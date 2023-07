Volley, Champions League: Civitanova crolla contro lo Jastrzebski Wegiel, la semifinale si allontana

Civitanova crolla contro lo Jastrzebski Wegiel nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2022 di volley maschile. La Lube è stata sconfitta dalla compagine polacca con un roboante 3-0 (25-22; 25-23; 25-19) di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e la qualificazione alle semifinali è tutta in salita: i Campioni d’Italia dovranno vincere per 3-0 o 3-1 settimana prossima, in trasferta, e poi aggiudicarsi anche il golden set di spareggio se vorranno garantirsi la possibilità di fronteggiare lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, detentore del titolo continentale.

Una brutta serata per i ragazzi di coach Chicco Blengini, che sabato sera avevano perso contro Modena in un recupero di campionato. Dopo essere stati eliminati ai quarti di finale della Coppa Italia e dopo aver perso la Finale del Mondiale per Club, i marchigiani rischiano di uscire prima del previsto dalla massima competizione europea, mancando un altro obiettivo di questa stagione. Gli ospiti sono stati superiori in tutti i fondamentali e hanno sfruttato al meglio i tanti errori dei padroni di casa, lacunosi soprattutto in ricezione e in attacco.

L’opposto Ivan Zaytsev non è sceso in campo da titolare (5 punti) e al suo posto ha inizialmente giocato Gabriel Garcia (7), ancora fuori lo schiacciatore Osmany Juantorena e così di banda sono stati schierati Ricardo Lucarelli (11) e Marlon Yant (9). Al centro Robertlandy Simon (14, 3 muri) e Simone Anzani (3), Luciano De Cecco il regista, Fabio Balaso il libero. Tra le fila del Wegiel, guidato da Andrea Gardini, si sono distinti l’opposto Jan Hadrava (14 punti), i martelli Trevor Clevenot (7) e Tomasz Fornal (12), il palleggiatore Benjamin Toniutti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Gli ospiti partono a razzo nel primo set e allungano prontamente sul 5-1, ma la Lube è brava a ricostruire con Lucarelli e Garcia (14-15). Uno scatenato Fornal firma un allungo seguito dalla stampatona di Wisniewski su Garcia, ma i biancorossi non mollano: muro e primo tempo di Simon, intervallati dal mani-out di Lucarelli, per il pareggio a quota 19. Nel finale, però, Lucarelli e Yant incappano in troppi errori e i polacchi portano a casa il set.

Il secondo parziale si rivela più combattuto, ma gli ospiti sono comunque bravi a prendere il break di vantaggio. Civitanova rimane aggrappata con i muri di Simone e Anzani, l’ace di Lucarelli permette anche di restare in scia sul 21-23, Simon acciuffa il 23-24 ma poi Zaytsev sciupa la palla del pareggio e Fornal chiude i conti con la pipe. Il terzo set è equilibrato soltanto in avvio, poi i polacchi scappano via con Fornal e Clevenot, i Campioni d’Italia escono dal campo e perdono malamente.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli