ATP Finals 2022, Angelo Binaghi: “Saranno scritte pagine importanti nella storia di questo sport”

Dal 13 al 20 novembre Torino sarà nuovamente la capitale del tennis mondiale. L’edizione 2022 delle ATP Finals terrà banco e le emozioni non mancheranno. Si confida nella forza dei giocatori italiani che possano essere presenti nella rassegna che premia i migliori otto tennisti dell’annata, sulla base della classifica di rendimento stagionale (ATP Race).

Nel corso della presentazione dell’evento a Palazzo Madama, Angelo Binaghi si è espresso così relativamente a quel che si prospetta: “La fine delle limitazioni per la pandemia sarà uno stimolo per creare nuove opportunità e offrire un’esperienza ancora migliore“, le parole del n.1 della Federtennis.

“Nella prima edizione abbiamo ottenuto risultati straordinari, raggiungendo 113 Paesi nel mondo e quasi 110 milioni di persone: Torino deve affermarsi come capitale mondiale del tennis, vanno ancora scritte pagine importanti nella storia di questo sport“, ha sottolineato Binaghi.

A ciò si è associata anche la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Valentina Vezzali: “E’ un evento di interesse internazionale, il Governo è impegnato al fianco della Federazione Italiana Tennis ed è una manifestazione che promuoverà la città di Torino e l’Italia nel mondo. Sarà un’occasione per ribadire che lo sport unisce sacrificio e passione anche in un momento difficile come questo per l’Europa, oggi teatro di guerra, lo sport è messaggero di pace e solidarietà“, le considerazioni di Vezzali.

Foto: LaPresse