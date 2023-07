Trento-Berlino oggi in tv: orario, programma Champions League volley, canale, streaming

Oggi, giovedì 10 marzo, alle 20,30 si giocherà Itas Trentino-Berlin Recycling Volleys, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2021/22 di volley maschile. Sarà un rematch dello scorso anno, quando le due squadre si incontrarono allo stesso punto della competizione.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-BERLINO (CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY) DALLE 20.30

Trento spera di ripetere il netto risultato con cui si impose nel doppio scontro contro i tedeschi, che appiano sulla carta come una delle squadre meno attrezzate arrivate a questo punto della competizione. Un sorteggio quindi sicuramente favorevole per la squadra di Angelo Lorenzetti che non dovrà comunque sottovalutare gli avversari, usciti brillantemente da imbattuti dal Girone D.

Ad aspettare Alessandro Michieletto, Riccardo Sbertoli e compagni ci saranno tante vecchie conoscenze del nostro campionato come Ben Patch e Timothy Schott. Il match di andata si gioca i casa della squadra italiana, alla BLM Group Arena di Trento, mentre il ritorno si giocherà settimana prossima a Berlino.

Di seguito il programma di Itas Trentino-Berlin Recycling Volleys, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2021-2022 di volley maschile, con tutte le informazioni per seguire l’evento in diretta tv e streaming. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale:

TRENTO-BERLINO, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 10 MARZO:

20.30 Itas Trentino vs Berlin Recycling Volleys

TRENTO-BERLINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv.

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace