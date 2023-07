Scherma, Coppa del Mondo: Gabriele Cimini centra il podio a Budapest

Non solo la vittoria di Alberta Santuccio, ma l’Italia festeggia anche al maschile il podio di Gabriele Cimini. Il toscano ha chiuso al terzo posto al Grand Prix di Budapest, venendo sconfitto solamente in semifinale dal venezuelano Ruben Limardo Gascon con il punteggio di 13-9. Il campione olimpico di Londra 2002 ha poi festeggiato una straordinaria vittoria, superando nell’ultimo atto il padrone di casa David Nagy per 13-5.

Un buonissimo cammino quello di Cimini, che aveva battuto nei quarti di finale il giapponese Minobe per 15-11. In precedenza il nativo di Pisa aveva sconfitto negli ottavi l’ungherese Banyai per 15-12, mentre nei sedicesimi aveva superato l’olandese Tulen per 14-12.

Doppietta sfiorata sul podio dall’Italia, perchè Andrea Santarelli si è fermato nei quarti di finale sempre contro Limardo Gascon, con il veterano sudamericano bravo ad imporsi per 13-11. Santarelli aveva superato, invece, negli ottavi in un derby azzurro Federico Vismara per 15-13.

Tutti eliminati al primo turno gli altri azzurri: Matteo Tagliariol, Giacomo Paolini, Giulio Gaetani e Luca Diliberto.

FOTO: Bizzi/Federscherma