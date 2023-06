Tiro a Segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: Sofia Ceccarello spiega perchè non era in lista gara nel contest di carabina 10m

Uno score di 631 punti netti che le è valso il secondo posto virtuale, ma una mancata partecipazione alla semifinale del contest femminile di carabina 10m ad aria compressa nel corso della prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a segno, in corso di svolgimento al Cairo. In molti ieri si sono chiesti, cosa è successo a Sofia Ceccarello?

A spiegarlo, dal suo account Facebook è stata la stessa shooter ravennate che ha scritto: “Viste le molte domande che ho ricevuto, è tempo di spiegare cos’è successo oggi e i giorni precedenti, il motivo per cui non ho gareggiato oggi nella finale di questa prima Coppa del Mondo”.

“Da regolamento solo tre atleti per squadra possono competere per la finale e i restati gareggiano come MQS o RPO (il significato è lo stesso), ovvero il punteggio vale per il ranking mondiale ugualmente, ma non per la finale.

Inizialmente ero nella squadra da tre e non avrei dovuto gareggiare come mqs, ma tre giorni fa, quando sono arrivata in Egitto mi era stato detto che la mia valigia con l’attrezzatura sportiva era stata persa in aeroporto e non sarebbe arrivata in tempo per oggi, primo giorno di gare. Quindi da giusta decisione degli allenatori sono stata cambiata con l’altra ragazza che inizialmente era mqs, dando quindi a lei la possibilità di competere per la finale. Ieri sera invece, mi è stato comunicato che la valigia era arrivata in aeroporto e avrei potuto sparare questa mattina. Era troppo tardi però per cambiare nuovamente ed ecco perché questa mattina ho gareggiato come mqs”.

“Sono molto soddisfatta della gara che ho fatto, finendo con un punteggio di 631 e qualificandomi ipoteticamente come seconda nella finale. Non nego che avrei avuto piacere di competere nella finale oggi, ma può succedere e sono comunque felice per non essermi fatta abbattere dalla situazione e sono ancora più felice per le ragazze che hanno vinto una medaglia, più che meritato.

Restano comunque ancora molte altre gare da fare ed è bello essere tornati tutti assieme”.

Un problema quindi di natura logistica, che però è stato superato. Sofia Ceccarello avrà modo di rifarsi nei prossimi giorni fra altre gare individuali, competizioni di Mixed Team e contest a squadre.

Foto: UITS