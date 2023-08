Carlos Alcaraz nella ristretta cerchia di tennisti in top10 prima dei 19 anni: l’elenco completo

Il 25 aprile del 2005, Rafa Nadal è entrato per la prima volta in Top 10, dove è rimasto ininterrottamente finora. Esattamente 17 anni dopo, il 25 aprile 2022, a soli 29 giorni di età in più rispetto al maiorchino, Carlos Alcaraz entrerà per la prima volta fra i primi dieci del mondo. Dopo Rafa, il classe 2003 sarà da lunedì il più giovane tennista in attività a debuttare in Top 10 e l’unico altro capace di riuscirci prima di compiere 19 anni.

In questa classifica, dietro ai due spagnoli, troviamo nell’ordine Novak Djokovic (19 anni e 9 mesi), Andy Murray (19 anni e 11 mesi), Alexander Zverev (20 anni e 1 mese), Jannik Sinner (20 anni e 2 mesi), Tsitsipas (20 anni e 6 mesi) e Roger Federer (20 anni e 9 mesi).

Se invece vogliamo guardare chi è riuscito a entrare in top 10 prima dei 19 anni dal 1973 (anno della prima pubblicazione della classifica ATP) ad oggi, possiamo notare che soltanto altri nove tennisti sono riusciti a compiere questa grandissima impresa. Ecco di chi si tratta.

TENNISTI IN TOP TEN PRIMA DEI 19 ANNI DAL 1973 AL 2022

Bjorn Borg (Svezia)

Mats Wilander (Svezia)

Jimmy Arias (Stati Uniti)

Aaron Krickstein (Stati Uniti)

Boris Becker (Germania)

Andre Agassi (Stati Uniti)

Michael Chang (Stati Uniti)

Andrei Medvedev (Ucraina)

Rafa Nadal (Spagna)

CARLOS ALCARAZ (Spagna)

Foto: LaPresse