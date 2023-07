LIVE Portogallo-Turchia 3-1, Qualificazioni Mondiali 2022 in DIRETTA: Nunez chiude la partita nel finale, lusitani in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.45 Il Portogallo arriva meritamente in finale, nonostante una Turchia viva ma che spreca il rigore del pareggio. Il Portogallo va ad affrontare la Macedonia del Nord in finale al meglio della condizione fisica.

95′ Finisce la partita, Portogallo-Turchia 3-1.

94′ Gooool, Nunez, Bernardo Silva serve perfettamente l’attaccante che non sbaglia, Portogallo-Turchia 3-1.

92′ Ronaldo spreca a due passi dalla linea di porta.

90′ Dentro Serdar, fuori Kutlu nella Turchia.

88′ Fuori Moutinho, Otavio e Guerreiro, per Nunez, Leao e Nuno Mendes nel Portogallo.

86′ SBAGLIA, Burak Yilmaz, manda il pallone sulla traversa.

84′ Var, rigore per la Turchia, fallo in area di rigore.

82′ Fuori Bruno Fernandes, dentro William Carvalho nel Portogallo.

80′ Dentro Dorukhan e Yazici, fuori Kokcu e Celik nella Turchia.

78′ Joao Felix dopo uno scambio con Cristiano Ronaldo si allunga troppo il pallone perdendolo.

76′ Pressing del Portogallo, che ora vuole chiudere la partita.

74′ Bernardo Silva di testa non trova il secondo palo.

72′ Fuori Diogo Jota, dentro Joao Felix nel Portogallo.

70′ Burak Yilmaz va al tiro, pallone alto.

68′ Fuori Akturkoglu, dentro Unal nella Turchia.

66′ Gooooool, Burak Yilmaz, bellissima azione dove l’attaccante turco batte Diogo Costa dentro l’area di rigore, Portogallo-Turchia 2-1.

64′ Otavio chiama alla respinta Cakir.

62′ Cross di Dalot, anticipato Cristiano Ronaldo.

60′ Turchia che non riesce a trovare l’azione giusta per arrivare in porta.

58′ Diogo Jota al volo sfiora la traversa.

56′ Uscita spericolata di Cakir, Diogo Jota con il pallonetto non trova la porta.

54′ Si cominciano a scaldare gli uomini delle due panchine.

52′ Possesso palla prolungato del Portogallo.

50′ Portogallo che ora si riversa in avanti.

48′ Tiro di Burak Yilmaz che non crea problemi a Diogo Costa.

46′ Inizia la ripresa!

21.35 Portogallo che inizia segnando un bel gol, poi la Turchia esce fuori ma non riesce ad essere cinica davanti la porta, in una bellissima azione manovrata trova il raddoppio.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Portogallo-Turchia 2-0.

43′ Portogallo in controllo della gara in questo momento.

41′ Goooool, Diogo Jota, Bernardo Silva scucchiaia per Diogo Jota che di testa brucia Cakir sul primo palo, Portogallo-Turchia 2-0.

39′ Portogallo che spinge di nuovo in avanti.

37′ Turchia che ora rialza di nuovo il baricentro cercando il forcing.

35′ Giallo per Diogo Jota e Celik per uno scontro a centrocampo.

33′ Partita molto spettacolare, ora il Portogallo ha ritrovato il comando del gioco.

31′ Cristiano Ronaldo di testa non trova la porta.

29′ Kokcu impegna Diogo Costa dalla distanza.

27′ Burak Yilmaz manda alto da buona posizione.

25′ Kutlu di testa sfiora il primo palo, si è svegliata la Turchia.

23′ Tiro di Under che non crea problemi al portiere.

21′ Akturkoglu prova il tiro ma finisce nelle mani di Diogo Costa.

19′ Turchia che ora alza il baricentro della difesa fino al centrocampo.

17′ La Turchia ora è chiamata ad una risposta dopo venti minuti di pressing.

15′ Gooooool, Otavio, palo di Diogo Jota dalla distanza che trova pronto davanti la porta Otavio che non sbaglia, Portogallo-Turchia 1-0.

13′ Sinistro di Cristiano Ronaldo che non crea problemi al portiere.

11′ Diego Jota in scivolata ad un passo dal vantaggio dopo una punizione di Otavio.

9′ Pressing asfissiante del Portogallo, Turchia che non riesce a reagire.

7′ Cristiano Ronaldo di piatto manda alto da buona posizione.

5′ Molto aggressivo il Portogallo, che vuole subito sbloccare il match.

3′ Dalot subito per Cristiano Ronaldo che viene anticipato di testa.

1′ Inizia la partita!

20.40 Inni nazionali in corso, tutto pronto.

20.35 Joao Felix parte dalla panchina, come Nuno Mendes del PSG.

20.30 Portogallo che sceglie Cristiano Ronaldo come punta mobile in avanti.

20.25 Il Portogallo ha fallito la qualificazione diretta perdendo all’ultima partita contro la Serbia.

20.20 Demiral, Calhanoglu sono i giocatori rappresentano la Serie A con la Turchia.

20.15 Per Cristiano Ronaldo potrebbe essere l’ultima occasione per giocare un mondiale.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Danilo Pereira, Fonte, Guerreiro; Bruno Fernandes, Moutinho; Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Otavio. Ct. Santos.

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Soyuncu, Demiral; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Under, Akturkoglu; Burak Yilmaz. Ct. Kuntz

20.05 Buonasera e benvenuti alla diretta di Portogallo-Turchia semifinale dei playoff per il Mondiale 2022.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Portogallo-Turchia semifinale per i playoff dei Mondiali 2022, Cristiano Ronaldo cerca l’accesso alla finale.

La squadra di Cristiano Ronaldo guidata da Fernando Santos, si gioca il tutto agli spareggi per andare al Mondiale. I lusitani hanno fallito l’accesso diretto al Mondiale perdendo la sfida decisiva del raggruppamento contro la Serbia, risultata poi la prima del girone. I portoghesi restano i favoriti nello scontro contro la Turchia, ma dovranno fare i conti con una nazionale agguerrita.

La Turchia di Demiral, è arrivata seconda nel raggruppamento G alla fine di una grande corsa contro l’Olanda. La nazionale allenata da Stefan Kuntz non partecipa ad una fase finale dei Mondiali dal 2002, quando la selezione centrò un grande terzo posto finale. Da quell’istante, la Turchia ha fallito quattro qualificazioni alle fasi finali della Coppa del Mondo, gli azzurri mancano invece dall’edizione di Russia 2018. La vincente del match sfiderà la vincitrice di Italia-Macedonia del Nord.

Partita: Portogallo-Turchia

Evento: semifinale playoff dei Mondiali 2022

Data: 24/03/2022

Ore: 20.45

Dove vederla: Non è prevista la diretta televisiva in Italia, ma potrete seguire la diretta testuale qui su Oasport.

PROBABILI FORMAZIONI di Portogallo-Turchia semifinale per i playoff dei Mondiali 2022

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Cancelo, Djalò, Fonte, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Moutinho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct. Santos.

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Erkin; Omur, Ozdemir, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz, Dervisoglu. Ct. Kuntz

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Portogallo-Turchia semifinale per i playoff dei Mondiali 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

