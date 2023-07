WTA Indian Wells, Jasmine Paolini compie l’impresa più grande della sua carriera: battuta Sabalenka!

Grandissima impresa di Jasmine Paolini nel secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells. L’azzurra (n.46 al mondo) sconfigge a grandissima sorpresa la bielorussa Aryna Sabalenka (testa di serie n.3) per 2-6 6-3 6-3 in un’ora e 48 minuti di gioco e si regala il sedicesimo di finale contro la vincente del match tra la kazaka Yulia Putintseva e la svizzera Viktorija Golubic. Per l’italiana si tratta della prima vittoria contro una top 10 in carriera.

L’inizio di partita è ricco di possibilità mancate: sia Paolini sia Sabalenka sprecano due palle break nei primi due game e si arriva dunque sull’1-1. I successivi due giochi sono senza difficoltà al servizio, poi l’azzurra ha un’altra possibilità di rubare il servizio all’avversaria, ma non riesce a sfruttare la chance. La numero 3 al mondo si porta dunque sul 3-2 e poi compie l’allungo decisivo nel game successivo con il break del 4-2. La bielorussa tiene agilmente il servizio nel settimo gioco e subito dopo conquista il primo set rubando ancora una volta il servizio all’italiana (6-2).

L’apertura del secondo parziale vede la reazione di Paolini. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana sfrutta alla grande le difficoltà al servizio dell’avversaria per volare sul 4-1 con due break di vantaggio. Sabalenka prova a reagire recuperando subito un break, ma la nostra portacolori è brava prima a gestire il vantaggio residuo (annullando una palla break nell’ottavo game) e poi a trovare un altro break che le permette di portare il match al terzo set.

L’ultimo parziale comincia senza grandi scossoni. Le due tenniste tengono bene nei primi turni di servizi e si arriva sul 3-3. Qui Paolini concede due palle break, ma riesce a salvarsi soprattutto grazie a due buone prime. Nel game successivo si ribaltano i ruoli ed è l’azzurra ad avere la possibilità di rubare la battuta l’avversaria: la nostra portacolori non si fa scappare l’occasione della vita e si prende il break del 5-3. Nel nono gioco Sabalenka tenta la rimonta in extremis, ma Paolini resiste e compie l’impresa più grande della sua carriera.

A fine partita pesano tanto i 10 doppi falli della bielorussa (contro i 6 dell’azzurra). L’italiana chiude l’incontro con il 65% dei punti vinti con la prima (contro l’81% della sua avversaria) e il 48% con la seconda (contro il basissimo 31% della numero 3 del ranking). I punti totali conquistati dalle due tenniste nell’arco del match sono 82 per Paolini e 84 per Sabalenka: un dato che certifica la bravura dell’azzurra nell’incidere nei momenti chiave della sfida.

Foto: LaPresse