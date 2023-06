Trofeo Laigueglia 2022, il percorso ai raggi X. Cima Paravenna ostica, decisivo lo strappo di Colla Micheri

Dopo tanta attesa, torna il ciclismo in territorio italiano: domani mercoledì 2 marzo è in programma il Trofeo Laigueglia 2022, celebre corsa ligure arrivata alla cinquantanovesima edizione che aprirà il calendario ciclistico italiano.

Saranno ben 25 le squadre al via, tra le quali otto World Tour, a testimonianza di un elevato interesse che il Trofeo Laigueglia ha suscitato nei team a livello mondiale; visto il successo, è stato confermato il percorso che ha caratterizzato la gara negli ultimi anni.

I corridori affronteranno un percorso di 202 chilometri totali, con partenza e arrivo previsti proprio nel comune di Laigueglia, in provincia di Savona, in Liguria. Il primo tratto sarà pianeggiante, per circa 30 km, salvo poi arrivare al GPM di Cima Paravenna e, successivamente, all’ostica salita di Testico.

Il tratto finale prevede un percorso di 12,6 chilometri da ripetere quattro volte in cui sarà assoluto protagonista, decisivo per le sorti della gara, il tratto in salita presentato dal borgo di Colla Micheri; infine, si farà ritorno a Laigueglia ove sarà posto il traguardo finale.

