DIRETTA MotoGP, GP Lusail 2022 LIVE: risultati e classifica FP3, Bastianini davanti, risale Bagnaia

12.12: Appuntamento quindi alle 15.20 per la FP4 a precedere le qualifiche previste dalle 16.00 italiane. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

12.11: Uno scatto d’orgoglio per Bagnaia e la Ducati che è riuscito a trovare un buon tempo sul giro singolo, anche se i problemi permangono nel pacchetto.

12.10 La classifica combinata delle prove libere:

12.09 La classifica delle FP3:

1 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’53.790 15 15 350.6

2 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’53.803 15 15 0.013 0.013 350.6

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’53.855 15 16 0.065 0.052 348.3

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’53.939 15 15 0.149 0.084 340.6

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’54.011 16 16 0.221 0.072 345.0

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’54.105 16 17 0.315 0.094 347.2

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’54.404 15 17 0.614 0.299 340.6

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.576 15 16 0.786 0.172 347.2

9 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’54.619 17 17 0.829 0.043 348.3

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’54.658 14 15 0.868 0.039 345.0

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.798 11 13 1.008 0.140 347.2

12 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’54.815 15 15 1.025 0.017 347.2

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’54.902 14 15 1.112 0.087 347.2

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’55.016 3 14 1.226 0.114 347.2

15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.097 4 18 1.307 0.081 346.1

16 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’55.116 14 16 1.326 0.019 342.8

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’55.154 10 16 1.364 0.038 346.1

18 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’55.191 15 16 1.401 0.037 350.6

19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’55.193 15 17 1.403 0.002 343.9

20 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.326 17 20 1.536 0.133 345.0

21 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’55.383 14 15 1.593 0.057 345.0

22 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.402 15 17 1.612 0.019 346.1

23 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.431 11 12 1.641 0.029 340.6

24 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’55.690 12 14 1.900 0.259 341.7

12.08: A sorpresa fuori dalla top-10 il francese Quartararo con la Yamaha, che ha cercato di ottenere un riferimento interessante in questa FP3, ma non è stato sufficiente per quanto detto sulle condizioni della pista.

12.06: Molto bravo Bastianini che, nonostante le temperature più alte, è riuscito a migliorare, cosa che altri non hanno fatto o scelto di non fare per l’impossibilità di non fare una super prestazione per le variabili climatiche.

12.04: E dunque qualificati nella Q2 saranno Rins, Marc Marquez, Mir, Martin, Bastianini, Pol Espargaró, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Miller e Aleix Espargaró.

12.02: Di seguito l’ordine dei tempi della FP3:

BANDIERA A SCACCHI!!!

12.00: FUOCHI D’ARTIFICIO!!!!! Bastianini si porta davanti a tutti con il crono di 1:53.790 a precedere di 0.013 la Honda dello spagnolo Pol Espargaró e di 0.065 Francesco Bagnaia (Ducati).

11.59: 1’53″855 per Bagnaia che si conferma in vetta, rintuzzando l’attacco di Quartararo (+0.093). Terzo Binder a 0.213 con la KTM.

11.57: Bagnaia si porta in vetta!!! Colpo gobbo del piemontese che si porta in vetta a questa FP3 a precedere di 0.425 Oliveira e di 0.462 Zarco, peccato per Bastianini che ha esegarato all’ultima curva andando oltre…

11.55: Miller migliora il proprio riscontro e ottiene il crono di 1:55.326 con due hard, mentre si sta per lanciare Bagnaia con due soft.

11.53: 1:55.539 per Miller che migliora, ma rimane in 17ma piazza e lontano dalla vetta con 1.098 dal vertice.

11.52: In pista Miller con una coppia di hard con la Ducati.

11.50: 10′ al termine della FP3 e sarà importante per capire gli equilibri visto che tutti cercheranno il tempo con le gomme morbide.

11.49: Di seguito l’ordine dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:54.441 2 20 F. QUARTARARO +0.353 3 42 A. RINS +0.357 4 12 M. VIÑALES +0.404 5 33 B. BINDER +0.426 6 36 J. MIR +0.466 7 41 A. ESPARGARO +0.575 8 44 P. ESPARGARO +0.584 9 23 E. BASTIANINI +0.618 10 93 M. MARQUEZ +0.656

11.46: ATTENZIONE! Cancellato il tempo a Bastianini per essere andato oltre i limiti della pista, mentre Zarco si porta al comando con il crono di 1:54.441.

11.45: BASTIANINI!!!!! Super tempo del romagnolo della Ducati Gresini Racing MotoGP e si porta in vetta con il crono di 1:54.641 a precedere di 0.053 Zarco e di 0.153 Quartararo.

11.44: ZARCO! Il francese della Ducati Pramac si porta davanti a tutti con il crono di 1:54.694 a precedere di 0.100 Quartararo e di 0.109 Rins.

11.42: Lo scatto di Quartararo! Con una coppia di soft, il francese della Yamaah si porta in vetta in 1:54.794 e Binder è terzo con la KTM a 0.073. Il quadro si fa più variegato.

11.41: Migliora Bagnaia che ora è 14° a 0.534 con la Ducati.

11.41: Mir migliora il proprio riscontro e si avvicina al compagno di squadra Rins, distante ora di 0.104, mentre spinge ora moltissimo Pol Espargaro con la Honda.

11.40: Bagnaia migliora un po’ la sua prestazione, ma rimane molto lontano: 20° Pecco a 1.139. In tutto questo, da segnalare il quarto posto di Zarco con la Ducati Pramac a 0.214, la miglior rossa del lotto.

11.39: Da segnalare la caduta in curva-6 di Franco Morbidelli con la Yamaha.

11.36: “In questo momento non abbiamo la prestazione, abbiamo problemi in inserimento di curva. I due piloti non hanno confidenza con il davanti e siamo lontani dai rivali. In questo momento è un problema di bilanciamento“, parla chiaro il Team Manager di Ducati, Davide Tardozzi ai microfoni di Sky Sport.

11.34: Due cose da segnalare: le due Suzuki vanno fortissimo e Rins e Mir sono gli unici ad aver infranto il muro dell’1:55; nella top-10 abbiamo un distacco dal primo al decimo di 0.324. Davvero incredibile.

11.32: Riparte nel frattempo Bagnaia con la Ducati con due gomme soft. Rossa in difficoltà in inserimento di curva.

11.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:54.803 2 36 J. MIR +0.108 3 41 A. ESPARGARO +0.213 4 44 P. ESPARGARO +0.222 5 20 F. QUARTARARO +0.235 6 33 B. BINDER +0.236 7 23 E. BASTIANINI +0.256 8 93 M. MARQUEZ +0.294 9 88 M. OLIVEIRA +0.298 10 5 J. ZARCO +0.324

11.28: Bagnaia rientra ai box e la 23ma posizione non entusiasma di certo a 1.967 dalla vetta. In questo momento risale la china Fabio Quartararo con la Yamaha in quinta piazza a 0.235 con due soft. Settimo Bastianini, il migliore italiano con la Ducati del Gresini Racing a 0.256 con una soft e una media.

11.26: Le Suzuki si portano al comando: Rins guida con il crono di 1:54.803 a precedere di 0.108 Mir. Aleix Espargaro con l’Aprilia è a 0.213. La migliore Ducati in questo momento è quella di Zarco a in sesta piazza a 0.324, mentre Marc Marquez è quinto a 0.294. Bagnaia solo 22° a 1.967.

11.24: Lo spagnolo Aleix Espargaro con l’Aprilia si porta in vetta con il tempo di 1:55.016 mettendosi alle spalle di 0.227 lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac e la Suzuki di Alex Rins a 0.270. Marc Marquez settimo con una coppia di medie a 0.560 e Bagnaia 20° a 1.881.

11.22: Arrivano i primi riferimenti cronometrici: Alex Rins con la Suzuki comanda con il crono di 1:55.562 a precedere di 0.497 su Zarco e 0.708 su Quartararo. Il francese della Yamaha con due soft, mentre Bagnaia 14° a 1.335.

11.20: Per quanto riguarda le Suzuki: Joan Mir con due soft e Alex Rins con una soft e una medium.

11.19: Sessione diurna per i piloti per cui se ne dovrà tener conto. Bagnaia in pista con una coppia di soft, Marc Marquez con una soft e una hard.

11.17: Tutti in pista per sondare le condizioni dell’asfalto qatariano.

11.15: VIA ALLA FP3!!! Saranno 45′ molto importanti.

11.14: Ducati che ieri ha avuto problemi con l’elettronica, legata all’erogazione della potenza.

11.11: 26°C a Losail, temperature miti. Dati funzionali per le rifiniture sugli assetti.

11.08: Parlando della pista, il tracciato qatarino è una pista molto sinuosa e veloce con pochi rettilinei; in effetti la maggior parte delle curve sono raccordate direttamente tra di loro. Questo tracciato impegna in maniera abbastanza significativa l’impianto frenante, con la prima staccata dopo il traguardo particolarmente impegnativa. Si tratta, infatti, di una delle staccate più difficili del mondiale che richiede secondo i tecnici della Brembo al pilota di applicare alla leva una forza pari a 8 kg e con un “salto di velocità” di ben 250 km/h.

11.05: “Mi dava un po’ più di margine, mi permetteva di avere più costanza nella velocità, ci permette di essere più concentrati su altri aspetti. Sono contento di questa scelta e della fiducia reciproca tra me e la Ducati. Preferisco questo motore, mi piace più di quello vecchio e più di quello nuovo. Abbiamo visto la sua potenza nei test. Non è quello del 2021, è un ibrido con quello nuovo, non si tratta del vecchio motore. Non era la prima volta che lo usavo, l’avevo provato in più di un circuito. Con questo motore sono più costante, ma non più veloce, è la scelta giusta per tutti. La caduta nelle Libere 1? Il circuito di Doha non è mai al top nelle prime prove e la gomma anteriore era fredda“, le parole di Bagnaia a Sky Sport rispetto all’uso del motore 2022 con specifica diversa e all’andamento delle libere.

11.02: Si tratta di una scelta adoperata personalmente dai piloti: una preferenza di configurazione, dunque, rivolta a quella dei test di Jerez rispetto a quelli (più recenti) svolti in Malesia, probabilmente per una questione di feeling e guidabilità. Vedremo nel prosieguo del weekend se la scelta dei piloti Ducati si rivelerà o meno fruttuosa.

10.59: È comunque importante sottolineare un dettaglio tecnico della Ducati che Bagnaia e Miller stanno usando in pista: come rivelato da Sky Sport, entrambi i piloti hanno scelto di usare il motore 2022 con la configurazione, però, relativa ai test di Jerez (svolti, ricordiamo, alla fine del 2021).

10.56: Non si tratta di certo di una sessione negativa, avendo raggiunto la top 10 sia Francesco Bagnaia che Jack Miller; tuttavia, non sono riusciti ad andare oltre la sesta posizione per l’australiano (+0.438 dal miglior tempi di Alex Rins) e la decima per l’azzurro (+0.539).

10.53: Il venerdì, con le prime due sessioni di prove libere non si è concluso come da aspettativa, per certi versi, per entrambi i piloti del team italiano.

10.50: C’era molta attesa in MotoGP e, in particolare, in casa Ducati per questo nuovo inizio di stagione.

10.47: Un venerdì davvero importante per la Suzuki che, come detto, aveva grande interesse per capire il proprio livello rispetto ai rivali. Dopo i test invernali che, come spesso capita, tendono a mischiare la carte, l’esordio stagionale risulta sempre molto più veritiero.

10.44: Alex Rins, dopotutto, ha concluso al comando le prime due sessioni di prove libere con il tempo di 1:53.432, precedendo per appena 35 millesimi Marc Marquez (con una Honda a sua volta davvero interessante), ma al terzo posto troviamo proprio Joan Mir in 1:53.579 a 147 millesimi dal compagno di team.

10.41: Quello che, fino a pochi mesi fa, era il vero e grande “tallone d’Achille” per le moto nipponiche, ora è diventato un punto di forza. I due piloti spagnoli, infatti, sul lunghissimo rettilineo qatariota (1.068 metri) filavano alla grandissima, sfidando alla pari persino i temibili motori delle Ducati.

10.38: Sul tracciato di Lusail (e non più Losail) le due Suzuki hanno impressionato sotto molteplici punti di vista. La GSX-RR ha confermato tutti i suoi punti forti degli ultimi anni, ma ha mosso un passo in avanti davvero notevole a livello di potenza del motore e velocità di punta.

10.35: Bene, al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del Mondiale MotoGP 2022, Alex Rins e Joan Mir possono davvero sorridere. Senza facili trionfalismi, certo, ma il discorso non cambia.

10.32: Osservata speciale sarà la Suzuki. Tra le scuderie che cercavano maggiori conferme dopo i test pre-stagionali, non possiamo non annoverare la Suzuki. La Casa di Hamamatsu, infatti, voleva capire se effettivamente la nuova moto (la GSX-RR) poteva ribadire anche quando conta i miglioramenti messi in mostra nelle sessioni di Sepang e Mandalika.

10.28: Sulla pista di Lusail i team e i piloti lavoreranno alacremente per affinare tutti i dettagli in vista delle qualifiche odierne e della gara di domani.

10.25: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2022 di MotoGP.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista di Lusail i team e i piloti lavoreranno alacremente per affinare tutti i dettagli in vista delle qualifiche odierne e della gara di domani.

Fari puntati sulle Suzuki. Le moto di Hamamatsu sono state impressionanti nel corso del day-1, mettendo in mostra grandi velocità di punta e un’ottima resa in percorrenza di curva. In altre parole, un mezzo altamente competitivo e ben sfruttato dagli spagnoli Alex Rins e Joan Mir.

Vorranno rispondere presente Honda, Ducati e Yamaha, pungolate non poco dalle prestazioni della squadra giapponese. La compagine di Tokyo si augura che Marc Marquez sappia trovare la quadra e fare la differenza come solo lui è in grado di fare, mentre a Borgo Panigale si tratta di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle su una moto tanto evoluta tecnicamente quanto complicata da settare. Francesco Bagnaia è il primo a essere chiamato in causa. Discorso diverso per la scuderia di Iwata, considerate le deficienze tecniche in accelerazione della M1, in confronto ai competitors, di cui si è lamentato il campione del mondo in carica Fabio Quartararo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2022 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP3 alle ore 11.15 italiane, mentre la FP4 è prevista alle 15.20 a precedere le qualifiche in programma alle 16.00 italiane. Buon divertimento!

