Scherma, Coppa del Mondo 2022: Alberta Santuccio firma la prima vittoria in carriera a Budapest

Il 6 marzo 2022 è una data che Alberta Santuccio non scorderà mai. Oggi la siciliana ha conquistato la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, trionfando nel Grand Prix di spada femminile a Budapest. Un successo che sa di definitiva maturazione per la nativa di Catania, che oggi ha stupito soprattutto per la freddezza con cui ha vinto i vari assalti.

Forse la sfida “più semplice” è stata quella in finale contro l’ungherese Anna Kun, battuta con il punteggio di 15-7. In precedenza in semifinale era arrivata una vittoria pazzesca in semifinale per 12-11 al minuto supplementare contro la sudcoreana Choi Injenong, con Santuccio bravissima a recuperare negli ultimi secondi del terzo periodo e poi a mettere la stoccata decisiva.

Un margine di una stoccata che la siciliana ha tenuto anche nei tre assalti precedenti: nei quarti 13-12 con l’americana Holmes, negli ottavi 14-13 alla svizzera Favre e poi nei sedicesimi un altro 14-13 alla polacca Swatowska-Wenglarczyk. Al primo turno, invece, Santuccio aveva battuto la polacca Pawlowska per 15-6.

L‘Italia ha sfiorato la doppietta sul podio, visto che Rossella Fiamingo è stata sconfitta nei quarti di finale dall’estone Katrina Lehis all’ultima stoccata per 12-11. Agli ottavi, invece, si è fermato il cammino di Federica Isola, battuta per 15-13 dall’estone Kristina Kuusk per 15-13.

Eliminate al secondo turno Giulia Rizzi, Roberta Marzani, Alice Clerici, Eleonora De Marchi; mentre al primo turno si sono arrese Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Beatrice Cagnin, Marta Ferrari.

FOTO: Federscherma