Ciclismo, Daniele Bennati: “Il ciclismo italiano è in salute. Forse c’è un Nibali tra i giovani e ancora non lo sappiamo”

Daniele Bennati ha espresso la propria opinione nel corso della RAI in vista del campionato italiano, previsto a fine giugno con un percorso che si articolerà da Castellaneta-Alberobello. La Puglia sarà il cuore della rassegna tricolore, molto importante per il commissario tecnico degli azzurri.

Il 41enne nativo di Arezzo ha commentato alla stampa durante un’edizione del telegiornale regionale pugliese: “Abbiamo deciso quale sarà il percorso. La manifestazione è sempre cruciale in vista delle gare internazionali. Sarà importante per me individuare quale saranno i protagonisti che porterò in Australia per il Mondiale”.

L’ex ciclista ha continuato dicendo: “La nostra Federazione sta cercando di lavorare nel migliore dei modi per incentivare le scuole di ciclismo. C’è sempre bisogno di migliorare e di crescere. Il nostro ciclismo è in salute se guardiamo i risultati dello scorso anno tra Olimpiadi e Mondiali”.

Nell’attesa di avere altri dettagli sul percorso della prova in linea che si svolgerà nel week-end del 26 giugno il nostro connazionale ha concluso dicendo: “Le nostre ragazze stanno vivendo un periodo incredibile, ci manca sicuramente un grande corridore per le corse a tappe. Forse c’è un Nibali tra i giovani e ancora non lo sappiamo”.

Foto. Federciclismo