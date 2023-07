Masters1000 Indian Wells 2022, Kecmanovic avversario di Berrettini negli ottavi, avanzano Rublev e Hurkacz

Il quadro è completo. Nella nottata italiana è stato definito l’elenco dei giocatori qualificati agli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. Di scena i match della parte bassa del tabellone validi per il terzo turno.

BERRETTINI E RUBLEV AVANZANO – Tutto come da copione per i giocatori più forti, classifica alla mano, di questa parte del draw. Matteo Berrettini (n.6 del ranking) ha sconfitto per 6-4 7-5 il sudafricano Lloyd Harris (n.32 del ranking). Una partita che nel secondo set rischiava di complicarsi per Matteo, bravissimo però dal 2-5 a rimontare e a esprimere il proprio miglior tennis. Il romano, dunque, per la prima volta in carriera stacca il biglietto per gli ottavi in questo torneo dove affronterà Miomir Kecmanovic. Il serbo (n.61 ATP) ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp (n.47 del ranking) per 7-6 (3) 7-5.

Successo anche per il n.7 del mondo Andrey Rublev, che prolunga la sua serie di vittorie consecutive (11) grazie al sigillo contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.30 ATP). La continuità del russo è stata la chiave e nulla ho potuto Tiafoe, arresosi sul punteggio di 6-3 6-4. Rublev nel prossimo turno è atteso da un incrocio impegnativo, ovvero con Hubert Hurkacz (n.11 del mondo). Il polacco, come da pronostico, ha battuto l’americano Steve Johnson (n.115 del ranking) per 7-6 (7) 6-3. Bravo Hubi a giocare al meglio i punti importanti della sfida e quindi a staccare il biglietto per il prossimo round.

FRITZ E ISNER A SEGNO – In casa States si può comunque festeggiare per le vittorie di Taylor Fritz e di John Isner. Il californiano (n.20 del ranking), sfiorando le tre ore di gioco, ha avuto la meglio nel confronto con lo spagnolo Jaume Munar (n.99 del mondo). Un incontro tra tanti alti e bassi in cui la maggior potenza del padrone di casa ha fatto la differenza sullo score di 6-4 2-6 7-6 (2). Fritz dunque negli ottavi giocherà contro l’australiano Alex de Minaur (n.31 del ranking), uscito vittorioso contro l’altro americano Tommy Paul, capace nel turno precedente di eliminare Alexander Zverev (n.3 ATP). Il n.29 del seeding si è imposto per 7-6 (2) 6-4, facendo leva sulla sua maggior solidità da fondo.

Ci ha pensato poi John Isner (n.23 ATP) a regalare un altro sorriso al pubblico statunitense: nella sfida degli opposti, Long John ha battuto per 7-5 6-3 l’argentino Diego Schwartzman (n.14 del ranking). Bravo Isner a sfruttare il suo servizio (13 ace), trovando poi in risposta soluzioni definitive che hanno messo in difficoltà Schwartzman. E dunque per l’americano nel prossimo round ci sarà la partita contro Grigor Dimitrov (n.35 del mondo). Il bulgaro ha avuto vita abbastanza facile contro il kazako Alexander Bublik (n.33 del ranking), considerando il successo con il punteggio di 6-3 6-4.

Foto: LaPresse