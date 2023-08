Billie Jean King Cup 2022: l’Italia lancia la sfida alla Francia. Giorgi e Paolini per cominciare al meglio

Si alza il sipario ad Alghero sulla sfida tra Italia e Francia, che assegna un posto alle Finali di novembre della Billie Jean King Cup 2022. Un traguardo che la squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin spera di raggiungere per la prima volta nella sua storia da quando è cambiato il format. E’ un’Italia certamente ambiziosa e che culla anche molte speranze di potersi qualificare, visto che la Francia ha qualche assenza importante e non è sicuramente nel suo miglior momento.

Ad aprire il programma (ore 14.00) saranno Jasmine Paolini ed Alize Cornet. Una partita che può risultare molto importante anche in ottica risultato finale, con il primo punto che può davvero indirizzare la sfida. La toscana, infatti, ha vissuto un buon inizio di stagione, entrando tra le prime cinquanta del mondo, ottenendo anche dei risultati importanti con giocatrici con una classifica decisamente migliore. Dall’altra parte c’è invece Cornet, lontana parente di quella giocatrice capace di arrivare ai quarti di finale degli Australian Open. Quello di Melbourne resta l’unico vero buon risultato per la francese, che sta vivendo un momento sicuramente non felice.

Partire 1-0 per l’Italia è fondamentale, anche perché dopo toccherà a Camila Giorgi. Sulla marchigiana ci sono tante incognite, visto che arriva da un periodo con pochissime partite all’attivo, ma Tathiana Garbin crede tantissimo nella numero 30 del mondo ed ha puntato decisamente su di lei. Dall’altra parte della rete ci sarà Oceane Dodin, in una partita che vede certamente Giorgi partire con i favori del pronostico.

Ad Alghero è tutto pronto per un’Italia che vuole assolutamente costruire il suo cammino verso le Finals già da questa prima giornata. C’è davvero tutto per riportare le azzurre nell’élite del tennis mondiale, per un risultato che rilancerebbe ulteriormente tutto il movimento.

Foto: LaPresse