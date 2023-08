Billie Jean King Cup 2022, Italia-Francia 1-0: Jasmine Paolini rimonta Alizé Cornet e si prende il primo punto

Con cuore, grinta e voglia di lottare su ogni punto, Jasmine Paolini regala l’1-0 all’Italia nella sfida di Billie Jean King Cup 2022 contro la Francia. La toscana ha sconfitto in rimonta Alizé Cornet con il punteggio di 2-6 6-1 7-6 dopo quasi due ore e mezza di battaglia sul campo di Alghero.

Paolini è stata bravissima a reagire ad un brutto primo set ed anche nel momento più caldo della partita ha saputo mantenere la calma, annullando due match point nella terza frazione. Un incontro con tanti errori (36 quelli dell’azzurra, 48 quelli della francese), con Cornet che ha avuto più vincenti (20 contro 13). Alla fine, però, Paolini ha vinto tre punti in più (89) rispetto alla transalpina (86).

Inizio di match da incubo per Paolini, che perde due volte il servizio e va sotto per 4-0. Cornet ha il pieno controllo dello scambio e non sbaglia praticamente nulla. La francese non concede occasioni all’azzurra per poter rientrare nel set e chiude agevolmente per 6-2.

Nella seconda frazione si ribalta completamente tutto, nonostante il break in apertura di Cornet. Da quel momento la francese sparisce dal campo, mentre Paolini comincia a prendere coraggio e trova ritmo da fondo. La toscana ottiene l’immediato controbreak, ma la striscia di giochi consecutivi prosegue inesorabile fino al 6-1 con cui Jasmine porta l’incontro al terzo e decisivo set.

C’è tanta tensione e la partita diventa una guerra di nervi. Cornet scappa via sul 4-2, togliendo la battuta all’azzurra, ma Paolini reagisce prontamente, trova l’immediato controbreak e con grande carattere pareggia i conti (4-4). Nel decimo gioco l’azzurra deve affrontare due match point, ma riesce ad annullarli entrambi e conquista un game veramente molto lottato. La parità non si spezza e si va al tie-break. Cornet comincia un ace, ma poi commette tre errori e Paolini scappa sul 5-1. A tremare è ancora il braccio della francese (doppio fallo ed errore) e Jasmine chiude per 7-2.

Tra pochissimo in campo Camila Giorgi contro Oceane Dodin. Il risultato di Paolini è importantissima per l’Italia, che può davvero chiudere la prima giornata avanti per 2-0 ed avvicinarsi alla qualificazione per le Finali della Billie Jean King Cup.

Foto: LaPresse