Masters 1000 Indian Wells: Fritz sconfigge Kecmanovic e raggiunge Rublev in semifinale

È Taylor Fritz l’ultimo semifinalista del Masters 1000 di Indian Wells. Lo statunitense (n.20 ATP) supera il serbo Miomir Kecmanovic (n.61 del ranking) per 7-6(5) 3-6 6-1 in un’ora e 59 minuti. Tra Fritz e la finale ci sarà ora il match contro di Andrey Rublev.

La partita comincia con grande equilibrio e i primi cinque game scorrono via senza grandi sussulti. La prima palla break arriva dunque al sesto gioco, con Kecmanovic che però si salva e agguanta il 3-3. Dopo il pericolo sventato il serbo torna a servire senza problemi e stavolta è Fritz a dover annullare due palle break nel decimo game prima di trovare il 6-5. Il serbo non sbaglia nel suo turno di battuta e la contesa si sponta al tie-break. Qui Fritz inizia fortissimo con 4 punti di fila, ma Kecmanovic non molla e rimonta fino al 5-5. Lo statunitense non si fa intimorire e chiude per 7-5.

A iniziare meglio il secondo parziale è il serbo, ma il numero 20 al mondo regge e annulla tre palle break nei suoi primi due turni di battuta. Kecmanovic comunque continua a mettere in difficoltà il suo avversario e viene premiato con il break nell’ottavo game (5-3). È il momento che decide il set: il nativo di Belgrado cancella una palla del controbreak e conquista il secondo set per 6-3.

Sembra tutto pronto per un terzo set ricco di spettacolo e emozioni, e invece già i primi game indirizzano definitivamente la partita: Fritz vola velocemente sul 5-0 con due break e mette un piede e mezzo in semifinale. Kecmanovic trova il game del 5-1, ma nel game successivo lo statunitense non concede nulla e chiude il match con un netto 6-1.

A fine partita sono 35 i vincenti e 12 gli errori non forzati di Fritz (contro i 15 vincenti e 15 non forzati del suo avversario). Il numero 20 al mondo chiude il match con il 90% dei punti vinti con la prima (contro il 72% del serbo) e il 52% con la seconda (contro il 51% del numero 61 del ranking). I punti totali a fine partita sono 96 per lo statunitense e 82 per il numero 61 ATP.

Foto: LaPresse