Sci freestyle: magico Simone Deromedis! L’azzurro è secondo nello skicross a Veysonnaz

E sono due. Simone Deromedis, talento della Nazionale italiana di sci freestyle specialità skicross, ha conquistato per la seconda volta in stagione una posizione sul podio in una tappa di Coppa del Mondo, ottenendo il posto d’onore a Veysonnaz (Svizzera), teatro dell’ultimo appuntamento della competizione itinerante. Un traguardo significativo che si aggiunge allo storico terzo posto ottenuto lo scorso dicembre a Val Thorens.

L’atleta trentino è stato autore di una prova eccellente dall’inizio alla fine. Dopo aver vinto infatti tutte le sue batterie, dagli ottavi alle semifinali, passando per i quarti, Deromedis ha affrontato a viso aperto anche la big final, cedendo il passo esclusivamente allo svedese David Mobaerg, leader della gara. Il gradino più basso del podio è stato invece agguantato da Leman Brady che ha superato agilmente il padrone di casa Jonas Lenherr.

Quasi a bocca asciutta invece gli sciatori in lotta per il titolo. La Coppa del Mondo 2022 è andata infatti allo svizzero Ryan Regez (eliminato in semifinale), il quale ha chiuso la rassegna con 559 punti davanti ai due atleti francesi (entrambi fuori ai quarti) Terence Tchiknavorian, secondo con 506, e Bastien Midol, terzo con 465. Undicesimo invece Deromedis con 281.

In campo femminile ennesimo successo del fenomeno Sandra Naslund, da tempo vincitrice del circuito, anche oggi irrefrenabile con l’undicesimo trionfo in stagione, arrivato conducendo la gara dall’inizio alla fine regolando Marielle Thompson e la svizzera Fanny Smith. Invertita invece la classifica finale del circuito, con l’elvetica seconda a 641 e la canadese terza con 549.

Da segnalare poi la prestazione dell’azzurra Jole Galli che, essendosi piazzata terza nella sua batteria, non è riuscita a staccare il pass per le semifinali, chiudendo il suo percorso in Coppa del Mondo al dodicesimo posto con 273 punti.

Foto: LaPresse