Dopo due anni d’assenza la Ferrari è tornata a vincere in F1. Il monegasco Charles Leclerc inizia nel migliore dei modi il Mondiale 2022 precedendo sotto la bandiera a scacchi il compagno Carlos Sainz e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton.

A Maranello si è scatenata la festa dei tifosi che sono scesi in strada sventolando le bandiere della Rossa. La gioia è stata incontenibile e come da tradizione sono suonate le campane per celebrare una doppietta che pochi pronosticavano.

Mattia Binotto ed i suoi uomini cercano ora una conferma in Arabia Saudita, sede della prossima gara. Jeddah, l’impianto non permanente più veloce al mondo, attende i protagonisti che testeranno per la prima volta le inedite monoposto in un impianto non permanente.

F1, suonano le campane a Maranello! Grande festa, macchine e bandiere in piazza – VIDEO





Foto: LaPresse