LIVE Alcaraz-Nadal 4-6 6-4 3-6, Indian Wells 2022 in DIRETTA. Il maiorchino: “Carlos è già tra i più forti del mondo”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

RAFAEL NADAL: “ALCARAZ E’ GIA’ TRA I PIU’ FORTI DEL MONDO, HO DOVUTO DARE IL MASSIMO”

VIDEO: RIVIVI LA SFIDA TRA NADAL E ALCARAZ

03.03 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

03.02 Diamo un’occhiata alle statistiche di un match fantastico e ricco di colpi di scena anche a causa delle condizioni atmosferiche: appena 1 ace a 3 in favore del maiorchino che ha piazzato 5 doppi falli contro 3. 15 palle break salvate su 21 da parte del classe 2003 che ha vinto il 60% di punti con la prima (trovata nel 62% delle volte) e il 47% con la seconda. Il #4 al mondo invece ha salvato 9 palle break su 14 condite dal 63% di punti con la prima e il 44% con la seconda trovando la prima nel 67% dei casi. 106 punti a 102 in favore del 21 volte campione Slam al termine della contesa.

02.59 Rafael Nadal vola in finale a Indian Wells per la quinta volta (dove ha perso solo nel 2011) per conquistare il 37^ Masters 1000 su 53 finali, giocandosi contro il padrone di casa Taylor Fritz la possibilità di tornare #3 al mondo e restare imbattuto in questo inizio stagione, conquistando il quarto titolo dell’anno. Lo spagnolo batte 6-4 4-6 6-3 in tre ore e dodici minuti di gioco il giovane connazionale Carlos Alcaraz che ci prova con tutte le sue armi ma il vento, il servizio e l’inesperienza sono il contorno perfetto per l’immensità del classe 1986 che continua a non abdicare il proprio ruolo di Re.

FINE TERZO SET

3-6 GAME SET AND MATCH RAFAEL NADAL E 20^ MATCH VINTO IN QUESTO INIZIO 2022!!!!!!!

40-0 TRE MATCH POINT NADAL!

30-0 Chiusura a rete di Nadal dopo la risposta corta di Alcaraz.

15-0 Servizio e diritto di Nadal.

3-5 ARRIVA LA FIAMMATA DI RAFA E BREAK OTTENUTO! LO SPAGNOLO PUO’ VOLARE IN FINALE!

30-40 PALLA BREAK NADAL!!!! DIRITTO IN RETE DA PARTE DI ALCARAZ!

30-30 ENNESIMA PRODEZZA A RETE DA PARTE DI NADAL!!!!1

30-15 Servizio e diritto del #19 al mondo.

15-15 Prima vincente di Alcaraz.

0-15 Doppio fallo del classe 2003.

3-4 ALTRO GAME PAZZESCO VINTO DAL DETENTORE DEGLI AO 2022!!!!!

AD-40 NADAL È ANCORA PIU’ INCREDIBILE: ALCARAZ NON CREDE AL RECUPERO SOTTORETE DI NADAL CHE AVEVA LASCIATO TUTTO SCOPERTO MA IL PASSANTE VIENE PARATO DAL MAIORCHINO!

40-40 Servizio e diritto lungolinea in corridoio del maiorchino.

40-30 PUNTO INCREDIBILE GIOCATO DA ENTRAMBI!!!!! TUTTI IN PIEDI PER DUE LOTTATORI!!!!! NADAL ATTACCA LA RETE DOPO IL ROVESCIO DIAGONALE, ALCARAZ PRENDE DI TUTTO E ALLA FINE CADE MA NON BASTA!!!!!

30-30 Doppio fallo dell’iberico.

30-15 Prima centrale di Nadal.

15-15 21° vincente di diritto di Alcaraz.

15-0 Buona prima dello spagnolo.

3-3 Nessun problema per Alcaraz: siamo vicini alle tre ore di gioco.

40-0 Ace di Alcaraz.

30-0 Servizio e diritto del classe 2003.

15-0 Passante di diritto di Alcaraz sulla discesa a rete di Nadal.

2-3 SI CARICA NADAL CHE PORTA A CASA UN GAME DA QUASI 12 MINUTI!

AD-40 Servizio e diritto di Nadal.

40-40 Gran prima dello spagnolo.

40-AD TERZA CHANCE ALCARAZ! DIRITTO A SVENTAGLIO VINCENTE DELLO SPAGNOLO

40-40 Alcaraz trova subito una risposta profonda: Nadal va in difficoltà.

AD-40 LO STADIO È UNA BOLGIA DOPO LA PARATA A RETE DI NADAL SULLA PALLA CORTA DI ALCARAZ!!!!!

40-40 COSA HA PRESO ALCARAZ MA NON BASTA! Nadal prova a chiudere il punto ma solo l’ultimo smash è quello buono.

40-AD SECONDA CHANCE DI BREAK PER ALCARAZ!

40-40 Implacabile Nadal dal centro del campo e chiusura di diritto diagonale.

30-40 ECCO LA PRIMA PALLA BREAK DEL SET!

30-30 Servizio e diritto di Nadal.

15-30 Doppio fallo del #4 al mondo.

15-15 Gran difesa di Nadal che attacca e chiude con lo smash.

0-15 Ennesimo scambio di un match che resterà nell’almanacco 2022: rovescio vincente di Alcaraz.

2-2 Servizio a zero per il #19 al mondo.

40-0 Serve&volley vincente di Alcaraz.

30-0 Passante di diritto diagonale che bacia la riga per il classe 2003.

15-0 Prima vincente di Alcaraz.

1-2 Il classe ’86 resta avanti nel terzo set.

40-15 Doppio fallo del maiorchino.

40-0 Ace centrale di Nadal.

30-0 Nadal continua a spingere con il diritto, sfruttando le difficoltà di Alcaraz.

15-0 Prima esterna del classe ’86.

1-1 Nessun problema al servizio per Alcaraz.

40-15 Servizio al corpo di Alcaraz.

30-15 Buona prima dello spagnolo.

15-15 Demi-volée fantastica di Alcaraz!

0-15 NADAL SPINGE CON IL DIRITTO! Lo spagnolo non cede un centimetro e chiude con il diagonale dopo 23 colpi.

0-1 Diritto vincente di Nadal che porta a casa il primo game del 3° set.

40-30 DIRITTO VINCENTE DI ALCARAZ!

40-15 Prima al corpo di Nadal.

30-15 LOB DI ROVESCIO VINCENTE DI ALCARAZ!

30-0 Nadal tiene la riga di fondo e porta l’avversario all’errore di diritto a sventaglio.

15-0 Buon servizio di Nadal.

INIZIO TERZO SET

02.07 Carlos Alcaraz porta a casa il secondo parziale ristabilendo la parità nella seconda semifinale di Indian Wells! Match condizionato fortemente dal vento sin qui con lo spagnolo che ha resistito alle avversità atmosferiche e alle accelerazioni di Rafael Nadal in un set con ben 4 break.

FINE SECONDO SET

6-4 SI VOLA AL TERZO SET!!!!! INCREDIBILE CAPARBIETA’ DI ALCARAZ!

AD-40 TERZO SET POINT ALCARAZ!!!! PARATA CLAMOROSA DOPO IL PASSANTE IN CORSA DI ROVESCIO DI NADAL

40-40 PROFONDITA’ PAZZESCA DI NADAL!!!! DIRITTO LUNGOLINEA E SVENTAGLIATA DI ROVESCIO

40-30 BOLIDE DI ROVESCIO IN RISPOSTA DI NADAL!

40-15 DUE SET POINT ALCARAZ!

30-15 Gran angolo di rovescio trovato dal classe 2003.

15-15 Rovescio lungo in risposta di Nadal.

0-15 Incredibile errore a rete di Alcaraz che serve per il secondo set.

5-4 INCREDIBILE BREAK AL SETTIMO TENTATIVO PER ALCARAZ DOPO 20 MINUTI DI GIOCO!!!!! PALLONETTO SULLA RIGA PER IL CLASSE 2003 CHE NON HA MAI MOLLATO

40-AD ALCARAZ SCHERZA NADAL!!!!! PALLA CORTA E PALLONETTO DELLO SPAGNOLO CHE CHIUDE CON IL PASSANTE DI ROVESCIO

40-40 DOVE L’HA MESSA NADAL!!!! DIRITTO PROFONDISSIMO IN USCITA DAL SERVIZIO

40-AD PALLA BREAK DI ALCARAZ! BOLIDE DI DIRITTO DELLO SPAGNOLO!

40-40 NESSUNO VUOLE VINCERE IL NONO GAME DEL SECONDO SET! ALTRO DIRITTO IN CORRIDOIO DI NADAL!

AD-40 Troppo frettoloso lo spagnolo, probabilmente stanco dopo 15 minuti di gioco.

40-40 ALCARAZ NON CI STA E RECUPERA LA SMORZATA DI NADAL CHE NON PUO’ NULLA IN PAALLONETTO.

AD-40 Ace del maiorchino.

40-40 Quinta parità dopo l’errore in risposta del classe 2003.

40-AD PALLA BREAK ALCARAZ! INCREDIBILE ERRORE DI NADAL!

40-40 SI CARICA RAFA! Il talento maiorchino si supera con la volée di rovescio dopo il diritto diagonale.

40-AD NUOVA CHANCE PER ALCARAZ! Rovescio vincente dopo il lungolinea in risposta.

40-40 LARGO IL ROVESCIO DIAGONALE DI ALCARAZ!

40-AD Fuori di poco il diritto lungolinea di Nadal che non trova le misure del campo.

40-40 ANCHE ALCARAZ CI PROVA MA IL ROVESCIO TERMINA LARGO DI POCHISSIMO!

30-40 ANGOLO IN CROSS DI ROVESCIO PAZZESCO DI NADAL!!!!! Lo spagnolo rischia ma vince lo scambio.

15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK ALCARAZ! E intanto è giunto in campo il supervisor…

15-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI ALCARAZ!

15-15 Doppio fallo per l’iberico.

15-0 Nadal vuole provare ad accelerare: aggressività in uscita dal servizio e chiusura a volo.

4-4 ALTRO BREAK IN UN MATCH INCREDIBILE!

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL!!!! LO SPAGNOLO PASSA ANCORA ALCARAZ SOTTORETE NONOSTANTE IL VENTO

15-30 SUL NASTRO IL DIRITTO DIAGONALE DI NADAL! Lo spagnolo appare molto frustrato, tanto da chiedere la sospensione all’arbitro di sedia.

0-30 NADAL DANZA IN CAMPO! Alcaraz para due volée di rovescio ma alla fine lo spagnolo lo passa a volo.

0-15 SCAPPA VIA IL DIRITTO DIAGONALE DI ALCARAZ! Nadal muove l’avversario con il rovescio.

4-3 ALTRO BREAK ALCARAZ! Partita molto incostante da parte di entrambi, viziati dalle condizioni meteo.

15-40 DUE PALLE BREAK ALCARAZ! Errore di Nadal sottorete: il vento continuare a dare molto fastidio.

15-30 Risposta lunga del classe 2003.

0-30 SI FERMA SUL NASTRO LA PALLA CORTA DI NADAL! MA COSI’ NON SI PUO’ CONTINUARE A GIOCARE! Vola di tutto in campo a causa del vento.

0-15 Servizio e diritto lungo del maiorchino.

3-3 BREAK IMMEDIATO DI NADAL! Malissimo Alcaraz nei momenti clou al servizio.

30-40 PALLA CORTA PAZZESCA DI ALCARAZ! Non può nulla Nadal dopo una gran cavalcata.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL!

15-30 Qualche rammarico su questa risposta per Nadal con il diritto.

0-30 PASSANTE DI NADAL! In rete la volée del classe 2003.

0-15 Errore in uscita dal servizio per Alcaraz.

3-2 ARRIVA IL BREAK! INCREDIBILE PASSAGGIO A VUOTO DI NADAL

30-40 PRIMA PALLA BREAK DEL SET PER ALCARAZ!

30-30 Ace di Nadal.

15-30 Serve&volley vincente del classe 1986.

0-30 Si ferma sul nastro il back di rovescio di Nadal.

0-15 Lento Nadal con il diritto in uscita dal servizio.

2-2 Turno di battuta a zero per il giovane spagnolo.

40-0 Servizio e diritto di Alcaraz.

30-0 Lunga la risposta del classe 1986.

15-0 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DIAGONALE DI NADAL!

1-2 Ingiocabile Nadal dal lato del diritto: vincente lungolinea dell’iberico.

AD-40 Lunga la risposta di Alcaraz.

40-40 ALTRO ERRORE SOTTORETE PER NADAL! Perplesso il classe 1986 dopo la volée lunga.

40-30 Termina lungo il recupero in back di Nadal dopo il diagonale dell’iberico.

40-15 Parata vincente sottorete di Nadal sul passante di Alcaraz.

30-15 Prima vincente dello spagnolo.

15-15 SI FERMA SUL NASTRO IL ROVESCIO DI ALCARAZ! Scambio lungo 26 colpi: Nadal alla fine vince la diagonale.

0-15 VINCENTE CON LO SMASH PER ALCARAZ!

1-1 Nessun problema al servizio anche per il #19 del seeding.

40-15 In rete la risposta del classe 1986: intanto sono volate via le asciugamani a causa del vento.

30-15 Di poco largo il rovescio diagonale di Nadal.

15-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di Alcaraz.

15-0 Buona prima del classe 2003.

0-1 Game a zero del 21 volte campione Slam.

40-0 Prima centrale di Nadal.

30-0 FUORI DI UN NULLA IL RECUPERO DI ROVESCIO DIAGONALE DI ALCARAZ DOPO LA STOP VOLLEY DI NADAL!

15-0 Scappa via il rovescio in recupero di Alcaraz.

INIZIO SECONDO SET

00.52 Rafael Nadal vince il primo parziale per 6 giochi a 4 al termine di un set molto altalenante da entrambe le parti: dopo più di un’ora di gioco, il classe 1986 sfrutta la discontinuità e gli errori al servizio di Carlos Alcaraz in una frazione condita da ben 5 break.

FINE PRIMO SET

4-6 NUOVO BREAK E PRIMO SET NADAL!

40-AD ERRORE DI ALCARAZ IN USCITA DAL SERVIZIO!

40-40 CLAMOROSO ERRORE A CAMPO APERTO DI NADAL! DIRITTO LUNGO A DUE PASSI DALLA RETE

40-AD ALTRO SET POINT NADAL! SUL NASTRO IL ROVESCIO DIAGONALE DI ALCARAZ!

40-40 PRIMA CENTRALE DI ALCARAZ!

30-40 PARATA DI ALCARAZ SOTTORETE! Gran rovescio di Nadal ma l’iberico si arrampica egregiamente.

15-40 PALLA CORTA ALCARAZ! Si salva l’iberico.

0-40 TRE SET POINT NADAL!

0-30 Errore in uscita dal servizio per il giovane iberico.

0-15 Doppio fallo del classe 2003.

4-5 Nadal tiene il servizio senza problemi: Alcaraz deve allungare il set.

40-15 Prima esterna del classe 1986.

30-15 NADAL DEVASTANTE SOTTORETE! Diritto in avanzamento e due smash a rimbalzo per lo spagnolo.

15-15 ROVESCIO PAZZESCO DI ALCARAZ! Vincente diagonale dello spagnolo.

15-0 Buona prima del maiorchino.

4-4 SI SALVA ALCARAZ! Altre quattro palle break annullate dall’iberico.

AD-40 Prima vincente dello spagnolo.

40-40 NADAL SALE IN CATTEDRA CON IL DIRITTO LUNGOLINEA! In ritardo il connazionale nel tentativo di recupero.

AD-40 Servizio e diritto di Alcaraz.

40-40 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DI NADAL!

40-AD ALTRA CHANCE NADAL! Game cruciale, e non solo per il primo set.

40-40 Ace di Alcaraz che torna a galla.

30-40 Serve&volley perfetto del classe 2003.

15-40 Si è visto tutto il repertorio di entrambi in questo scambio: alla fine Nadal non trova il campo con il diritto ma che recupero con il gancio.

0-40 ALTRE TRE PALLE BREAK NADAL!

0-30 Il nativo di Murcia è in ritardo con il diritto sulla risposta profonda di Nadal.

0-15 Troppi errori per Alcaraz al servizio: rovescio in rete per il classe 2003.

3-4 ALTRO BREAK DI ALCARAZ! Nadal contrariato al turno di battuta.

30-40 PALLA BREAK ALCARAZ! Passaggio a vuoto al servizio di Nadal.

30-30 Alcaraz tenta di scuotersi e dopo il recupero lungolinea, chiude con lo smash.

30-15 Diritto in rete in Alcaraz in risposta.

15-15 Diritto a sventaglio vincente di Alcaraz.

15-0 Gran prima di Nadal.

2-4 ALTRO BREAK NADAL!!!! DIRITTO VINCENTE DELLO SPAGNOLO!!!!

40-AD PALLA BREAK NADAL! PASSANTE DELL’IBERICO CON IL CROSS DI DIRITTO!

40-40 ROVESCIO DIAGONALE IMPRENDIBILE DI RAFA!

40-30 Palla corta di rovescio larga del classe 2003.

40-15 VINCENTE DI DIRITTO DI ALCARAZ! Gran chiusura in uscita dal servizio.

30-15 Scappa via il diritto a sventaglio di Alcaraz.

30-0 ROVESCIO VINCENTE DI ALCARAZ! Gran recupero ugualmente di Nadal sottorete.

15-0 Buona prima del classe 2003.

2-3 Nadal mette la testa avanti per la prima volta nel match.

40-30 Termina in corridoio il diritto a sventaglio di Alcaraz.

30-30 Di poco lungo il rovescio diagonale di Nadal.

30-15 RAFA ESPLOSIVO IN USCITA DAL SERVIZIO E SMASH A VOLO!

15-15 Servizio e diritto di Nadal.

0-15 Gran diritto in risposta di Alcaraz sul diritto dell’avversario.

2-2 ARRIVA IL CONTROBREAK! Al settimo tentativo, il 21 volte campione Slam si rimette in carreggiata.

15-40 Risposta in rete del classe ’86.

0-40 TRE PALLE BREAK PER NADAL! Male Alcaraz in uscita dal servizio.

0-30 Scappa via il rovescio diagonale di Alcaraz in uscita dal servizio.

0-15 Vincente in risposta da parte di Nadal.

2-1 Nadal vince il primo game di una sfida che può diventare epocale.

40-30 Servizio e schiaffo a volo di Nadal.

30-30 Il maiorchino muove la testa di serie #19 con il diritto: scappa via il recupero di Alcaraz.

15-30 Servizio e diritto di Nadal.

0-30 Servizio e palla corta in rete di Nadal.

0-15 Doppio fallo dell’iberico.

2-0 GAME INFINITO VINTO DA ALCARAZ! Lo spagnolo conferma il break annullando ben cinque chance per il 21 volte campione Slam.

AD-40 SCIVOLA RAFA NEL TENTATIVO DI RECUPERO! Alcaraz è una molla e trova il recupero sottorete e chiude con il rovescio diagonale.

40-40 GAME INFINITO SIN DA SUBITO! Nadal non ci sta e prolunga lo scambio puntando con il diritto profondo.

AD-40 VOLÈE PAZZESCA DI ALCARAZ IN USCITA DAL SERVIZIO!

40-40 Si infiammano gli spettatori sul recupero elegante di Alcaraz e la chiusura a rete di rovescio.

40-AD NUOVA CHANCE PER NADAL! Alcaraz vuole togliere il tempo a Nadal e attacca ancora la rete ma la volée è larga.

40-40 Serve&volley perfetto di Alcaraz.

40-AD SCAPPA VIA IL DIRITTO A SVENTAGLIO DI ALCARAZ!

40-40 Altra chance annullata da parte del detentore di Rio.

40-AD TERZA PALLA BREAK NADAL! Alcaraz arriva in ritardo con il rovescio in recupero diagonale.

40-40 Alcaraz sta costantemente mettendo alle corde Nadal che arriva in ritardo negli angoli.

40-AD ALTRA CHANCE PER NADAL! In rete il diritto di Alcaraz.

40-40 Servizio e palla corta del classe 2003.

30-40 PALLA BREAK NADAL! DOPPIO FALLO DI ALCARAZ!

30-30 Diritto a sventaglio della testa di serie #19.

15-30 Risposta profonda del veterano iberico sotto gli occhi di Ben Stiller.

15-15 Errore in uscita dal servizio per l’allievo di Juan Carlos Ferrero.

15-0 Servizio e diritto di Alcaraz.

1-0 INCREDIBILE BREAK IN AVVIO DI ALCARAZ! CHE PARTENZA DEL CLASSE 2003!

15-40 DUE PALLE BREAK ALCARAZ! ERRORE DI NADAL SOTTORETE!

15-30 Diritto a sventaglio in rete di Nadal.

15-15 Errore sottorete di Alcaraz che è andato vicino a chiudere il punto.

0-15 Il primo punto è del baby fenomeno che piazza il diritto vincente con Nadal fermo dall’altra parte del campo.

0-0 Si comincia in California! Batte Nadal.

INIZIO PRIMO SET

23.39 Lo spagnolo è ancora imbattuto e vuole il quarto atto conclusivo da inizio 2022 dopo aver vinto a Melbourne, nel primo Major dell’anno ed ad Acapulco: il #4 del seeding ha perso due set nel percorso californiano contro Sebastian Korda all’esordio e contro Nick Kyrgios ai quarti di finale.

23.37 Al via il riscaldamento! Il pubblico spera in una super sfida.

23.35 Giocatori in campo sul Centrale! Nadal vuole consolidare la prima posizione nella Race con attualmente 3110 punti mentre il classe 2003 è in settima posizione ma può scalare altre posizioni stasera!

23.33 Rafael Nadal vuole tornare numero 3 al mondo e per fare ciò dovrà conquistare la finale, scavalcando difatti Alexander Zverev volando virtualmente a 7115 punti: con un’eventuale vittoria domani invece, si porterebbe addirittura a meno di 1000 punti dalle prime due posizioni ATP.

23.31 Stanno arrivando al campo i due fenomeni di due epoche generazionali a confronto! Chi vincerà per raggiungere Taylor Fritz in finale?

23.29 L’iberico è virtualmente #16 in classifica dopo essere partito da #19 a inizio torneo e l’approdo in finale di Taylor Fritz ma con una vittoria oggi e la possibile di domani, potrebbe volare a ridosso della top13.

23.27 Il classe 2003 ha battuto invece ai quarti di finale il francese Gael Monfils per 7-5 6-1 mentre all’esordio l’americano MacKenzie McDonald.

23.25 Secondo connazionale da affrontare in California per Alcaraz dopo aver demolito Roberto Bautista Agut per 6-2 6-0, proseguendo l’ottima scia della vittoria al torneo di Rio de Janeiro.

23.23 Carlos Alcaraz torna in campo dopo la vittoria contro il detentore del titolo Cameron Norrie battuto 6-4 6-3: sono appena 21 i game persi dal classe 2003 sin qui.

23.21 Secondo incontro tra i due giocatori con il veterano avanti 1-0: il classe 1986 ha vinto a Madrid lo scorso anno al secondo turno per 6-1 6-2 ma il baby fenomeno è migliorato molto nel corso degli ultimi mesi. Chi raggiungerà lo statunitense in finale?

23.19 La seconda semifinale è in programma come terzo match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 locali ovvero le 19.00 italiane ma non prima delle 13 locali, 21 italiane, come secondo match dopo la prima semifinale tra Andrej Rublev e Taylor Fritz.

23.17 Taylor Fritz vola in finale ad Indian Wells! Il padrone di casa batte 7-5 6-4 Andrej Rublev in quasi due ore e attende uno tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

22.28 Taylor Fritz vince il primo parziale per 7 giochi a 5 dopo non aver sfruttato il vantaggio di essere avanti 5-2: Andrej Rublev deve rimontare dopo un’ora di gioco. A seguire lo scontro generazionale spagnolo!

22.27 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile di Indian Wells 2022 in California (USA).

Il programma della sfida tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz – Le vittorie ai quarti degli spagnoli su Nick Kyrgios e Cameron Norrie – La presentazione della sfida generazionale tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile di Indian Wells 2022 in California (USA). Secondo incontro tra i due giocatori con il veterano avanti 1-0: il classe 1986 ha vinto a Madrid lo scorso anno al secondo turno per 6-1 6-2 ma il baby fenomeno è migliorato molto nel corso degli ultimi mesi. Andrej Rublev e Taylor Fritz si giocheranno un posto all’ultimo atto conclusivo nella prima semifinale.

Carlos Alcaraz torna in campo dopo la vittoria contro il detentore del titolo Cameron Norrie: sono appena 21 i game persi dal classe 2003 sin qui. Un torneo perfetto per il vincitore del torneo di Rio de Janeiro che proverà ad avere la meglio sull’idolo maiorchino: si tratta del secondo connazionale da affrontare in California per il nativo di Murcia dopo aver demolito Roberto Bautista Agut lasciandogli appena due game. L’iberico è virtualmente #15 in classifica dopo essere partito da #19 a inizio torneo.

Rafael Nadal vuole tornare numero 3 al mondo e per fare ciò dovrà conquistare la finale, scavalcando difatti Alexander Zverev. Lo spagnolo vuole il quarto atto conclusivo da inizio 2022 dopo aver vinto a Melbourne, nel primo Major dell’anno ed ad Acapulco. Il 21 volte campione Slam non ha ancora perso sin qui ma il giovane erede sarà un duro scoglio: il #4 del seeding ha perso due set nel percorso californiano contro Sebastian Korda all’esordio e contro Nick Kyrgios ai quarti di finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile di Indian Wells 2022 in California (USA). La partita è in programma come terzo match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 locali ovvero le 19.00 italiane ma non prima delle 13 locali, 21 italiane, come secondo match dopo la prima semifinale tra Andrej Rublev e Taylor Fritz. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Buon divertimento!

Foto: Lapresse/AP Photo/Marcio Jose Sanchez