LIVE Virtus Bologna-Gran Canaria 70-68, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: gli emiliani la spuntano di misura. Decisivi Hackett e Shengelia

TOP SCORER

Virtus Bologna: Hackett con 14 punti

Gran Canaria: Ennis con 19 punti

FINISCE QUI: Virtus Bologna-Gran Canaria 70-68.

70-68 Slaughter con un’altra tripla per gli ospiti, che ora vanno a -2.

70-65 Albicy da tre! Gran Canaria si riavvicina.

70-62 Due liberi per Shengelia a bersaglio.

68-62 Shurna è l’ultimo dei suoi a mollare.

68-60 Sheeeeengelia con la tripla che avvicina tantissimo la Virtus Bologna al successo!

65-60 Hackett va in lunetta: fa 1/2.

64-60 Hackett mette un buon canestro a referto.

62-60 Shurna da tre! Ora è lui l’uomo più caldo degli spagnoli.

62-57 Shengelia in lunetta: 2/2 per lui.

60-57 Tripla di Weeems! Momento decisivo.

57-57 Due punti medicinali di Pajola.

55-57 Tripla pesantissima di Shurna: a bersaglio.

55-54 Hackett riporta davanti i suoi a sei minuti dalla fine.

53-54 Controparziale firmato, con due canestri di fila, da Ennis, ultimo addirittura con un gioco da tre punti.

53-49 Dopo una siccità offensiva di oltre due minuti: segnano Sampson e Shurna.

COMINCIA IL QUARTO E ULTIMIO PERIODO.

Ora una breve pausa.

FINISCE IL TERZO PERIODO: Virtus Bologna-Gran Canaria 51-47.

51-47 Hervey va in lunetta: 2/2, bottino pieno.

49-47 Hervey, nel pitturato: canestro per lui.

47-47 Stevic pareggia i conti per l’ennesima volta in un match senza un chiaro padrone.

47-45 Miquel Salvo, da tre! Gran Canaria accorcia.

47-42 Jaiteeeeeeeeeeh è scatenato: due canestri di fila da due per lui. Parzialino Virtus che scappa a +5.

43-42 Adesso si segna col contagocce. Jaiteh fa 1/2 ai liberi.

42-42 Albicy inchioda il pari.

42-40 Weeems tripla per la Virtus che rimette il naso avanti!

39-40 Jaiteh accorcia con un bel canestro da due.

37-40 Balcerowski da treeeee: solo rete per lui!

37-37 Pioggia di liberi in apertura di questo periodo. Balcerowski fa 2/2, Hackett 1/2.

COMINCIA IL TERZO QUARTO.

Una pausa. Torniamo più tardi per la cronaca del secondo tempo.

SI VA ALL’INTERVALLO: Virtus Bologna-Gran Canaria 36-35.

36-35 Ennis fa di tutto: prima canestro e poi si prende un tecnico.

36-33 Haaaaaaackett da tre! La Virtus torna davanti.

33-33 Jaiteh rimette subito in equilibrio le cose.

31-33 Sorpasso del Gran Canaria: tripla a bersaglio di Javi Lopez.

31-30 Jaiteh fa 1/2 ai liberi.

30-30 Persiste la parità: due liberi di Cordinier a cui ha risposto il canestro di Balcerowski.

28-28 Pareggio del Gran Canaria, col libero di Ennis.

28-27 Il copione si ripete: spagnoli ora a -1 con Ennis. Timeout Virtus a cinque minuti dall’intervallo lungo.

28-25 Si avvicinano gli ospiti. Canestro da due di Ennis, che è molto sul pezzo.

28-23 Shengelia da una parte, Salvo dall’altra.

26-21 Tripla di Ennis! Gran Canaria a -5.

26-18 Cordinier torna a segnare.

24-18 Ennis in lunetta per Gran Canaria: 2/2.

24-16 Mannion va in lunetta: fa 1/2.

23-16 Inizio con altro botta e risposta: Sampson-Stevic.

COMINCIA IL SECONDO QUARTO.

Ora una breve pausa.

FINISCE IL PRIMO QUARTO: Virtus Bologna-Gran Canaria 21-14.

21-14 Botta e risposta sull’asse Ennis-Sampson.

19-12 Altro 1/2 ai liberi per Gran Canaria. Questa volta con Albicy.

19-11 Stevic va dalla “linea della carità”: 1/2.

19-10 Hervey va a bersaglio pure lui per la Virtus.

17-10 Pajola rimette sette punti di distacco fra le due formazioni.

15-10 Liberi per Slaughter: 2/2.

15-8 Tripla di Slaughter: gli iberici provano a mettersi in moto.

15-5 Ancora Cordinier che è scatenato in questo avvio di partita. Dall’interno dell’area è una sentenza.

13-5 Balcerowski da tre! Gran Canaria si sblocca dal campo col suo miglior giocatore.

13-2 Cordinier, ancora da due!

11-2 con Weems. Timeout Gran Canaria a sei minuti dalla fine del primo quarto.

9-2 Triiiiiiipla di Hackett!

6-2 Si sbloccano gli spagnoli: coppia di liberi per Balcerowski.

6-0 Weems! Prova ad allungare subito la Virtus.

4-0 Hackett ci prova e va a bersaglio.

2-0 Shengelia col primo canestro del match.

20.30 SI COMINCIA!

Virtus Bologna: Cordinier, Jaiteh, Shengelia, Hackett, Weems,

Gran Canaria: Brussino, Balcerowski, Slaughter, Shurna, Ennis

20.27 A breve vi forniremo gli “Starting-Five” delle due squadre.

20.25 Cominciano le operazioni di avvicinamento al match.

20.20 La Virtus sa che da questa partita passa molto del suo cammino europeo, al di là di una singola vittoria.

20.15 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.10 Venti minuti alla palla a due.

20.05 Buonasera amici e amiche della palla a spicchi e benvenuti DIRETTA LIVE del match del 17esimo turno del girone B di EuroCup 2021-2022 tra Virtus Segafredo Bologna e Gran Canaria.

Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match del 17esimo turno del girone B di EuroCup 2021-2022 tra Virtus Segafredo Bologna e Gran Canaria. Mancano due giornate alla fine del lungo girone di qualificazione per gli ottavi di finale.

Per le “V Nere”, quinte con un record di 9 vinte e 7 perse, l’esame più difficile: quello contro gli spagnoli primi della classe, 12 vinte e 4 perse. Gli uomini di Scariolo però, che tre giorni fa hanno vinto in campionato contro Reggio Emilia consolidando il loro primato a pari merito contro l’Olimpia Milano, possono farcela, anche per dare un segnale ai rivali e a tutte le pretendenti alla competizione.

Chi la spunterà alla Segafredo Arena? La parola al campo. Un campo dove non mancheranno le stelle: da Hackett e Teodisic per gli emiliani a Nicolas Brussino e Aleksander “Olek” Balcerowski.

Il match tra Virtus Bologna e Gran Canaria inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: M.Ceretti / Ciamillo-Castoria