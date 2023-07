Tennis, Nick Kyrgios: “Jannik Sinner è un giocatore infernale, tra i giovani è il mio giocatore preferito”

Non manca l’attesa quest’oggi per quello che accadrà sul campo n.2 di Indian Wells, dove è in programma il match degli ottavi di finale del 1000 californiano tra Jannik Sinner e Nick Kyrgios.

L’altoatesino è reduce da un incontro particolarmente duro contro il francese Benjamin Bonzi. Il classe 2001 del Bel Paese ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato l’incedere per una parte rilevante dell’incontro. Con la forza mentale piuttosto che fisica, Jannik è riuscito a piegare il coriaceo transalpino, meritando l’accesso agli ottavi.

Sulla sua strada ci sarà però un redivivo Kyrgios. Precipitato in classifica nella posizione n.132 del ranking, l’estroso aussie ha potuto sfruttare l’invito da parte degli organizzatori (wild card) ed essere quindi parte del tabellone principale. In forma fisica eccellente ed esprimendo un tennis di alto livello soprattutto nell’ultima partita contro il n.8 del mondo Casper Ruud, il giocatore di Canberra può fare davvero paura.

Da parte di Nick c’è grande considerazione del suo prossimo avversario. Lo si comprende decisamente dalle sue dichiarazioni della vigilia: “Sinner è un giocatore infernale, ha giocato eccezionalmente bene per un anno e mezzo, colpisce la palla con forza. Ci siamo incontrati una volta in doppio e sono rimasto scioccato dalla forza con cui colpisce la palla, dalla facilità con cui la colpisce .Di tutti i giovani giocatori, è il mio preferito“.

A questo punto, dopo le parole, sarà il campo a valere.

Foto: LaPresse