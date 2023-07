Milano-Sanremo 2022, nessun italiano in top-10: Vincenzo Albanese il migliore, Ganna paga la febbre

Le chance di far bene erano risicate e lo si sapeva sin dalla vigilia. La Milano-Sanremo resta ancora una volta un tabù per i colori azzurri: il miglior italiano in Via Roma è infatti Vincenzo Albanese, autore di una prova eccezionale, oltre i propri limiti, conclusa in undicesima piazza.

Ci si poteva aspettare qualcosa di più magari da Giacomo Nizzolo, abile a tenere il passo dei migliori fino quasi alla cima del Poggio e poi piantatosi proprio negli ultimi metri dell’ascesa finale, percorsa ad andatura folle. In ogni caso sarebbe stato difficile per il lombardo centrare il podio.

La punta degli azzurri poteva essere Filippo Ganna: il piemontese non ne aveva e non si era nascosto alla vigilia. La febbre lo ha colpito negli ultimi giorni e c’è stato davvero poco da fare: nel momento più importante il campione del mondo a cronometro non ha tenuto il passo dei big.

In ogni caso la fortuna non ha dato una mano al Bel Paese. Al già citato malessere di Ganna si aggiungono le assenze forzate di corridori del calibro di Vincenzo Nibali, Matteo Trentin, Davide Ballerini e, soprattutto, Sonny Colbrelli, tutti in grado di poter giocarsi le proprie carte in un finale così concitato.

Foto: Lapresse