LIVE Parigi-Nizza 2022, prima tappa in DIRETTA: spettacolo e tripletta per la Jumbo-Visma! Roglic e Van Aert lasciano la vittoria a Lapote

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI

LA CLASSIFICA DELLA PARIGI-NIZZA

LE DICHIARAZIONI DI LAPORTE

PERCHE’ ROGLIC E VAN AERT HANNO LASCIATO LA VITTORIA A LAPORTE? COSA E’ SUCCESSO

LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI

VIDEO HIGHLIGHTS PRIMA TAPPA PARIGI-NIZZA

17.04 La nostra Diretta Live finisce qui. Abbiamo assistito ad uno spettacolo incredibile, grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti su questa e tutte le altre corse della stagione. Buona domenica!

17.02 Mentre questa è la foto del giorno, che rimarrà a lungo nella memoria degli appassionati:

17.01 Questa la top10 di oggi:

16.59 Cercheremo di capire se qualche potenziali uomo di classifica ha perso le ruote. Sta di fatto che Roglic ha già messo 28 secondi di margine su tutti gli altri!

16.58 Il quarto posto è andato a Pierre Latour, giunto al traguardo con 19″ di distacco. La volata del gruppo all’inseguimento è stata vinta da Mads Pedersen, seguito da Girmay.

16.58 Roglic si prende il secondo posto e i 6″ di abbuono, mentre Van Aert chiude al terzo posto. La prima maglia gialla sarà il francese Laporte!

16.57 Arrivano insieme in tre a braccia alzate, una foto che rimarrà negli annali!

16.56 Roglic e Van Aert, da straordinari campioni quali sono, hanno lasciato la vittoria al compagno che ha lavorato per loro e con loro! Che spettacolo pazzesco!

16.55 CHRISTOPH LAPORTE VINCE!

16.54 Dal gruppo prova a uscire Stefan Bissegger.

16.53 FLAMME ROUGE! ULTIMO CHILOMETRO PER I TRE ALL’ATTACCO!

16.53 Uno spettacolo incredibile da parte della Jumbo-Visma! Ora la strada riprende a salire verso il traguardo di Mantes-la-Ville.

16.52 I secondi di vantaggio del terzetto sono 20 quandi mancano 2 km!

16.51 Si mettono tutti a lavoro per inseguire. In testa al gruppo si alternano Ineos, DSM e Bora!

16.50 Azione incredibile, forse mai vista negli ultimi anni di ciclismo su strada! Hanno preso 15″ sul gruppo i tre giallo-neri!

16.49 SE NE VANNO IN TRE! Laporte, Van Aert e Roglic hanno fatto il vuoto!

16.49 Molla Fabio Jakobsen! Ma cosa stanno facendo i Jumbo-Visma?!

16.48 Si staccano alcuni dei velocisti come Dylan Groenewegen, mentre faticano tutti gli altri, anche alcuni uomini di classifica!

16.47 Ora si mette a lavoro Christophe Laporte, seguito a ruota dai capitani Van Aert e Roglic, che spettacolo!

16.46 Inizia la salita. Forcing di Nathan Van Hooydonk della Jumbo Visma!

16.45 Sforzo pazzesco degli uomini Quick-Step per ricucire il buco. Dietro sono in tantissimi a perdere le ruote. Andatura esagerata di Teunissen!

16.45 Attenzione! Si potrebbe frazionare il gruppo!

16.44 Il gruppo è completamente in fila indiana. Manca pochissimo all’attacco della côte.

16.44 La prima vittima del ritmo fatto da Mike Teunissen è purtroppo Sonny Colbrelli. Si stacca il campione d’europa.

16.43 Il vento torna protagonista. Anche per questo la Jumbo sta facendo un’andatura folle.

16.42 In un batter d’occhio il gruppo ha ripreso i tre fuggitivi quando mancano 11 km al traguardo della prima tappa della Parigi-Nizza 2022.

16.41 Andatura fortissima della Jumbo-Visma. Il gruppo è allungatissimo.

16.40 Il vantaggio dei battistrada scende a 20″ sotto l’azione della Jumbo-Visma.

16.39 Mancano circa 5 km all’attacco della seconda ascesa sulla Côte de Breuil-Bois-Robert. Se qualcuno vorrà evitare lo sprint di gruppo, dovrà provarci lì.

16.38 Passaggio sul traguardo volante di Magnanville. Anche stavolta a passare in testa è Fedorov, seguito da Frison e Gougeard.

16.36 Superato il traguardo, la strada continua a salire, pur non essendo classificata come GPM. Sempre 30″ il margine dei battistrada.

16.35 I corridori coinvolti nella caduta sono Campbell Stewart della Bike Exchange Jayco, Dmitry Gruzdev dell’Astana e Tobias Bayer della Alpecin-Fenix. Nessuna conseguenza per i tre.

16.33 Il gruppo passa sulla linea del traguardo con 30″ di distacco.

16.32 I tre battistrada, Fedorov, Frison e Gougeard passano ora sulla linea del traguardo. Caduta in gruppo nel frattempo.

16.31 I fuggitivi ora stanno passando sulle strade che ospiteranno il traguardo tra 18 km. L’arrivo non è completamente in piano, ma costantemente in leggera pendenza.

16.30 Arriva la Quick-Step AlphaVynil a dare manforte alla Jumbo-Visma. Distacco sceso a 42″.

16.29 Ecco l’accelerata che chiamavamo. Tornano gli uomini in giallo di Van Aert in testa e il margine scende a 50″.

16.27 Passa il gruppo sul GPM con un distacco di 1’16”. Un distacco ancora contenuto, ma il gruppo dovrà comunque a breve dare un’accelerata.

16.25 Gougeard accelera in cima alla Côte e passa per primo sul GPM. Secondo Frison, mentre perde qualche metro Fedorov.

16.24 Si passerà due volte su questo dente, la seconda delle quali porterà i corridori a 5 km dal traguardo.

16.23 Siamo dentro il circuito finale. I battistrada hanno iniziato l’ascesa verso il GPM di Côte de Breuil-Bois-Robert 1.2km al 6.9% di pendenza media.

16.21 Il gruppo è guidato dagli uomini delle Bora Hansgrohe, che fanno la corsa per il velocista Sam Bennett.

16.18 Il vantaggio dei battistrada è salito fino a 1’15”.

16.15 Il primo a passare sul traguardo intermedio è Fedorov, seguito da Gougeard e Frison. Punti e secondi di abbuono per loro.

16.13 La strada si fa dura in questo punto, scende il vantaggio dei battistrada.

16.10 Siamo vicinissimi al traguardo volante di Boinvilliers, che sostanzialmente darà il via al primo dei due giri del circuito finale.

16.08 I tre battistrada Frederik Frison della Lotto-Soudal, Yevgeniy Fedorov della Astana Qazaqstan e Alexis Gougeard della B&B Hotels – KTM, mantengono 50″ di margine sul gruppo.

16.05 Mancano 38 km al traguardo. Il circuito finale è ormai prossimo.

16.02 Felix Grossschartner è stato costretto ad abbandonare la corsa.

16.00 Il vantaggio dei tre battistrada è salito a 45″. Il gruppo è tirato dagli uomini della Arkea-Samsic.

15.59 I tre hanno preso una ventina di secondi di margine, il gruppo sembra essere comunque in controllo.

15.57 Escono dal gruppo Yevgeniy Fedorov della Astana Qazaqstan e Alexis Gougeard della B&B Hotels – KTM, che si agganciano subito a Frison.

15.56 Grossschartner sembra avere rimediato un infortunio alla clavicola. Vi confermiamo che Girmay è stato coinvolto nella caduta, senza apparenti danni fisici.

15.54 Nel frattempo in testa al gruppo tenta l’attacco solitario Frederik Frison, belga della Lotto-Soudal.

15.52 Caduta in gruppo! Proprio mentre il gruppo rallentava, sono andati a terra due corridori. Uno è di certo Felix Grossschartner, l’altro potrebbe essere Girmay, uno dei potenziali favoriti per oggi.

15.51 Il gruppo è ora su un tratto di leggero falsopiano, pendenze minime ma che possono farsi sentire. Il ritmo scende di nuovo, tanti ne approfittano per una rapida sosta.

15.50 Altre immagini dalla corsa, qui gli uomini della Jumbo-Visma in testa al gruppo:

???????? #ParisNice 5️⃣0️⃣ km to go. The breakaway has been caught. Our riders are well positioned in front of the peloton! ????⚫️ ???? A.S.O. pic.twitter.com/7dzC5GTdQ4 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 6, 2022

15.48 Forse non ci sono le condizioni per far partire dei ventagli, ma l’andatura ora è costantemente intorno ai 50-52 km/h.

15.47 Il gruppo è entrato negli ultimi 50 km di questa spettacolare tappa.

15.45 Come volevasi dimostrare. La strada torna ad essere esposta al forte vento, arriva la FDJ davanti e l’andatura risale repentinamente.

15.42 Il gruppo ora ha decisamente rallentato. La tregua però potrebbe non durare molto.

15.40 Mancano poco meno di 30 km all’ingresso nel circuito finale che vede due strappi da percorrere due volte.

15.37 Si vedono nelle prime posizioni del gruppo tanti dei favoriti per la generale, a partire da Primoz Roglic e Nairo Quintana.

15.35 Mancano 60 km al traguardo di Mantes-la-Ville.

15.33 Ora si abbassa leggermente il ritmo, dopo 20 km percorsi a velocità altissima.

15.31 Il vento ora spira fortissimo. Si mettono davanti gli uomini della AG2R, Oliver Naesen fa chiaramente segno ai compagni di tentare di fare un ventaglio!

15.30 L’andatura ora è folle. Il gruppo è allungatissimo e ha rischiato di spezzarsi più volte sotto la spinta di Ineos e Jumbo-Visma.

15.28 Ora ci si mette anche il vento. Il gruppo si schiaccia sul lato destro della carreggiata. Arrivano davanti anche le squadre degli uomini di classifica, che vogliono star lontani dai guai.

15.27 Momento concitatissimo in gruppo. Sembra quasi che si stia preparando la volata, ma siamo ancora a 66 km dal traguardo.

15.25 Si è messa in testa la Jumbo-Visma. Wout Van Aert è probabilmente il favorito numero uno di oggi.

15.22 La corsa ora è apertissima a qualsiasi finale. Siamo solo alla prima tappa e si prevede già grande spettacolo.

15.20 Vengono ripresi in questo momento i due fuggitivi. Gruppo compatto addirittura a 73 km dal traguardo!

15.19 Quando mancano 74 km al traguardo, ai fuggitivi Holmes e De Gendt restano solo 15″ di margine.

15.17 Tra i corridori molto adatti all’arrivo di oggi c’è anche il giovanissimo eritreo Biniam Girmay. La sua Intermarché, avendo De Gendt davanti ha potuto rimanere coperta per tutta la tappa.

15.14 Ora in testa si è rimessa la Ineos. Il vantaggio di Holmes e De Gendt continua a salire e scendere. Ora è di 40″.

15.12 Nuovo rallentamento in gruppo che torna ad essere molto compatto.

15.09 Abbiamo appena superato la metà di questa prima tappa della Parigi-Nizza 2022.

15.06 Il gruppo ha ormai messo nel mirino Holmes e De Gendt. In pochi chilometri il margine è sceso fino a 50″.

15.03 I fuggitivi stanno per approcciare il breve strappo che li porterà sull’altopiano che li porterà fino all’ingresso del circuito finale.

15.00 Il gruppo sta iniziando a recuperare lentamente ma progressivamente secondi sui battistrada. Il vantaggio ora è sceso sotto i due minuti.

14.57 Mancano 90 km al traguardo di Mantes-la-Ville.

14.54 Ricordiamo che in fuga ci sono due uomini, Matthew Holmes della Lotto Soudal e Aimé de Gendt della Intermarché Wanty Gobert.

14.51 La QuickStep sempre in testa al gruppo. Il loro obiettivo è probabilmente quello di portare Fabio Jakobsen in condizione di potersi giocare lo sprint finale.

14.48 Il percorso ora prevede due brevissimi strappi, non contrassegnati da GPM, poi un lungo tratto di altopiano che porterà sull’avvincente circuito finale, dove la corsa è destinata ad esplodere.

14.46 Si abbassa il ritmo in gruppo. Il distacco ora è salito a 2’55”.

14.43 Matthew Holmes è passato per primo al GPM di Còte de la route de les Crètes, seguito da Aimé De Gendt. Il primo a transitare del gruppo è stato Iljo Keisse, in testa al gruppo da diversi chilometri.

14.40 Immagine dalla corsa dei due fuggitivi:

M. Holmes @Lotto_Soudal y De Gendt @IntermarcheWG se mantienen en punta con 2´10″ sobre el grupo de favoritos 104 kmtrs a meta #ParisNice #ParisNice2022 pic.twitter.com/DGwgk32Ryo — CampeonesyGregarios (@FinalEnAlto) March 6, 2022

14.37 Il vantaggio dei battistrada è tornato sopra i due minuti.

Ore 14,34 I fuggitivi sono ormai prossimi all’attacco dello strappo, che comunque non dovrebbe sortire grandi effetti nello sviluppo della corsa.

Ore 14,31 La Còte de la route de les Crètes è una breve ma impegnativa ascesa di 1,6 km al 6,1% di pendenza media.

Ore 14,27 – Percorsi i primi 50 km della tappa odierna. Il vantaggio di Aimè De Gendt e Matthew Holmes è di 1’55”.

Ore 14:24 – Meno di dieci km all’approccio della Còte de la route de les Crètes. Gruppo ora tirato dagli uomini della INEOS Grenadiers.

Ore 14:20 – Cala sotto i due minuti il margine dei battistrada. Il gruppo, trainato da Quick-Step ed Alpecin-Fenix, deve ora recuperare un minuto e cinquanta secondi.

Ore 14:16 – Plotone che sembra aver messo nel mirino i due fuggitivi, che dopo la seconda salita di giornata avranno dinanzi una ventina di km completamente piatti.

Ore 14:12 – Dopo un iniziale abbrivio favorevole a De Gendt ed Holmes, il gruppo sta via via limando il distacco. Sono tornati a 2 i minuti di vantaggio dei battistrada quando mancano circa 115 km all’arrivo.

Ore 14:08 – Prima ora in cui i corridori hanno percorso 37,4 km. Prossima asperità prevista la Còte de la route des Crètes. Salita di 1,5 km al 5,9% di media che fuggitivi e gruppo affronteranno tra una ventina di chilometri.

Ore 14:04 – Secondo posto ovviamente per AImè De Gendt (Intermarchè-Wanty-Goubert Matèriaux), terzo il belga Senne Leysen (Alpecin-Fenix).

Ore 14:01 – Sotto l’impulso di Quick-Step ed Alpecin-Fenix il gruppo rosicchia una trentina di secondi ai due fuggitivi. Intanto Matthew Holmes (Lotto-Soudal) fa suo il traguardo della Còte de Vètheuil e porta a casa tre punti per la classifica dedicata agli scalatori.

Ore 13:57 – La Alpecin Fenix prova ad accelerare l’inseguimento del gruppo. Vantaggio dei fuggitivi stabilizzato sui tre minuti quando De Gendt e Holmes approcciano la Còte de Vètheuil.

Ore 13:53 – 130 km all’arrivo. La Quick-Step si fa rivedere nelle prime posizioni del gruppo con l’obiettivo di tenere sotto controllo la fuga.

Ore 13:50 – Tre minuti e quindici secondi il margine di Aimè De Gendt e Matthew Holmes sul gruppo. Vantaggio che è cresciuto di un primo e 45 secondi negli ultimi 15 km.

Ore 13:46 – Meno di dieci km alla prima asperità di giornata. Còte de Vètheuil: 1,8 km di salita al 5,8% con punte nel finale che vanno oltre il 7%.

Ore 13:42 – Più di venti km percorsi dai fuggitivi e dal gruppo. Situazione ben definita in attesa delle prime asperità che assegneranno i primi punti per la classifica degli scalatori.

Ore 13:38 – Supera i due minuti il vantaggio dei fuggitivi, con l’impressione che il margine lieviterà sin dai prossimi chilometri.

Ore 13:34 – Il gruppo lascia fare. Holmes e De Gendt animeranno la prima tappa della Parigi-Nizza con una fuga da lontanissimo.

Ore 13:31 – Percorsi i primi 15 km, ci si avvicina alla prima salita dell’edizione 2022, prevista al km 32,9. Si tratta della Còte de Vètheuil, terza categoria che misura 1,8 km con pendenza media del 5,8%.

Ore 13:27 – Gruppo tirato dal belga Iljo Keisse della Quick-Step, squadra del temibile velocista olandese Fabio Jakobsen.

Ore 13:23 – Il gruppo aumenta l’andatura ed inizia a controllare i due uomini in fuga. Vantaggio per De Gendt ed Holmes che si aggira attorno al minuto e 15 secondi.

Ore 13:19 – Dopo i primi 5,5 km De Gendt (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) ed Holmes sono insieme al comando con un minuto di margine sul gruppo che lascia apparentemente andar via la fuga.

Ore 13:16 – Partenza subito rapidissima. Aimè De Gendt cerca di unirsi ad Holmes e creare la prima fuga di questa Parigi-Nizza.

Ore 13:12 – Scatto di Matthew Holmes. Il britannico della Lotto-Soudal tenta la fuga in solitaria.

Ore 13:08 – Tappa iniziata ufficialmente! Tutti i corridori iscritti sono regolarmente ai nastri di partenza.

Ore 13:04 – Ci stiamo avvicinando alla partenza ufficiale, prevista alle 13 e 10 circa. Quest’oggi occhi puntati ovviamente sul favorito numero uno che porta il nome di Wout van Aert. Il belga della Jumbo-Visma potrà approfittare di un percorso cucito per le sue caratteristiche.

Ore 13:00 – Come anticipato, il percorso odierno non sarà dei più semplici. Quattro le còte di terza categoria da superare, con un tratto centrale in cui il plotone potrà respirare prima di entrare nel circuito conclusivo.

Ore 12:56 – Corridori che muovono le prime pedalate. 5,5 km prima della partenza ufficiale. Soltanto due protagonisti odierni hanno vinto il 6 marzo. Si tratta di Sonny Colbrelli nel 2017, e del belga Thomas De Gendt nel 2011.

Ore 12:52 – Sarà una giornata molto fredda. Soltanto 4 i gradi alla partenza e già due salite previste nei primi 60 km. Dapprima la Còte de Vètheuil dopo 32 km, poi la Còte de la route des Cretes dopo 59 km.

Ore 12:48 – Pochi minuti al km 0. Ricordiamo che nelle ultime due edizioni ha trionfato il tedesco Maximilian Schachmann. L’atleta della Bora-hansgrohe è l’unico vincitore della Parigi-Nizza degli ultimi dieci anni al via.

Ore 12:45 – Buona domenica a tutti i lettori di OA Sport. Alle 13 e 10 partirà la prima tappa dell’ottantesima edizione della Parigi-Nizza. La località di Mantes-la-Ville sarà teatro di partenza ed arrivo. Nel mezzo 159,8 km ricchi di insidie.

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2022. Sarà la cittadina di Mantes-la-Ville, a pochi chilometri dalla capitale francese a dare il via all’80a edizione della corsa a tappe transalpina.

A decretare chi indosserà la prima maglia gialla, simbolo della leadership nella generale, sarà un percorso di 159,8 km che si concluderà nella stessa Mantes-la-Ville che ospita la partenza. Un tracciato che è sostanzialmente pianeggiante per i primi 130 km ma che potrà regalare spettacolo nel finale. Una volta superato lo sprint intermedio di Boinvilliers, i corridori si troveranno su un circuito di 17 km con due strappi che potranno fare la differenza.

Un tracciato che si apre a diversi possibili scenari. Le squadre dei velocisti proveranno a portare i propri uomini fino al traguardo, ma il terreno nel finale sembra prestarsi benissimo ad attacchi in solitaria o per un gruppetto ristretto. Sembra dunque il percorso perfetto per un corridore come Wout Van Aert, specialista di questi arrivi. Non sono da meno però i nostri Sonny Colbrelli e Matteo Trentin, sempre performanti sui rapidi strappi e nelle volate in gruppi ristretti. I velocisti ai nastri di partenza sono però tanti e qualcuno potrà resistere fino al traguardo. Due nomi su tutti: Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen, molto in forma in questo inizio di stagione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2022: 159.8 km con partenza e arrivo a Mantes-la-Ville per assegnare la prima maglia da leader. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 13.00!

Foto: LaPresse