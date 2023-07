LIVE Milano-Sanremo 2022 in DIRETTA: Matej Mohoric anticipa i favoriti nella discesa del Poggio! Ordine d’arrivo e classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.56 La nostra DIRETTA LIVE della Milano-Sanremo 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito in questo meraviglioso cammino nella Classicissima di Primavera e rimanete con noi per le analisi su questa corsa spettacolare. Un caro saluto e buona serata a tutti!

16.55 Matej Mohoric si consacra con la prima classica monumento della stagione dopo aver vinto tappe in tutti e tre i Grandi Giri e la vittoria ai Mondiali Under 23 di Firenze nel 2013.

16.54 Il primo italiano al traguardo è Vincenzo Albanese: undicesimo. Gli altri velocisti non sono riusciti a rimanere fra i primissimi e a sprintare per la vittoria.

16.53 Mohoric ha meritato la vittoria: si è preso dei rischi irreali in discesa ed è partito con un tempismo impeccabile.

16.52 Mads Pedersen aveva dichiarato di non amare la Milano-Sanremo: probabilmente il sesto posto alla sua prima partecipazione farà cambiare idea all’ex campione del mondo.

16.51 Non è riuscito ad essere protagonista Filippo Ganna che si è staccato dopo le prime rampe del Poggio: probabilmente il piemontese ha pagato l’influenza dei giorni scorsi.

16.50 Questa la classifice della Milano-Sanremo 2022:

1 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 500 275 6:27:49

2 TURGIS Anthony TotalEnergies 400 200 0:02

3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 325 150 ,,

4 MATTHEWS Michael Team BikeExchange – Jayco 275 120 ,,

5 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 225 100 ,,

6 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 175 90 ,,

7 KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM 150 80 ,,

8 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 125 70 ,,

9 TRATNIK Jan Bahrain – Victorious 100 60 0:05

10 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 85 50 0:11

11 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 70 46 ,,

12 GIRMAY HAILU Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 60 42 ,,

13 ARANBURU Alex Movistar Team 50 38 ,,

14 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team 40 34 ,,

15 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 35 30 ,,

16 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 30 28 ,,

17 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 30 26 ,,

18 NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech 30 24 0:21

19 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 30 22 ,,

20 PACHER Quentin Groupama – FDJ 30 20 ,,

16.48 Un grandissimo Anthony Turgis è secondo, mentre terzo un Van der Poel pazzesco: l’olandese non correva dal 3 ottobre e correva per la prima volta in stagione dopo diversi problemi alla schiena.

16.47 Tadej Pogacar ci ha provato in tutti i modi sul Poggio, ma alla fine non è riuscito a staccare i suoi rivali. Quinta posizione di grandissimo rilievo per il fenomeno sloveno.

16.46 Numero straordinario di Matej Mohoric che è partito nel momento giusto in contropiede in discesa, anticipando tutti i possibili favoriti-

16.44 CE LA FAAAAAAA!!! CE LA FA MATEJ MOHORIC!!! CHE VITTORIA DELLO SLOVENO CHE VINCE LA MILANO-SANREMO!!

16.43 VICINO AL CAPOLAVORO MOHORIC!

16.43 DA DIETRO PARTE TURGIS!!

16.42 ULTIMO CHILOMETRO PER MATEJ MOHORIC CHE PROVA A RESISTERE!

16.42 Finisce la discesa!

16.41 Difficilissimo trovare l’accordo per rientrare su Mohoric!!

16.40 Mohoric ha preso circa cinque secondi: Van der Poel si rende conto di dover accelerare per rientrare.

16.39 PARTE SECCO MOHORIC!! Si è creato un buco!

16.38 Arriva da dietro Mohoric, piano piano stanno rientrando corridori da dietro.

16.38 Finisce il Poggio! Adesso la discesa verso Via Roma.

16.37 Rientrano Van Aert e Van der Poel su Pogacar e Kragh Andersen.

16.36 Kragh Andersen attacca!! Pogacar gli va dietro!

16.36 POGACAR CI RIPROVA ANCORA!!! Ma Van Aert ancora sulla sua ruota!

16.36 PARTE IN CONTROPIEDE ROGLIC!!! CHIUDE VAN DER POEL!!!

16.35 ATTACCA ANCORAAAAAA!!! SE NE VA POGACAR!!! GLI ALTRI RIMANGIONO ATTACCATI!

16.34 ATTACCAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! ATTACCA TADEJ POGACAR!!!! A RUOTA VAN AERT E VAN DER POEL!!!

16.33 Torna davanti Diego Ulissi con a ruota Tadej Pogacar!

16.32 Subito trenata di Christophe Laporte con a ruota Van Aert!

16.32 POGGIO DI SANREMO!! LA RISOLUZIONE DI TUTTI I PENSIERI, DI TUTTI I PRONOSTICI.

16.31 Oltre ad un super Formolo è in grande spolvero anche Diego Ulissi.

16.30 10 CHILOMETRI AL TRAGUARDO!! UN CHILOMETRO AL POGGIO!

16.29 C’è anche Michael Matthews fra le ruote veloci nel gruppo.

16.28 Ancora resistono Rivi e Tonelli che verranno raggiunti all’attacco del Poggio.

16.27 Il Poggio si avvicina sempre di più, adesso non ci si può più nascondere.

16.26 Fra i big c’è anche Arnaud Demare.

16.25 Il gruppo presenta corridori di primissima gamma. Giacomo Nizzolo non molla e cerca di tenere per l’eventuale volata.

16.24 278 chilometri in fuga e ancora non mollano Tonelli e Rivi.

16.23 Molto bravo anche Vincenzo Albanese a rimanere tra i migliori del gruppo.

16.22 Risale anche Ulissi per lavorare per Pogacar.

16.21 Formolo sta facendo un lavoro eccezionale per Pogacar.

16.20 Van der Poel non ha avuto problemi sulla Cipressa: decisamente brillante il fuoriclasse olandese.

16.19 20 CHILOMETRI AL TRAGUARDO!

16.18 Formolo affronta la discesa in testa.

16.17 Scollinamento della Cipressa! Il gruppo si è notevolmente allungato.

16.16 Vicinissima la cima della Cipressa: gruppo adesso a 45 secondi dalla fuga.

16.15 Risale Primoz Roglic nel plotone!

16.14 Non tiene il passo Fabio Jakobsen!!

16.13 Arriva davanti Davide Formolo per accelerare il ritmo.

16.12 Adesso è Jan Polanc a portarsi davanti! C’è Van der Poel nelle prime posizioni.

16.11 Gruppo che ha solo 1’20” di ritardo dalla fuga: si avvicina il ricongiungimento.

16.10 Sta rientrando Peter Sagan! Grandissima azione dell’uomo della TotalEnergies che dimostra di avere una grandissima condizione.

16.09 ATTACCA A TUTTA LA UAE-EMIRATES!! RISPONDE LA JUMBO-VISMA! SI ACCENDE LA MILANO-SANREMO!

16.08 In sordina per tutta la giornata, ma arriva anche Mathieu Van der Poel!

16.07 C’è Jonathan Milan adesso a tirare e alla ruota Damiano Caruso.

16.06 COMINCIA LA CIPRESSA! Samuele Rivi affronta in testa le prime rampe.

16.05 Corsa che continua ad essere stregata e maledetta per Sagan: la Classicissima è spesso stata fatale allo slovacco.

16.04 SFORTUNATO PETER SAGAN! Problema al cambio della bicicletta, il tre volte campione iridato è rimasto indietro.

16.03 Edoardo Affini in prima battuta a tirare nel gruppo.

16.02 30 chilometri all’arrivo! Si portano davanti gli Jumbo-Visma, ritmo irreale!

16.01 Prova a ripartire stoicamente Conca.

16.00 Crampo per Filippo Conca! Si deve fermare il corridore della Lotto-Soudal dopo una fuga di oltre 250 chilometri. La distanza si paga.

15.58 La corsa arriva a Imperia: sempre più vicini alla Città dei Fiori.

15.57 Rientra anche Filippo Conca nel drappello dei cinque al comando.

15.55 SI STACCA TOM PIDCOCK! L’uomo della Ineos paga la distanza e si tira fuori dalla lotta per la Classicissima.

15.54 In testa sono rimasti Gidich, Tonelli, Rivi e Sevilla.

15.53 Si è staccato invece Filippo Conca sulle rampe del Capo Berta.

15.51 Gran passo imposto da Samuele Rivi, gli altri fanno fatica a rimanere agganciati.

15.50 Samuele Rivi rinforza l’azione in fuga!

15.49 Attacco alla salita di Capo Berta! 1,7 km al 7%, da qui comincia lo spettacolo!

15.47 Cominciano i dissidi fra i fuggitivi: segno di poca lucidità ed una stanchezza sempre maggiore.

15.45 Filippo Ganna si sfila dal gruppo per andare all’ammiraglia in salita: segno di grande sicurezza e consapevolezza. Il direttore sportivo Matteo Tosatto lo carica per il gran finale.

15.43 I battistrada fra poco arriveranno anche al Capo Berta.

15.41 Stanno perdendo spinta Yevgeniy Gidich, Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla, Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal). Questi corridori sono in testa da questa mattina ed accusano la stanchezza.

15.39 Secondo Capo da affrontare: il Capo Cervo. Due chilometri al 2,4% di pendenza media, tutt’altro che impegnativa.

15.37 50000 metri a Sanremo! La tensione sale, la fase decisiva si avvicina sempre più.

15.35 Ben disposti nel gruppo i gregari di Alexander Kristoff: il norvegese evidentemente si sente bene.

15.33 Attacco a Capo Mele: 1,9 km al 4,2% di pendenza media.

15.31 Gruppo a Laigueglia dove si svolge una delle prime classiche della stagione: il Trofeo Laigueglia, vinto quest’anno da Jan Polanc.

15.29 Due chilometri all’inizio dell’ascesa a Capo Mele.

5.27 Ad Albenga sono stati affissi degli striscioni per una manifestazione pacifica per la valorizzazione dell’ospedale di questa località che sarà costretta a chiudere il pronto soccorso.

15.25 60 chilometri alla conclusione! Si procede rapidi verso le prime salite che infiammeranno il finale: Capo Melo, Capo Cervo e Capo Berto.

15.23 BRUTTA CADUTA! HONORE FINISCE A TERRA! Distrazione fatale per il danese della Quick-Step.

15.21 La Quick-Step si stringe oggi intorno a Fabio Jakobsen: l’olandese ha cominciato alla grandissima la stagione. Vedremo se sarà protagonista il nostro Andrea Bagioli.

15.19 Entrano i corridori nel centro abitato di Albenga.

15.17 Questi gli uomini al comando della 113° edizione della Milano-Sanremo: Yevgeniy Gidich, Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla, Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal).

15.15 Lavoro straordinario da parte di Jos Van Emden che ha tirato sin da questa mattina senza risparmiarsi un solo istante.

15.13 Si fanno vedere anche i corridori della Bahrain-Victorious: Matej Mohoric e Phil Bauhaus saranno le punte di diamante.

15.11 Spartitraffico che creano delle tensioni nel gruppo: la concentrazione deve sempre rimanere altissima.

15.09 I corridori stanno affrontando un segmento di totale pianura sull’Aurelia: le difficoltà arriveranno quando mancheranno 50 chilometri all’arrivo.

15.07 Primoz Roglic sarà un uomo particolarmente importante per Van Aert quest’oggi: lo sloveno potrebbe restituire il favore al belga dopo il grande aiuto dell’ex crossista nella cavalcata alla Parigi-Nizza.

15.05 Arriva il via dalle ammiraglie: il gruppo comincia in maniera decisa l’inseguimento nei confronti dei fuggitivi alzando sensibilmente l’andatura.

15.03 La Lotto-Soudal è presente in massa nelle prime posizioni del gruppo: questa formazione è orfana di Caleb Ewan che sarebbe stato uno dei grandi favoriti.

15.00 80 chilometri al traguardo, il vantaggio della fuga si è ridotto a sei minuti.

14.58 Questi i corridori che sono in testa alla corsa da questa mattina: Yevgeniy Gidich, Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla, Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal).

14.56 Fase di studio: il gruppo ha leggermente accelerato, ma non sta affondando il colpo, mentre in fuga gli attaccanti continuano a spendersi.

14.54 La corsa passa adesso da Finale Ligure, sempre sul lungomare che conduce verso la Città dei Fiori.

14.52 Grande lavoro anche della Jumbo-Visma, mentre la UAE-Emirates ancora non si è fatta vedere.

14.50 Jacopo Mosca lavora nel gruppo per il capitano Mads Pedersen: il danese è alla prima Milano-Sanremo della carriera ed è subentrato a Jasper Stuyven, campione uscente.

14.48 Anche il vento può risultare una costante nell’inseguimento del gruppo: perciò il ritmo nei prossimi chilometri si dovrà innalzare per prevenire ogni rischio.

14.46 90 chilometri alla conclusione: tratto di falsopiano favorevole per i corridori che hanno già sulle gambe oltre 200 chilometri.

14.44 Le squadre degli uomini al comando potrebbero rendere al gruppo più difficile l’inseguimento.

14.41 Dopo poco più di quattro ore e mezzo di corsa la media oraria sconfina oltre i 44 km/h.

14.39 Sul lungomare l’andatura continua ad essere blanda in gruppo prima dei fuochi d’artificio che ci aspettano nel finale.

14.37 Splendido striscione dedicato a Marco Pantani e Michele Scarponi mostrato sul Mar Ligure: è tornato lo spettacolo del pubblico alla Milano-Sanremo.

14.35 Un altro possibile protagonista di questa Milano-Sanremo potrebbe essere Matej Mohoric: lo sloveno è spesso arrivato nelle prime posizioni e nel gruppo di testa alla Classicissima e può rappresentare un concreto spauracchio.

14.32 100 chilometri all’arrivo! Il gruppo adesso si trova a 7’10” da Yevgeniy Gidich, Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla, Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal).

14.29 La Trek ha dovuto cambiare piani all’ultimo momento dopo il forfait del vincitore dello scorso anno Jasper Stuyven. Il capitano della formazione biancorossa rimane comunque di una certa caratura, il pettorale numero 1 è passato infatti sulla schiena del danese Mads Pedersen.

14.26 Cambio della guardia in testa al gruppo. Ora a fare l’andatura c’è Jacopo Mosca della Trek-Segafredo,

14.23 I fuggitivi sono arrivati a Savona, il loro vantaggio sul gruppo è sempre di 7′.

14.20 Continuano a lavorare con grande accordo gli otto fuggitivi, ricordiamo i loro nomi: Yevgeniy Gidich, Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla, Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal).

14.17 Superato il centro di Varazze, mancano 112 km al traguardo di Sanremo.

14.15 Superate in questo momento le 4 ora di corsa! Media oraria di 44,9 km/h.

14.13 Gli altri due uomini della formazione erano Luca Covili e Omar el Gouzi. Nessuna conseguenza per loro che tornano in bici rapidamente. Più in difficoltà l’uomo Movistar che è Inigo Elosegui.

14.11 Coinvolti diversi uomini della Bardiani CSF Faizanè tra cui sicuramente Sacha Modolo. A terra anche un Movistar e un Trek-Segarfredo.

14.09 Brutta caduta in coda al gruppo!

14.06 Sempre Van Emden in testa al gruppo. Il distacco risale sopra i 7′.

14.03 Apparentemente il vento ora è favorevole alla direzione di corsa e dovrebbe sostanzialmente rimanere così fino al traguardo.

14.01 Mancano 123 km al traguardo di Via Roma.

13.58 Nel frattempo però il vantaggio di Yevgeniy Gidich, Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla, Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal) è risalito a 6’45”.

13.55 Nessuno vuole stare davanti e allora ci si rimette l’olandese Jos Van Emden della Jumbo-Visma che ha già tirato il gruppo per i primi 100km e più. Una vera e proprio locomotiva.

13.53 Nuovo rallentamento in gruppo. Ora in testa sono finiti gli uomini di Groupama e Movistar e ci si rialza completamente. Il distacco risale a 6′ nel giro di meno di 1 km.

13.51 Nel frattempo ci arriva la notizia dell’abbandono di Roger Kluge, tedesco della Lotto Soudal.

13.50 Quando mancano 130 km, il vantaggio dei fuggitivi è sceso al limite dei 5′.

13.47 In testa ad un gruppo allungatissimo ci sono ora gli uomini della Intermarché Wanty Gobert, indice che il già vincitore nel 2014 Alexander Kristoff potrebbe fare sul serio.

13.44 Continua a scendere lentamente lo svantaggio del gruppo che ora è distante 5’40” dai battistrada.

13.41 Rischia addirittura di spezzarsi il gruppo dei fuggitivi al termine della discesa con quattro uomini che sono costretti a rialzarsi e aspettare gli altri quattro.

13.38 Ricapitoliamo la situazione in corsa: in testa ci sono otto uomini, Yevgeniy Gidich, Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla, Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal) che hanno 6′ di vantaggio sul gruppo quando mancano 140 km al traguardo.

13.36 Anche il gruppo ha scollinato sul Passo del Turchino. Il distacco ora è sceso a 6’05”.

13.34 Gli otto battistrada hanno appena superato i 146.5 km percorsi. Questo significa che la corsa ha superato la prima metà!

13.33 La piccola accelerazione in gruppo ha riportato lo svantaggio sui 6’30”.

13.31 Mentre i fuggitivi scollinano sul Passo del Turchino, il gruppo sta per iniziare i 2.7 km di salita. Siamo entrati negli ultimi 150 km di corsa.

13.28 Piccolo cambio di scenario in gruppo. L’andatura si è evidentemente alzata, con tante squadre che tentano di rimanere davanti, probabilmente proprio in vista della discesa dopo il Passo.

13.25 Gli otto fuggitivi iniziano ufficialmente il Passo del Turchino.

13.22 Il Passo del Turchino è un’ascesa di appena 2,7 km al 5,6% di pendenza media. Molto più impegnativa sarà la discesa che ne seguirà, molto lunga e tecnica.

13.19 Mancano 5 km all’inizio ufficiale della salita del Turchino.

13.16 Abbiamo appena superato le 3 ore di corsa. La media oraria si è attestata finora sui 45.4 km/h.

13.14 Nel frattempo una bella immagine dalla corsa che ritrae gli otto fuggitivi:

13.11 Il vantaggio di Yevgeniy Gidich, Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla, Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal) risale a 7′.

13.08 Mancano una decina di km all’attacco del Turchino anche se la strada ha già iniziato a salire leggermente.

13.05 Si fanno vedere nelle posizioni di testa gli uomini del Team UAE Emirates.

13.02 Continua il lavoro di Jos Van Emden della Jumbo-Visma in testa al gruppo. Dietro di lui l’Intermarché Wanty Gobert al completo.

12.59 Rimane attorno ai 6’35” il vantaggio degli otto fuggitivi.

12.57 Intanto arriva una brutta notizia: all’attacco della salita del Turchino un cicloamatore è stato investito da un’auto. Soccorsi in corso al momento.

12.54 Mancano una ventina di chilometri al Turchino, che torna alla Milano-Sanremo dopo due anni di assenza.

12.51 Continua l’avventura di Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal); fra non molto la strada inizierà a portare verso le colline di Masone.

12.48 Sempre la Jumbo-Visma a fare l’andatura in gruppo.

12.45 Intanto la fuga continua a guadagnare: massimo vantaggio a 6’46”.

12.42 E poi, si può inserire anche Filippo Ganna: il due volte campione del mondo a cronometro è apparso assai in forma sia all’UAE Tour che alla Tirreno-Adriatico e quest’oggi potrebbe rivestire il ruolo di atleta di punta dei britannici assieme a Tom Pidcock e Michal Kwiatkowski.

12.38 Mancano poco più di 180 chilometri al traguardo, e sappiamo che i principali favoriti sono Tadej Pogacar e Wout van Aert. Ma chi potrebbe inserirsi nella lotta con loro? Se si dovesse arrivare in volata, rientrerebbe in gioco Fabio Jakobsen (Quick Step Alpha Vinyl).

12.35 infatti aumenta un altro pochino il vantaggio dei primi otto, che tocca i 6’15”.

12.33 Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal) stanno comunque interpretando il ruolo di lepri in maniera ottimane: continuano a procedere in doppia fila, con cambi regolari.

12.30 Ovviamente adesso il gruppo continua a non darci troppo dentro, lasciando i fuggitivi attorno ai sei minuti. Mancano pur sempre 190 chilometri.

12.28 Foratura per Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert) che ha atteso la volante della sua squadra per una trentina di secondi. Il ritmo del gruppo non è però forsennato, potrebbe rientrare in fretta.

12.25 Per la prima volta il vantaggio dei fuggitivi tocca i sei minuti.

12.23 Dopo le prime due ore di corsa, la velocità media è di 46 km/h.

12.20 In gruppo è Jos Van Emden (Jumbo-Visma) a lavorare per tenere la fuga non troppo lontana.

12.18 Mancano 200 chilometri al traguardo.

12.17 Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal) vedono il loro vantaggio crescere un altro po’: 5’50” per loro.

12.15 Qualche timida inquadratura anche per Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix): l’olandese torna ad una gara su strada dopo più di cinque mesi, quando arrivò terzo alla Parigi-Roubaix vinta da Sonny Colbrelli.

12.12 Intanto Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ha preso delle borracce per i suoi compagni di squadra. Probabilmente in tante altre squadre correrebbe questa giornata da protagonista, ma invece è un gregario di un fenomeno come van Aert…

12.09 Siamo vicini alle due ore di corsa, ci vorrà ancora molto per accendere la competizione.

12.06 Attenzione al vento, che può essere un fattore determinante quest’oggi.

12.03 Oramai è un tira e molla tra la fuga ed il gruppo: Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal) hanno 5’30” di margine.

11.59 Immagine dei primi otto in fuga:

11.57 Dopo una leggera spinta, sembrano essersi chetate le acque nel gruppo principale. In tanti scambiano qualche chiacchiera, come Elia Viviani (Ineos-Grenadiers) e Peter Sagan (TotalEnergies).

11.54 Mancano ancora una settantina di chilometri allo scollinamento del Turchino, lì dove i valori in campo inizieranno ad emergere.

11.51 Infatti il plotone è allungatissimo: 157 corridori in fila indiana, un serpentone lunghissimo.

11.49 Il gruppo sembra aver aumentato un po’ l’andatura.

11.46 Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal) hanno ora 5’20” sul gruppo a 224 chilometri dal traguardo.



11.41 È un uomo della Jumbo-Visma, squadra di Wout van Aert, a fare il ritmo nel plotone.

11.38 L’impressione è che il gruppo stia lasciando fare, ma non troppo: non si vuole dare troppo margine alla fuga costringendo i gregari ad un inseguimento forsennato avvicinandosi al traguardo.

11.35 Per ora il gruppetto degli attaccanti continua ad avere una ottima collaborazione, disponendosi in due file.

11.32 Aumenta il margine di Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal), che tocca ora i 5’40”.

11.30 Ci vorrà ancora molto per infiammare la corsa: il Turchino, primo GPM di giornata, è lontano un centinaio di chilometri.



11.24 240 chilometri al traguardo.

11.22 Ovviamente cambi regolari tra gli uomini al comando.

11.20 È sempre la Jumbo-Visma a dettare il ritmo in gruppo.

11.18 Non cambia la situazione: otto al comando, plotone ad inseguire a 5′.

11.16 Tadej Pogacar molto tranquillo al centro del gruppo.

11.14 250 chilometri all’arrivo.

11.12 Al comando ci sono sempre Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal).

11.09 Oggi al via ben 50 corridori italiani, per il Bel Paese difficile avere chance di vittoria.

11.06 Per Tonelli quarta edizione consecutiva in fuga alla Milano-Sanremo.

11.03 Il vantaggio si avvicina ai 5′.

11.00 L’età media di ogni squadra:

10.58 Non ci dovrebbero essere sconvolgimenti, almeno fino all’approccio del Passo del Turchino.

10.55 260 chilometri all’arrivo.

10.52 Ricordiamo i nomi degli otto attaccanti: Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal).

10.49 Margine che ora tocca i 4’30”.

10.45 A condurre l’inseguimento è Jos van Emden (Jumbo-Visma).

10.43 Il vantaggio degli otto al comando supera i 4′.

10.40 Non ha preso il via Robert Stannard (Alpecin-Fenix).

10.37 Percorsi circa 15 chilometri di gara.

10.35 Distacco segnalato oltre i 3′.

10.33 A guidare il gruppo troviamo la Jumbo-Visma di Wout van Aert.

10.30 Gli uomini al comando: Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Filippo Conca (Lotto Soudal).

10.27 Va via la fuga alla Milano-Sanremo: otto corridori al comando, il gruppo lascia fare.

10.24 Allungano Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Filippo Conca (Lotto Soudal), ma altri corridori si stanno riportando su di loro.

10.21 Si è formato un drappello di uomini al comando.

10.19 Attivissime ovviamente le Professional italiane: Eolo Kometa, Bardiani CSF Faizanè e Drone Hopper Androni.

10.16 Ovviamente velocità altissima, in tanti a caccia della fuga.

10.13 INIZIA UFFICIALMENTE LA CORSA!

10.10 Tutto pronto per il via.

10.07 Problema meccanico per Peter Sagan che rientra prontamente in gruppo.

10.05 Iniziato il tratto di trasferimento, si muovono i corridori.

10.02 Davvero pochi minuti al via, tutto pronto al Vigorelli per la partenza della carovana.

9.52 Il finale, la parte più interessante, ovviamente non cambia: tre Capi, Cipressa e poi l’attesissimo Poggio, una salita di soli 3700 metri al 3,7% (con punta dell’8% in prossimità della cima) che anticipa il traguardo posto in Via Roma.

9.50 Il percorso ha subito alcune variazioni. 293 chilometri a congiungere Milano e Sanremo. Partenza inedita dal Velodromo Vigorelli. Dopo 100 chilometri di totale pianura, attraversate Pavia, Voghera, Tortona e Novi Ligure, dopo essere passati quindi dalla Lombardia al Piemonte in direzione Liguria, si raggiungerà dunque Ovada, dove la strada inizierà a salire in maniera leggera verso il Passo del Turchino, la prima difficoltà altimetrica di giornata, che fa il suo ritorno nel percorso dopo due anni di assenza.



9.45 Lo start ufficiale sarà dato alle 10.10, preceduto ovviamente da un tratto di trasferimento.

9.43 Corridori che al momento sono nella zona di partenza, ultime operazioni al foglio firma prima del via.

9.41 Il nome a sorpresa è quello di Mathieu van der Poel: per l’olandese dell’Alpecin-Fenix prima corsa stagionale e presenza dell’ultimo minuto alla Classicissima.

9.39 I favoritissimi sono due: Tadej Pogacar, che va a caccia di un trionfo clamoroso, che lo farebbe entrare ancor di più nella leggenda, e Wout van Aert, che ha dimostrato un gran stato di forma e può bissare il successo del 2020.

9.37 Anche in casa Italia non mancano le assenze: da Vincenzo Nibali, ultimo vincitore tricolore, al campione d’Europa Sonny Colbrelli, passando per Matteo Trentin e Davide Ballerini.

9.34 Una Sanremo ricca di defezioni di lusso quella di quest’anno: sono stati numerosissimi i forfait alla vigilia. Non ci saranno il campione del mondo Julian Alaphilippe, l’australiano Caleb Ewan ed il vincitore uscente Jasper Stuyven.

9.32 Si infiamma la stagione del grande ciclismo con la prima Monumento, 113ma edizione della Classicissima di Primavera.

9.30 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della Milano-Sanremo 2022.

Tutti gli italiani in gara – L’elenco dei partecipanti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 113° edizione della Milano-Sanremo, la prima classica monumento della stagione ciclistica internazionale.

IL PERCORSO DELLA MILANO-SANREMO 2022

L’appuntamento con la Classicissima di primavera torna a presentare il percorso tradizionale: 293 chilometri a congiungere Milano e Sanremo. Partenza inedita dal Velodromo Vigorelli. Dopo 100 chilometri di totale pianura, attraversate Pavia, Voghera, Tortona e Novi Ligure, dopo essere passati quindi dalla Lombardia al Piemonte in direzione Liguria, si raggiungerà dunque Ovada, dove la strada inizierà a salire in maniera leggera verso il Passo del Turchino, la prima difficoltà altimetrica di giornata, che fa il suo ritorno nel percorso dopo due anni di assenza. Lunga, ma estremamente pedalabile: le pendenze non superano praticamente mai il 5-6%. Quando mancheranno 55 chilometri all’arrivo la strada tornerà a salire per affrontare il primo dei tre capi, il Capo Mele, seguito a stretto giro di posta dal Capo Cervo e dal Capo Berta, entrambi già in provincia di Imperia. Una volta raggiunta San Lorenzo a Mare si comincerà a salire verso la Cipressa, asperità introdotta nel percorso della Classicissima 40 anni fa, nel 1982. La salita, che misura 5,65 chilometri e propone una pendenza media del 4,1% e picchi del 9%, non è particolarmente difficile, ma se venisse presa ad alta velocità potrebbe risultare fatale a numerosi corridori, soprattutto velocisti. Una ripida discesa riporterà tutti sull’Aurelia, che verrà percorsa per nove pianeggianti chilometri attraverso Santo Stefano a Mare e Arma di Taggia fino al bivio per il Poggio, che si è spesso rivelato il punto chiave della corsa pur trattandosi di una salita di soli 3700 metri al 3,7% (con punta dell’8% in prossimità della cima), abbastanza però per dare il colpo di grazia a tanti corridori considerando che viene affrontata dopo 284 chilometri e più di sei ore di gara. Al termine della picchiata si rientrerà sull’Aurelia e mancheranno soli 2200 metri all’arrivo di Sanremo, in Via Roma.

La Milano-Sanremo è nota per essere corsa estremamente imprevedibile, in questa edizione sembrano essere due i corridori favoriti: Tadej Pogacar è in stato di forma smagliante. Lo sloveno ha dominato la Tirreno-Adriatico, ha vinto per dispersione la Strade Bianche ed ha trionfato all’UAE Tour. Il fenomeno dell’UAE-Emirates sta monopolizzando qualsiasi corsa, mostrando una superiorità imbarazzante nei confronti degli avversari. Wout Van Aert ha disputato una Parigi-Nizza eccezionale in supporto a Primoz Roglic e lo sloveno potrebbe essere un buon gregario per il belga nelle fasi decisive della corsa. Non è certamente da sottovalutare l’ex campione del mondo Mads Pedersen che avrà carta bianca visto il forfait del vincitore uscente Jasper Stuyven. Fra i velocisti gli occhi sono puntati su Jasper Philipsen, Arnaud Démare, Alexander Kristoff, Fabio Jakobsen e Peter Sagan.

Gli italiani proveranno a recitare un ruolo da protagonisti: su tutti Filippo Ganna si può inventare un’azione in stile Fabian Cancellara come ha annunciato in settimana. Occhio anche a Giacomo Nizzolo in caso di arrivo in volata, mentre non sarà al via Sonny Colbrelli. Diego Ulissi, Davide Formolo e Alessandro Covi (UAE Team Emirates) dovranno infatti principalmente dare il loro contributo alla causa del loro capitano Pogacar. Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl), Gianni Moscon (Astana Qazaqstan) e Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) proveranno a dare il massimo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 113° edizione della Classicissima di primavera, la Milano-Sanremo. La partenza è prevista per le 9.30 e noi seguiremo integralmente la corsa. Buon divertimento!

Foto: Lapresse