Sport in tv oggi (giovedì 31 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 31 marzo, ci apprestiamo a vivere una giornata ricca di eventi sportivi in attesa di un weekend estremamente intenso. Fari puntati sul grande tennis a Miami, sugli Europei di lotta libera, sulla Coppa del Mondo di tiro a volo e sulle coppe europee per club di alcuni sport di squadra. Da evidenziare per l’Italia il match dell’Olimpia Milano contro Monaco nell’Eurolega di basket e la sfida di ritorno tra Lione e Juventus nei quarti di finale della Champions League di calcio femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 31 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDI’ 31 MARZO)

11.30 Lotta, Europei: Qualificazioni femminili 53-57-62-65-72 kg – Diretta streaming su UWW

11.30 Lotta, Europei: Ripescaggi femminili 50-55-59-68-76 kg – Diretta streaming su UWW

14.30 Golf, PGA Tour: Texas Open, primo giro – Diretta tv su Eurosport 2 (dalle ore 22.00), live streaming su Eurosport Player e discovery+

16.45 Lotta, Europei: Semifinali femminili 53-57-62-65-72 kg – Diretta streaming su UWW

18.00 Lotta, Europei: Finali femminili 50-55-59-68-76 kg – Diretta streaming su UWW

18.00 Volley femminile, Champions League: VakifBank Istanbul-Fenerbahce Istanbul (andata semifinali) – Diretta streaming su Eurosport Player e discovery+

18.00 Volley femminile, Serie A1: Perugia-Novara – Diretta streaming su LVF TV

18.45 Calcio femminile, Champions League: Wolfsburg-Arsenal (ritorno quarti di finale) – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale Youtube di DAZN

19.00 Tennis, Masters1000 Miami: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now

20.00 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, Now e Eleven Sports

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Lyon Villeurbanne – Diretta streaming su Eleven Sports

20.45 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go, Now e Eleven Sports

21.00 Calcio femminile, Champions League: Lione-Juventus (ritorno quarti di finale) – Diretta streaming su DAZN

21.00 Tennis, WTA1000 Miami: semifinali – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

21.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lima: terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube della ISSF

01.30 Basket, NBA: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now

02.00 Basket, NBA: Chicago Bulls-Los Angeles Clippers – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

Foto: Lapresse