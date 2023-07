Biathlon, Coppa del Mondo 2022: Erik Lesser vince l’inseguimento di Oslo. 14° un ottimo Hofer

Finale di carriera dolcissimo per Erik Lesser. Il tedesco stupisce tutti nell’inseguimento maschile di Oslo e conquista un successo magnifico nella sua penultima gara di sempre. Per Lesser si tratta della terza vittoria individuale in Coppa del Mondo, la seconda nelle gare ad inseguimento.

Il tedesco è abile nello sfruttare il doppio errore clamoroso di Sturla Holm Laegreid nell’ultimo poligono per superare il norvegese e chiudere davanti a tutti in 32:03.8 con un magnifico 20/20 al poligono. Secondo posto per il francese Fillon Maillet (9”4 il suo ritardo da Lesser con un solo errore nel secondo poligono), che vede dunque fermarsi a sei la striscia di successi di fila tra Coppa del Mondo e Olimpiadi in questo format. Il francese ha la meglio nell’ultimo giro su Laegreid, alla fine terzo a 22”7 dalla prima posizione (0+1+0+2).

Quarto lo svedese Sebastian Samuelsson 1’04” (0+0+2+0), quinto il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen a 1’09” (0+0+1+1), sesto lo svedese Martin Ponsiluoma a 1’31” (2+1+0+0), settimo il norvegese Sivert Guttorm Bakken a 1’37” (0+0+1+0), ottavo il norvegese Aleksander Fjeld Andersen a 1’40” (0+0+1+1), nono il tedesco Benedikt Doll a 1’43” (1+0+0+2) e decimo il lituano Vytautas Strolia a 1’50” (0+1+0+0).

In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, autore di un magnifico 20/20 al poligono che gli permette di effettuare una rimonta pazzesca partita dalla 38ma posizione dello start (2’05” il suo distacco da Laegreid a fine gara). Più indietro Tommaso Giacomel, 22° a 3’18” (2+1+1+0) e Thomas Bormolini, 29° a 3’39” (1+1+1+0), entrambi qualificati per la mass start di domani insieme a Hofer. Chiude invece in 43ma posizione a 5’36” Dominik Windisch (2+1+2+2): il nativo di Brunico non riesce dunque a strappare il pass per la mass start e saluta definitivamente il biathlon dopo anni di grandi risultati.

In classifica della Coppa del Mondo generale Fillon Maillet (969 punti), già sicuro della vittoria prima della prova odierna, allunga ulteriormente sullo svedese Samuelsson (687) e sul connazionale Laegreid (682). A lottare per il secondo posto ci saranno domani nell’ultima gara della stagione anche il norvegese Christiansen, attualmente quarto con 670 punti, e il francese Emilien Jacquelin, quinto con 658. Il primo degli azzurri è Hofer, 19° con 392 punti. Anche la classifica di specialità era già stata conquistata con anticipo da Fillon Maillet. Il francese chiude la stagione delle gare ad inseguimento con 379 punti contro i 282 di Samuelsson e i 253 di Lesser. Il migliore degli azzurri è anche qui Hofer, 11° con 156.

