Speed skating, Mondiali 2022: Francesca Lollobrigida rinuncia all’ultima giornata di gare

Ultima giornata di questi Mondiali 2022 di speed skating ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio si assegneranno i titoli Allround tra gli uomini e le donne e dalle 14.00 è iniziato il programma: 1500 e 5000 metri femminili; 1500 e 10000 metri maschili.

Francesca Lollobrigida, dopo una prima giornata poco brillante costellata dal decimo posto nei 500 metri e dalla settima piazza nei 3000 metri (distanza nella quale è argento olimpico), ha deciso di non gareggiare visto che le sensazioni dal punto di vista fisico non erano così eccezionali.

Da una fonte fidata, c’è stato assicurato che non si tratta di nulla di grave, ma è un semplice desiderio di preservarsi fisicamente in vista della Finali di Coppa del Mondo della prossima settimana, dopo un consulto medico relativamente al suo stato di salute.

Una stagione particolarmente intensa per la “Lollo” che quindi ha optato per il forfait e in vista di quel che sarà a Heerenveen (Paesi Bassi) dal 12 al 13 marzo, avendo a tiro risultati ambiziosi.

