile

Ore 20:08 Finali Individual Pursuit maschile

Ore 20:30 Finale 1 km Time Trial maschile

Ore 21:11 Finali Sprint femminile

Ore 21:19 Finale Elimination femminile

Ore 21:47 Finale Elimination maschile

NATIONS CUP GLASGOW 2022, CICLISMO SU PISTA: DOVE SEGUIRE IN TV LE GARE DI VENERDÌ 22 APRILE

Diretta televisiva: non prevista

Diretta streaming: Tissot Track TV

Diretta testuale: OA Sport (a partire dalle 11:30 e dalle 20:00)

NATIONS CUP GLASGOW 2022, CICLISMO SU PISTA: GLI ITALIANI IN GARA OGGI VENERDÌ 22 APRILE

Sprint femminile: Miriam Vece;

1 km Time Trial maschile: Francesco Lamon e Davide Boscaro;

Individual Pursuit maschile: Davide Plebani e Manlio Moro;

Elimination maschile: Elia Viviani.

Foto: LiveMedia/Laurent Sanson