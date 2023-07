Parigi-Nizza 2022, tutti gli italiani in gara: spiccano Sonny Colbrelli e Matteo Trentin

Pochi, ma di gran qualità. Da anni ovviamente gli italiani ad inizio marzo preferiscono gli appuntamenti di casa, con la Tirreno-Adriatico a farla da padrona. In sette però saranno al via della Parigi-Nizza che scatterà domani.

Il più atteso è ovviamente Sonny Colbrelli: il campione d’Europa sta preparando il periodo più importante della sua stagione, quello delle grandi classiche. In Belgio, al debutto nel 2022, ha già colto due performance importanti (secondo alla Omloop Het Nieuwsblad) e non vuole deludere le aspettative.

Fari puntati anche su Matteo Trentin. Il corridore della UAE Emirates si è sbloccato definitivamente a Le Samyn e ora le cose potrebbero essere più in discesa. Con la testa libera dall’ossessione della vittoria il trentino potrebbe trovare stimoli in più per far bene.

Presenti anche ruote veloci come Luca Mozzato, Niccolò Bonifazio e Kristian Sabaragli, oltre alla coppia dell’Astana formata da Valerio Conti e Fabio Felline.

Foto: Lapresse