Paralimpiadi Invernali 2022, Cerimonia d’Apertura con il pensiero al conflitto in Ucraina. Bertagnolli portabandiera dell’Italia

Nello stesso Nido d’Uccello dei Giochi Invernali 2022, hanno avuto inizio ufficialmente le Paralimpiadi Invernali di Pechino (Cina) con la Cerimonia d’apertura.

L’evento a Cinque Cerchi vedrà protagonisti all’incirca 700 atleti paralimpici impegnati in 78 eventi da medaglia. Ci saranno 39 specialità per uomini, 35 per donne e 4 eventi misti. Le discipline del programma saranno sci alpino, biathlon, sci di fondo, hockey su slittino, snowboard e curling in carrozzina e l’inizio delle gare è previsto domani 5 marzo e la chiusura il 13.

In casa Italia trentadue gli azzurri presenti, in quattro discipline diverse (para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard). Rispetto all’ultima edizione di PyeongChang aumentano le presenze a livello tricolore del 23%. La spedizione tricolore ha sfilato per penultima, a precedere i padroni di casa della Cina, e il portabandiera Giacomo Bertagnolli, 23enne trentino (campione di sci alpino, quattro medaglie di cui due d’oro a PyeongChang 2018), ha guidato il gruppo azzurro con orgoglio.

Una Cerimonia inevitabilmente condizionata da quanto sta accadendo in Ucraina per il conflitto che sta sconvolgendo l’Europa e tutto il mondo. Una guerra che ha avuto pesanti conseguenze visto il divieto alla partecipazione della delegazione russa e bielorussa. Una presa di posizione, inizialmente diversa e poi mutata per il pericolo di boicottaggio di altri Paesi, che non poche polemiche ha causato.

Con la presenza delle autorità cinesi guidate dal presidente Xi Jinping, che ha dichiarato aperti i Giochi, i discorsi della figura di riferimento del Comitato organizzatore Cai Qui e del presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons sono stati tutti improntati sulla pace e quindi su una presa di distanza forte rispetto a quanto sta accadendo in territorio ucraino.

In questo senso, particolarmente significativa la sfilata della delegazione del Paese citato, visto che l’attenzione di tutti è rivolta agli sviluppi dell’intervento militare russo.

Foto: LaPresse