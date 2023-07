LIVE Sinner/Bolelli-Polasek/Zelenay 3-6 6-1 6-7, Italia-Slovacchia 1-2 Coppa Davis in DIRETTA: azzurri ad un passo dal baratro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.18 Adesso l’Italia si gioca tutto negli ultimi due singolari: Sinner contro Horansky è obbligato a vincere per mantenere viva la speranza.

17.16 Una grande partita giocata soprattutto da Zelenay: il 39enne slovacco è stato solido in ogni fase di gioco, in particolar modo sotto rete.

17.14 Gli slovacchi terminano la partita avendo vinto meno punti dell’Italia, ma sono stati freddissimi sull’unica palla break avuta a disposizione. Non bastano all’Italia i 32 vincenti a fronte dei 46 errori gratuiti.

7-3 SLOVACCHIA! POLASEK/ZELENAY BATTONO SINNER/BOLELLI 6-3 1-6 7-6! Italia sotto 2-1 nella trasferta di Bratislava.

6-3 Slovacchia. Serve bene Zelenay e arrivano tre match point per i ragazzi di Tibor Toth.

5-3 Slovacchia. Il riflesso di Bolelli! Polasek non riesce a togliersi la palla dalla pancia.

5-2 Slovacchia. Chiude Polasek! Sinner aveva tenuto con la volée, ma lo slovacco recupera e poi passa.

4-2 Slovacchia. Disastro totale di Sinner a rete: volée pessima di rovescio.

3-2 Slovacchia. In rete la risposta di Bolelli, errore pesante.

2-2. LA RISPOSTA DI SINNER! Anche il nastro stavolta dà ragione all’Italia!

2-1 Slovacchia. IL DRITTO LUNGOLINEA DI SINNER! SFONDANO GLI AZZURRI!

2-0 Slovacchia. Stecca con il rovescio Sinner e c’è il minibreak per gli slovacchi.

1-0 Slovacchia. Serve molto bene Zelenay per aprire questo tiebreak.

6-6 TIEBREAK! Sinner chiude la porta a rete e porta tutto al tiebreak decisivo.

40-15 ROVESCIO LUNGOLINEA DI BOLELLI! Ha trovato la riga!

30-15 Non contiene Sinner sulla risposta d’incontro di Polasek.

30-0 Attento Sinner a rete, Polasek non può nulla con il riflesso.

15-0 Gran servizio e smash di Sinner.

6-5 Slovacchia. I padroni di casa si assicurano il tiebreak grazie ad un ottimo turno di battuta di Polasek.

40-15 Prima esterna vincente per Polasek.

30-15 Non riesce a far partire lo scambio in risposta Bolelli.

15-15 RISPOSTA FULMINANTE DI DRITTO DI SINNER!

15-0 Buona prima da parte di Polasek.

5-5. Servizio esterno e schiaffo al volo: Sinner è stato impeccabile alla battuta.

40-0 Grande prima al centro da parte di Sinner e tre palle per il 5-5.

30-0 Bene anche Bolelli a rete!

15-0 Servizio e dritto al corpo di Zelenay: bravissimo Sinner.

5-4 Slovacchia. Zelenay continua a servire piuttosto bene e mette pressione sulla coppia azzurra.

40-15 Risponde bene Sinner con il rovescio.

40-0 Fortunati gli slovacchi in questa circostanza con la volée stoppata colpita male da Polasek.

30-0 Non riesce a trovare il campo Sinner sulla seconda ben congeniata da Zelenay.

15-0 Parte con l’ace Zelenay.

4-4. Nessun problema per gli azzurri al servizio, gli slovacchi non hanno avuto possibilità.

40-0 Serve ancora in modo estremamente efficace Bolelli.

30-0 Bene Sinner a rete dopo il buon servizio di Bolelli.

15-0 Ace al centro di Bolelli! Il primo nel match per l’Italia!

4-3 Slovacchia. Sinner prova a tirare al corpo di Zelenay, ma il 39enne non si fa sorprendere.

40-30 Non passa la risposta di Bolelli: possibilità per il 4-3 in favore degli slovacchi.

30-30 Non trova il tempo giusto sulla risposta di rovescio Sinner.

15-30 Erroraccio di Bolelli con il passante di dritto! La chance era invitante.

0-30 Risposta fulminante di Sinner con il rovescio!

0-15 Gran riflesso di Sinner con la volée di dritto in controbalzo!

3-3. Deviazione di Polasek sul rovescio lunghissimo di Sinner: l’Italia tiene ancora la battuta.

40-30 Schiaffo al volo di Sinner con il rovescio che non passa.

40-15 Gratuito in risposta di Zelenay: arrivano due palle per il 3-3.

30-15 Non è preciso stavolta con il dritto Sinner.

30-0 Un altro errore banale a rete di Polasek: lo slovacco è calato vertiginosamente.

15-0 Perfetto Sinner con il dritto dietro al servizio.

3-2 Slovacchia. Zelenay con un ottimo servizio un game che si poteva complicare.

40-30 Polasek stavolta se la cava con una volée colpita in maniera sporca.

30-30 Non chiude la volée Polasek e viene sverniciato da Sinner!

30-15 Brutto errore di Bolelli sulla seconda di Zelenay: la possibilità era ghiotta.

15-15 Erroraccio a rete di Polasek!

15-0 La traiettoria al centro dà il punto diretto a Zelenay.

2-2. Gran game di servizio di Bolelli e l’Italia non rischia niente.

40-15 Un’altra prima al centro per Bolelli: due palle per il 2-2.

30-15 Molto angolato il dritto di Bolelli in uscita dal servizio.

15-15 Polasek irrompe sulla diagonale sinistra e gioca una volée sulla quale non ha scampo Sinner.

15-0 Comincia bene anche Simone Bolelli in questo quarto gioco.

2-1 Slovacchia. Torna a servire bene Polasek dopo i due break subiti nel secondo set.

40-0 Grandissima sensibilità mostrata da Zelenay in allungo.

30-0 Il nastro accomoda il rovescio di Sinner agli slovacchi.

15-0 Zelenay stecca la volée, ma ne viene fuori un colpo smorzato e imprendibile.

1-1. Attentissimo Bolelli a sfruttare la mancata chiusura di Polasek: altro gran turno di servizio per l’Italia.

40-0 Seconda profonda e carica di Sinner, Polasek non riesce a rispondere in campo.

30-0 Lunga la risposta di opposizione di Zelenay.

15-0 Bel servizio di Sinner e smash di Bolelli.

1-0 Slovacchia. Zelenay serve alla grande dal 15-30 e gli slovacchi si salvano.

40-30 Ancora un servizio vincente per il 39enne slovacco.

30-30 Serve una gran prima Zelenay.

15-30 PASSANTE DI SINNER IN CONTROBALZO SULLO SMASH! CHE NUMERO!

15-15 Rimedia con l’ace Zelenay.

0-15 Regalo di Polasek su una volée banale!

16.17 Appena due punti lasciati al servizio nel secondo set da Bolelli e Sinner, 25 punti a 7. 10 vincenti a fronte di 4 gratuiti: l’inversione di marcia è stata palpabile.

6-1 SECONDO SET ITALIA! Grandissimo secondo parziale degli azzurri.

40-15 Lunga la risposta in contenimento di Polasek: due set point.

30-15 Stavolta si alza il dritto di Sinner e Zelenay gestisce bene la volée.

30-0 Non passa la risposta aggressiva di Zelenay.

15-0 Seconda di sostanza giocata da Sinner.

5-1 DOPPIO BREAK ITALIA! Solidi da fondocampo gli azzurri, gli slovacchi alla fine sbagliano a rete!

15-40 FIONDATA IN RISPOSTA DI SINNER! Due palle per il doppio break!

15-30 Forza la seconda Polasek ed arriva il doppio fallo!

15-15 Torna a mettere la prima in campo Polasek.

0-15 DRITTONE DI BOLELLI! Risposta in contenimento e bellissimo diagonale.

4-1 Italia. Altro gran turno di battuta per la nostra coppia che ha iniziato bene il secondo set.

40-0 Seconda al centro molto intelligente di Bolelli: tre palle per il 4-1.

30-0 Prima di sostanza messa in campo da Bolelli.

15-0 Bel rovescio basso di Bolelli e Sinner è implacabile con la volée.

3-1 Italia. Buon game di servizio di Zelenay e la Slovacchia accorcia.

40-15 Sul nastro il dritto di Sinner: la Slovacchia può sbloccarsi nel secondo set.

30-15 Zelenay serve ancora bene da destra.

15-15 Molto pronto Sinner nel caricare la risposta di dritto.

15-0 Buon servizio da parte di Zelenay.

3-0 Italia. Mette quattro prime su cinque Sinner e trascina la coppia azzurra in fuga.

40-15 Rovescio bassissimo di Sinner ed elegante chiusura di Bolelli a rete.

30-15 Dritto possente di Sinner e non contiene Zelenay.

15-15 Preciso con il lungolinea di dritto Sinner ed attento Bolelli a risolvere a rete.

0-15 Splendida risposta di Polasek che chiude con il colpo al volo.

2-0 BREAK ITALIA! RISPOSTA VINCENTE DI SINNER! Otto punti a zero il parziale in apertura di secondo set.

0-40 FORTUNATA L’ITALIA! La volée di Sinner viene completamente fermata dal nastro e diventa imprendibile! Tre palle break.

0-30 In campo il rovescio tracciante di Sinner! Ha tirato un comodino!

0-15 Risposta in allungo vincente con il dritto di Bolelli!

1-0 Italia. Gancio di Sinner in salto e gli azzurri tengono la battuta in apertura di secondo set.

40-0 Reattivo Bolelli che spinge con il dritto in uscita dal servizio.

30-0 Serve bene il tennista di Budrio.

15-0 Parte con un ottimo passante Bolelli.

15.54 68% di prime in campo per gli slovacchi con l’84% di resa contro il misero 56% dell’Italia. Sprecate quattro palle break su quattro e rendimento deficitario a rete.

6-3 PRIMO SET SLOVACCHIA! I padroni di casa si salvano, annullando due palle break in questo game, ma si aggiudicano il primo parziale.

A-40 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di Bolelli: set point Slovacchia.

40-40 Miracolo di Polasek! Volée in allungo sul diagonale di dritto di Bolelli.

40-A LA DIFESA DI BOLELLI! Il nastro passa Polasek dopo la resistenza slovacca a rete! Seconda palla break.

40-40 Quarto ace da parte di Polasek nel momento più importante.

30-40 RISPOSTA VINCENTE IN ALLUNGO DI BOLELLI! Palla del controbreak che ha arriva dal niente!

30-30 Sinner va al corpo di Zelenay per non sbagliare! Buona risposta del tennista di Sesto Pusteria.

30-15 Risposta al centro di Sinner che sorprende i due slovacchi!

30-0 Prima al centro e volée impeccabile di Zelenay.

15-0 Zelenay legge con anticipo la risposta in diagonale di Bolelli.

5-3 Slovacchia. In qualche maniera l’Italia rimane viva in questo primo set.

A-40 Buona prima esterna di Sinner da destra.

40-40 Risposta profondissima e pesantissima da parte di Zelenay.

40-30 Se ne va la risposta di Polasek.

30-30 Che volée di Polasek! Si difende alla grande su Bolelli e poi è bravissimo ad andare in diagonale nello spazio libero.

30-15 Non trova la giusta distanza dalla palla per colpire il dritto Polasek.

15-15 Risposta bellissima da parte di Zelenay su una seconda inconsistente di Sinner.

15-0 Grandissimo passante stretto di Sinner con il dritto in allungo.

5-2 Slovacchia. Zelenay tiene a zero il servizio e i padroni di casa vanno in fuga nel primo set.

40-0 Terzo punto diretto con il servizio per Zelenay.

30-0 Di un soffio larga la risposta di Sinner.

15-0 Ottima prima di Zelenay.

4-2 BREAK SLOVACCHIA! Disastrosa volée in allungo di Sinner, Polasek e Zelanay sono i primi a strappare il servizio.

15-40 Non riesce ad appoggiarsi Bolelli sulla risposta aggressiva di Zelenay: due palle break da annullare.

15-30 Prima sostanziosa e volée vincente di Sinner.

0-30 IL RECUPERO DI POLASEK! La volée di Bolelli è accorciata dal nastro, ma lo slovacco si inventa un recupero strettissimo.

0-15 Viene avanti Polasek chiudendo lo specchio a Sinner.

3-2 Slovacchia. Seconda di servizio pesantissima di Polasek e gli slovacchi escono dal turno di servizio attraverso i vantaggi.

A-40 Serve un’altra prima vincente da destra Polasek.

40-40 Sparacchia via la volée Zelenay: in difficoltà in questo game di servizio la Slovacchia.

40-30 Terzo ace per la coppia slovacca.

30-30 Aggressivo Sinner con due rovesci travolgenti, molto bravo Bolelli a rete nel riflesso.

30-15 Ritrova il punto gratuito con il servizio Polasek.

15-15 Non perfetta la risposta di Sinner con il dritto, Zelenay si districa bene a rete.

0-15 Doppio fallo commesso anche da Polasek alla prima seconda servita dal numero 13 del mondo in doppio.

2-2. Seconda di servizio profondissima e Bolelli chiude a rete: l’Italia tiene un buon turno di battuta.

40-30 PASSANTE DI DRITTO DI SINNER! Provvidenziale prodezza trovata dall’altoatesino trovata in questa situazione di punteggio.

30-30 Bravo ad aggredire in risposta Zelenay sulla seconda di Sinner: il passante rimane troppo alto.

30-15 Prima di servizio corposa da parte di Sinner.

15-15 Bel lungolinea di rovescio di Sinner, può chiudere Bolelli con il colpo al volo.

0-15 Si chiudono a rete i due slovacchi e Sinner non può passare.

2-1 Slovacchia. Non sfrutta due possibilità di break la coppia italiana e Zelanay si salva nel suo turno di servizio.

A-40 Schiaccia Polasek dopo un ottimo servizio.

40-40 Affossa in rete la risposta di rovescio sull’ennesima seconda di Zelenay: anche qui c’era una ghiotta chance.

40-A Primo doppio fallo per Zelanay e per la coppia slovacca: altra palla break.

40-40 Che errore di Sinner! Prima non chiude il passante e poi sbaglia una volée alla portata.

30-40 Rimane in campo la risposta di rovescio di Bolelli! Palla break Italia!

30-30 Risposta vincente di Sinner! All’arrembaggio sulla seconda!

30-15 Tiene molto bassa la risposta Bolelli e non riesce la demi-volée in avanzamento a Zelenay.

30-0 Stecca la risposta Sinner sulla seconda di Zelenay: si doveva fare meglio.

15-0 Prima al centro di Zelenay e volée elementare per Polasek.

1-1. Profondo il dritto di Bolelli che riesce a chiudere il primo game al servizio per l’Italia.

A-40 Non regge lo scambio sulla diagonale di dritto Polasek, finendo per esasperare troppo l’angolo.

40-40 Polasek stavolta è pronto a fiondarsi verso la rete e ad intervenire in modo vincente.

40-30 Esagera nella ricerca della profondità con la volée Zelenay.

30-30 Serve ancora in maniera efficace da sinistra Bolelli.

15-30 Molto reattivo in risposta Polasek, è largo il dritto in contenimento di Bolelli.

15-15 Ottima prima al centro messa in campo da Bolelli.

0-15 Molto morbida la volée di Sinner, Zelenay è aggressivo e trova il varco.

1-0 Slovacchia. Due ace consecutivi da parte di Polasek e gran primo game al servizio.

40-15 Primo ace scagliato da Filip Polasek.

30-15 Si stringono alla grande a rete Polasek e Zelanay, non trova il passante vincente Sinner.

15-15 Risposta alta di Sinner ed interviene a rete senza problemi Zelanay.

0-15 Risponde aggressivo Bolelli con il dritto: il bolognese è stato schierato a destra.

COMINCIA IL DOPPIO! POLASEK PER LA SLOVACCHIA AL SERVIZIO.

15.07 Polasek ha vinto un titolo in stagione insieme a Peers a Sydney: in finale hanno battuto proprio Fognini e Bolelli.

15.05 Per Sinner da registrare anche la sconfitta contro Cabal e Farah a Torino, sempre insieme a Fabio Fognini.

15.02 Sono già scese in campo le due coppie, si sta scaldando l’atmosfera nella NTC Arena di Bratislava che con la capienza ridotta al 50% può ospitare circa 2250 spettatori.

15.00 Chi vince fra Italia e Slovacchia approda alla fase a gironi che si svolgerà dopo gli Us Open nel mese di settembre. La fase ad eliminazione diretta è invece in programma per fine stagione, a fine novembre dopo le Atp Finals.

14.58 Simone Bolelli non può far coppia con Fabio Fognini: il ligure non è presente nella trasferta slovacca a causa di un problema al polpaccio accusato nel torneo di Rio de Janeiro.

14.55 Jannik Sinner gioca ancora un doppio per l’Italia dopo i due giocati in Atp Cup insieme a Matteo Berrettini contro la Francia e la Russia e quello giocato a Torino in Davis insieme a Fabio Fognini contro la Croazia. Bilancio di un successo e due sconfitte.

14.52 In ogni caso dopo il doppio si giocherà almeno un singolare e scenderà in campo Jannik Sinner contro Filip Horansky.

14.49 Nella prima giornata la superficie della NTC Arena di Bratislava è apparsa piuttosto rapida: gli slovacchi sono maggiormente abituati a queste condizioni, con rimbalzo basso della palla, specie se giocata piatta.

14.46 Si riparte dopo l’1-1 della prima giornata: Jannik Sinner ha superato in tre set combattuti Norbert Gombos, oltrepassando le difficoltà del secondo set. Sconfitta pesante invece quella di Lorenzo Sonego che ha ceduto al numero 203 del mondo Filip Horansky in due set, giocando un match ben al di sotto delle aspettative.

14.43 La Slovacchia schiera uno specialista del doppio come Filip Polasek, numero 13 delle classifiche mondiali grazie alle ottime performance insieme all’australiano John Peers e il quasi 40enne Igor Zelanay che è stato top-50 in doppio.

14.40 La scelta di Filippo Volandri è quindi quella di schierare un doppista di alto livello e di grande esperienza come Simone Bolelli e il nostro numero uno in singolare a Bratislava, ossia Jannik Sinner. Coppia inedita ed improvvisata, vedremo se si rivelerà essere una scelta vincente.

14.37 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Itala-Slovacchia di Coppa Davis 2022. Terzo incontro in programma: è il doppio fra Bolelli e Sinner e i padroni di casa Polasek/Zelanay.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di doppio fra Italia e Slovacchia, primo turno della Coppa Davis 2022. Per i padroni di casa giocheranno Filip Polasek ed Igor Zelenay, per l’Italia toccherà a Simone Bolelli e Jannik Sinner.

Si riparte dall’1-1 della prima giornata, maturato dopo la vittoria a fatica di Jannik Sinner su Norbert Gombos, nella quale l’altoatesino è riuscito a spuntarla al terzo set dopo essersi complicato la vita nel secondo e la deludente sconfitta di Lorenzo Sonego che ha ceduto in due parziali al numero 203 del mondo Filip Horansky.

Oggi alle ore 15.00 si sfideranno in doppio Filip Polasek ed Igor Zelenay da una parte e Simone Bolelli e Jannik Sinner dall’altra: questa la coppia scelta da Filippo Volandri, capitano dell’Italia, per il delicatissimo match odierno che spezzerà l’equilibrio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del doppio fra Italia e Slovacchia, valevole per il primo turno della Coppa Davis 2022. Si comincia alle 15.00 alla NTC Arena di Bratislava (Slovacchia). L’incontro sarà visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Buon divertimento!

