LIVE Italia-Canada 2-9 curling, Mondiali donne 2022 in DIRETTA: le azzurre cedono alle padrone di casa all’esordio

23.54 Si apre dunque con una sconfitta l’avventura dell’Italia del curling femminile ai Mondiali 2022. Le azzurre cedono alle padrone di casa del Canada, sempre in controllo fin dal primo end. Ora Stefania Constatini e compagne torneranno sul ghiaccio nella giornata di domani con le sfide a Giappone (17.00) e Stati Uniti (22.00).

23.53 C’è il punto per l’Italia che decide però di chiuderla qui, Italia-Canada 2-9.

23.52 Ultima stone dell’Italia nel sesto end con tre sassi canadesi a punto.

23.49 Bocciata di Kerri Einarson che fino a qui non ha sbagliato nulla, tre stone canadesi a punto quando nel sesto end all’Italia mancano due tiri e al Canada uno.

23.47 Altra bocciata di Sweeting che cerca la doppia ma lascia una stone gialla (Italia) in casa.

23.45 Bocciata piena di Sweeting (88% fino a qui).

23.43 Resta corto il tiro di Romei, una stone canadese a punto a metà del sesto end.

23.40 L’errore di Meilleur (90% di precisione fino a qui) che non riesce a bocciare la guardia italiana.

23.38 Inizia il sesto end.

23.36 Questi gli altri risultati: Svezia-Turchia 7-2, Repubblica Ceca-Stati Uniti 2-5, Corea del Sud-Norvegia 3-3.

23.33 Resta corto il tentativo di inserimento di Constantini, terza mano rubata dalle canadesi che scappano via, Italia-Canada 1-9.

23.31 Situazione complicata per l’Italia prima dell’ultimo tiro del quinto end, ci sono due stone canadesi coperte a punto.

23.28 Einarson va a mettere un’altra stone nella casa, ora Stefania Constantini.

23.26 Stavolta il draw di Sweeting è perfetto, una stone canadese a punto con due tiri a testa rimanenti nel quinto end.

23.23 Arriva l’errore di Sweeting, cominciano ad abbassarsi le percentuali delle canadesi che fino a qui erano state praticamente impeccabili.

23.21 Romei va a mettere una stone al centro della casa.

23.19 Guardia centrale posizionata da Meilleur.

23.16 Inizia il quinto end, Italia di mano.

23.13 Il piazzato di Einarson vale il secondo punto per il Canada nel suo primo end di mano, Italia-Canada 1-7.

23.12 Ultimo tiro per il Canada con una stone a punto.

23.09 Doppia bocciata di Sweeting che va a togliere la guardia e una delle stone gialle (Italia) a punto.

23.07 Guardia piazzata da Lo Deserto con cinque tiri rimanenti, in questo end saranno le canadesi ad avere il vantaggio dell’ultima stone.

23.05 Due stone italiane a punto a metà del quarto end.

23.03 Romei va a mettere una stone all’interno delle casa.

23.00 Inizia il quarto end dove saranno le canadesi ad essere di mano.

22.57 Si sblocca Stefania Constantini, arriva il primo punto della partita per l’Italia che accorcia. Italia-Canada 1-5.

22.55 Einarson mette un’altra stone a punto, serve una magia di Constatini per andare a marcare quantomeno il primo punto della partita.

22.54 Resta corto il tiro di Constatini, ultime due stone della mano.

22.51 Bocciata di Lo Deserto, due stone canadesi a punto con due tiri a testa rimanenti nel terzo end.

22.48 Piazzato di Sweeting al centro della casa, sta riuscendo veramente tutto alle canadesi, sospinte dal pubblico locale, in questi end iniziali.

22.46 Romei va a togliere la guardia e una stone rossa nella casa.

22.44 Tre stone canadesi a punto coperte dalla guardia a metà del terzo end.

22.41 Meilleur va a posizionare una guardia centrale.

22.39 Inizia il terzo end, le azzurre dovranno cercare di reagire dopo un avvio da dimenticare.

22.36 Non riesce la bocciata a Constantini che si mostra perplessa in volto, tre punti per le canadesi con la secona mano rubata consecutiva, Italia-Canada 0-5.

22.35 Ultimo tiro per l’Italia nel secondo end con tre stone canadesi a punto dopo l’ultima piazzata di Einarson.

22.34 Errore di Constantini che non trova la bocciata, piuttosto basse le percentuali della veneta fino a qui.

22.32 Einarson va a mettere una stone al centro della casa, ci sono dunque due sassi rossi a punto con tre tiri rimanenti nel secondo end, dove l’Italia avrà il vantaggio dell’ultima stone.

22.30 Non riesce la bocciata a Lo Deserto, tre stone canadesi in casa con cinque tiri rimanenti.

22.28 Bocciata di Romei, una stone gialla (Italia) a punto a metà del secondo end.

22.25 Resta corto il tiro di Zappone, non un buon inizio per le azzurre.

22.23 Inizia il secondo end.

22.21 Constantini non riesce a cambiare la situazione, subito una mano rubata dal Canada che si porta avanti 2-0 dopo il primo end.

22.19 Einarson va a toccare la stone piazzata precedentemente da Constantini, ora l’ultimo tiro del primo end per le azzurre con due stone canadesi a punto.

22.16 Einarson va a posizionare una stone al centro della casa.

22.14 Errore di Lo Deserto, tre stone canadesi nella casa con cinque tiri rimanenti, ricordiamo che in questo primo end l’Italia avrà il vantaggio dell’ultima stone.

22.12 Nuova guardia piazzata da Sweeting con due stone rosse (Canada) a punto.

22.10 Romei va a togliere la guardia, due stone canadesi nella casa.

22.08 Le canadesi trovano la bocciata sulla stone di Zappone entrata in casa.

22.06 Meilleur va a piazzare una guardia.

SI COMINCIA!

22.03 Presentazione delle squadre in corso.

21.59 L’Italia conquista il martello e sarà dunque di mano nel primo end.

21.55 Cinque minuti all’inizio del match al CN Centre di Prince George dove si inizierà alle ore 14 locali, le 22 italiane.

21.50 Questa invece la formazione del Canada: Kerri Einarson (Skip), Val Sweeting, Shannon Birchard, Briane Meilleur e Krysten Karwacki.

21.45 Italia che sarà guidata dalla skip Stefania Constantini, reduce dall’oro alle Olimpiadi di Pechino nel doppio misto in coppia con Amos Mosaner, le altre azzurre saranno Marta Lo Deserto, Angela Romei, Veronica Zappone e Giulia Zardini Lacedelli.

21.40 La formula del torneo, alla quale parteciperanno tredici Nazionali, prevede un round robin (girone all’italiana) al termine del quale le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni che si piazzeranno tra terzo e sesto posto si qualificheranno per i playoff che metteranno in palio gli ultimi due posti disponibili per la fase ad eliminazione diretta.

21.35 Inizia dunque il percorso delle azzurre del curling che a Prince George se la vedranno subito con le padrone di casa.

21.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, prima giornata del round robin dei Mondiali 2022 di curling femminile.

