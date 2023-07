LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-4 3-6 7-6, Masters 1000 Miami 2022 in DIRETTA: l’azzurro vince una battaglia e vola al terzo turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:13 Sinner annulla tre match-point e vola al terzo turno, dove affronterà Carreno-Busta.

22:12 Non una grande giornata per Jannik, che fisicamente non è al top, l’azzurro ha sbagliato veramente tanto, ma allo stesso tempo ha avuto il merito di tirare fuori una grinta notevole sul finale di secondo set, quando ormai sembrava finita.

22:10 Sinner, dopo 2 ore e 39 minuti di pura battaglia, vola al terzo turno di Miami.

10-8 ANDIAMOOOOOOOOOOOO!!!!! SINNER LA CHIUDE CON UNA RISPOSTA DI SINNER DEVASTANTE!

9-8 IN RETE IL ROVESCIO DI RUUSUVUORI! Match-point per Sinner!

8-8 ACE AD USCIRE!

7-8 Rovescio in corridoio. Terzo match-point per Ruusuvuori.

7-7 CHE RISCHIO! Rovescio incrociato sulla riga per Jannik!

6-7 Assurdo. Difesa incredibile di Ruusuvuori, alla fine il primo a sbagliare è Sinner. Nuovo match-point.

6-6 Risposta lunga di un soffio!

5-6 Match-point per il finnico.

5-5 Lungo il rovescio di Ruusuvuori, tensione notevole.

4-5 Gran dritto lungolinea, adesso bisogna strappare almeno un mini-break!

3-5 Ancora una stecca di Sinner.

3-4 Non passa la volée di Ruusuvuori, tutto riaperto!

2-4 Dritto largo per il finnico.

1-4 Doppio fallo pesantissimo.

1-3 Dritto in corridoio, questo non ci voleva.

1-2 In rete il dritto di Ruusuvuori, mini-break recuperato!

0-2 Dritto contropiede per il finnico.

0-1 In rete il dritto di Sinner.

6-6 Si va al tie-break.

30-40 Scappa la volée di Jannik.

30-30 Bel dritto incrociato di Ruusuvuori.

30-15 Risposta profonda di Sinner, sbaglia il finnico!

15-15 Lungo il dritto di Ruusuvuori.

0-15 Errore in risposta di Jannik.

6-5 ANCORA! Servizio e dritto incrociato. Sinner passa avanti!

40-30 Servizio e dritto!

30-30 Bordata di rovescio di Sinner, arriva tutta la grinta di Jannik!

15-30 A sbagliare questa volta è il finnico.

0-30 Lungo il dritto di Jannik, attenzione.

0-15 Brutta stecca si Sinner.

5-5 BREAK A ZERO! SI RIAPRE LA PARTITA!

40-0 In rete il dritto di Ruusuvuori! Ci sono tre palle break per l’azzurro!

30-0 Lungo il rovescio del finnico! Arriva l’urlo di Jannik.

15-0 Doppio fallo!

4-5 Volée stupenda! Jannik si gioca tutto adesso!

40-15 Cannonata di dritto per l’azzurro!

30-15 Di nuovo un servizio vincente ad uscire.

15-15 Per poco non passa il dritto di Sinner.

15-0 Prima vincente ad uscire.

3-5 Si spegne in rete il dritto di Sinner. Jannik con le spalle al muro.

0-40 Terza risposta sbagliata.

0-30 Non riesce ad impattare in risposta Jannik.

0-15 Prima vincente per la finnica.

3-4 Sfonda di dritto Sinner, si resta in partita!

40-30 Dritto lungo di Ruusuvuori!

30-30 Domina lo scambio il finnico, nulla da dire.

30-15 Gran passante di Ruusuvuori.

30-0 Servizio e dritto!

15-0 Prima vincente ad uscire.

2-4 Purtroppo non sfrutta l’occasione interessante l’azzurro.

40-AD Buona battuta di Ruusuvuori.

40-40 Dritto lungolinea di Sinner, finalmente un vincente!

30-40 Palla game per il finnico.

30-30 Contropiede stupendo di Ruusuvuori, peccato perchè Sinner aveva ripreso a spingere.

30-15 Attenzione, doppio fallo!

15-15 Bel recupero di Sinner, sbaglia Ruusuvuori.

0-15 Scappa di un pelo il passante di Sinner.

2-3 Tiene il turno di battuta a zero l’azzurro.

40-0 Buona battuta di Sinner.

30-0 Ancora una volèe sbagliata, questa volta in rete.

15-0 Volée disastrosa di Ruusuvuori.

1-3 Non regge lo scambio Jannik.

40-AD Ci pensa Sinner con un altro errore.

40-40 Doppio fallo.

30-40 Dritto lungolinea di Ruusuvuori.

30-30 Rovescio di Sinner in rete.

30-15 Ancora un errore di Ruusuvuori. Vince chi sbaglia di meno.

15-15 Lungo il rovescio del finlandese.

0-15 Smorzata stupenda di Ruusuvuori.

1-2 Lungo il passante di Jannik, break per il finnico.

40-AD Non passa il dritto di Sinner.

40-40 Sinner continua a restare in partita grazie agli errori dell’avversario.

30-40 In corridoio il rovescio di Jannik, ancora break-point.

30-30 Finalmente Sinner torna a vincere uno scambio lungo.

15-30 Ace ad uscire!

0-30 Continua a sbagliare Jannik, mamma mia.

0-15 In corridoio il dritto di Sinner, ma non è più l’azzurro a fare la partita.

1-1 Tiene il servizio a 0 il finnico.

0-30 Colpo sulla riga per Ruusuvuori.

0-15 Lungo e largo il dritto di Sinner.

1-0 La chiude con uno smash Jannik!

AD-40 Fioccano gli errori anche per il finlandese.

40-40 Tre punti per Sinner e tre risposte sbagliate di Ruusuvuori.

30-40 Ancora un colpo in rete e altra palla break.

30-30 Ruusuvuori mantiene in partita l’azzurro.

15-30 Per fortuna arriva un errore in risposta del finlandese.

0-30 Volée in rete di Jannik.

0-15 Si riparte con l’ennesima stecca di Sinner.

3-6 La chiude Ruusuvuori a rete.

0-40 Risposta lunga e tre set-point per Ruusuvuori.

0-30 Scambio assurdo, il finlandese sta prendendo di tutto.

0-15 Picchia forte Ruusuvuori, non riesce a difendersi Sinner.

3-5 Il nastro porta via la palla del finlandese.

40-30 Servizio vincente di Jannik!

30-30 Stessa identico errore di prima per Ruusuvuori.

15-30 Lunga la risposta del finlandese.

0-30 Rovescio in rete di Sinner.

0-15 Ancora una stecca per Jannik.

2-5 Sinner serve per rimanere nel set.

2-5 Rovescio vincente del finlandese.

15-40 Mamma mia come sta giocando Ruusuvuori.

15-30 Fortunatamente sbaglia anche il finlandese.

0-30 Errore di rovescio per Sinner.

0-15 Stecca in riposta per l’azzurro.

2-4 Risposta vincente, break per Ruusuvuori.

15-40 Dritto lungolinea di Ruusuvuori, due break-point per il finlandese.

15-30 Continua ad arrivare male sulla palla l’azzurro.

15-15 Gran prima per Jannik.

0-15 Brutto errore di dritto di Sinner a campo aperto.

2-3 Ancora un rovescio lungolinea assurdo di Ruusuvuori.

30-40 Non riesce a rispondere Sinner.

30-30 Doppio fallo di Ruusuvuori.

15-30 Ancora un grande colpo per il finlandese, questa volta di dritto.

15-15 Bel rovescio incrociato di Ruusuvuori.

15-0 PASSANTE ASSURDO DI SINNER!

2-2 Bravo Sinner ad uscire da una situazione assai complessa.

AD-40 Palla game per l’azzurro.

40-40 Per fortuna esce la risposta di Ruusuvuori.

30-40 Attenzione, doppio fallo.

30-30 Lungo il rovescio di Jannik, che sta sbagliando tantissimo questa sera.

30-15 Ace di Sinner, non se ne vedeva uno da un po’.

15-15 Rovescio lungolinea meraviglioso per il finlandese.

15-0 Servizio e dritto incrociato per Sinner.

1-2 Il game si chiude con un errore di Sinner.

30-40 Scappa il back di Sinner.

30-30 Secondo errore consecutivo di misura per il finlandese.

15-30 Va fuori giri Ruusuvuori.

0-30 Dritto in mezzo alla rete per Sinner.

0-15 Prima vincente.

1-1 In corridoio il rovescio del finlandese.

40-15 Servizio e rovescio lungolinea!

30-15 Passante stupendo del finlandese.

15-0 Non passa la risposta di Ruusuvuori.

0-1 Alla fine Ruusuvuori riesce ad uscire da una situazione complicata.

30-40 Si ferma in rete il passante dell’azzurro.

30-30 Rovescio lungolinea stupendo per Sinner.

15-30 Colpisce male di dritto Jannik.

15-15 Non riesce a rispondere Sinner.

15-0 Si riparte con un errore di Ruusuvuori.

20:20 Bravo Sinner, dopo un avvio assai contratto, a sbloccarsi. Partita non bellissima da vedere, ma l’importante sarà limitare gli errori, l’azzurro sembra padrone del suo destino.

6-4 Il primo set è di Jannik Sinner!

40-15 Affossa in rete la risposta di Ruusuvuori, ci sono due set-point!

30-15 SCAMBIO PERFETTO! Bravo Sinner a chiudere con il dritto!

15-15 Scambio rischiosissimo, con un dritto sulla linea, ma è andata bene.

0-15 Un po’ di braccino per Sinner.

5-4 Sinner serve per il set!

5-4 Il finlandese tiene la battuta.

15-40 Lungo il rovescio di Sinner.

15-30 Terzo ace per il finlandese.

15-15 Errore di dritto in uscita dal servizio.

0-15 Prima vincente di Ruusuvuori.

5-3 Dritto vincente! Sinner tiene un turno di battuta importantissimo!

40-30 Brutto errore di dritto per Sinner.

40-15 Ancora una buona prima, questa volta ad uscire.

30-15 In corridoio il rovescio dell’azzurro.

30-0 Demi Volée stupenda di Jannik.

15-0 Gran prima al centro di Sinner.

4-3 Il finlandese torna a vincere un game.

15-40 Va fuori giri Sinner.

15-30 Di poco in corridoio il dritto di Jannik.

15-15 Ricambia il favore il finlandese.

0-15 Rovescio lungolinea in rete per Sinner, peccato perchè il punto era già fatto.

4-2 Tiene il servizio a zero Jannik!

40-0 Bravo Sinner ad aprirsi il campo con il dritto, in corridoio il rovescio di Ruusuvuori.

30-0 Scappa la risposta di Ruusuvuori.

15-0 MAMMA MIA! Scambio infinito, il primo a sbagliare è stato il finlandese.

3-2 Non passa il rovescio di Ruusuvuori, break per Sinner!

AD-40 Sinner si guadagna un’altra palla-break!

40-40 Erroraccio in risposta, nuovamente su una seconda.

40-30 Assurdo! Ruusuvuori vince lo scambio più lungo della partita con un dritto disarmante.

40-15 Il dritto di Ruusuvuori muore in rete, due palle-break per Sinner!

30-15 Brutta stecca su una seconda debole.

30-0 Si sta sciogliendo Jannik, bellissimo dritto incrociato.

15-0 Risposta profonda di Sinner, il finlandese non riesce ad organizzare il gioco.

2-2 Sinner, aiutato da un nastro, vince uno scambio rocambolesco. Prima situazione di pericolo superata.

AD-40 Ottima prima al centro per Sinner.

40-40 Picchia di dritto il finlandese.

AD-40 Risposta in corridoio su una seconda non irresistibile.

40-40 Ottimo servizio di Sinner, primo game che va ai vantaggi.

30-40 Lungo il dritto di Ruusuvuori, seconda palla brek annullata.

15-40 Cannonata di dritto di Sinner, finalmente.

0-40 Sesto errore consecutivo di Sinner, tre palle-break.

0-30 Fa gli straordinari in difesa il finlandese, ancora una volta il primo a sbagliare è Sinner.

0-15 Fa fatica Sinner ad impattare bene la palla, troppi errori.

1-2 Non passa il rovescio lungolinea di Sinner.

30-40 Dritto pesante del finlandese, Sinner non riesce a difendersi.

30-30 Sbaglia un rovescio di transizione l’azzurro.

30-15 Questa volta il rovescio in rete è di Ruusuvuori.

15-15 Secondo ace al centro per il finlandese.

15-0 Bravo Sinner a spedire indietro l’avversario, che alla fine è il primo a sbagliare.

1-1 Servizio vincente di Sinner!

40-30 Tentativo di smorzata mal riuscito a Ruusuvuori.

30-30 Scappa la risposta del finlandese.

15-30 Il nastro porta fuori il dritto di Sinner, tanto contratto l’azzurro in questo avvio.

15-15 Per fortuna esce di un soffio un dritto potenzialmente vincente di Ruusuvuori.

0-15 Non passa il dritto di Sinner.

0-1 Servizio e rovescio lungolinea di Ruusuvuori, il finlandese tiene il servizio a 0.

0-40 Secondo rovescio in rete per l’azzurro.

0-30 Ace al centro per Ruusuvuori.

0-15 Rovescio in rete di Sinner.

19:30 Si parte con il finlandese al servizio.

19:30 E’ tutto pronto, si parte!

19:28 Sinner difende la finale ottenuta in questo torneo lo scorso anno, al momento Jannik perde la bellezza di 600 punti.

19:25 Ci sono dubbi sulla condizione fisica di Jannik che, vi ricordiamo, settimana scorsa si è ritirato da Indian Wells prima dello scontro contro Kyrgios.

19:22 Inizia il riscaldamento ufficiale!

19:19 Gli scontri diretti vanno a favore di Sinner: nelle due sfide precedenti, di cui una lo scorso anno proprio a Miami, l’azzurro ha sempre avuto la meglio.

19:16 L’azzurro, al momento undicesimo al mondo, sfida il numero 71.

19:13 Amici di OA SPORT benvenuti ufficialmente alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami.

19:10 Rybakina vince 6-4 7-5 contro Ruse. Il match dell’azzurro dovrebbe iniziare intorno alle 19:30.

18.25 Rybakina ha vinto il primo set per 6-4. Ruse conduce per 2-0 nella seconda frazione. Al termine di questo incontro toccherà a Jannik Sinner, ma a questo punto se ne parlerà difficilmente prima delle 19.15.

17.46 Jannik Sinner potrebbe dunque scendere in campo anche attorno alle ore 19.00, dipenderà da quanto andrà per le lunghe la sfida tra Rybakina e Ruse.

17.45 La cinese Zhang ha sconfitto la rumena Cirstea con un doppio 6-1. La kazaka Rybakina conduce per 4-1 nel primo set contro la rumena Ruse. Al termine di questo incontro toccherà al match di Jannik Sinner.

Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il finlandese ha sconfitto il padrone di casa Maxime Cressy nel match d’esordio mentre l’azzurro approccia il torneo solo questa sera poiché testa di serie.

La battaglia si preannuncia serrata nonostante il pronostico ad appannaggio del talento di San Candido. Ruusuvuori è stato in grado di battere Sinner al Challenger di Canberra lo scorso biennio, poi i precedenti registrano due vittorie a favore del classe 2001 (una delle quali proprio a Miami lo scorso anno).

Il vincitore odierno (inizio programmato alle 19.00) sfiderà nel match successivo uno tra Carreno-Busta e Goffin. Seguite la DIRETTA LIVE curata da OA Sport per rimanere aggiornati minuto per minuto sulla partita, vi racconteremo dettagliatamente ogni singolo scambio! A più tardi e buon divertimento!

Foto: Lapresse