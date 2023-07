Combinata nordica, Annika Sieff in testa dopo il salto a Schonach: podio alla portata

Va in archivio a Schonach, in Germania, la frazione di salto per quanto concerne la tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile 2021-2022: Annika Sieff è in testa, mentre è decima Veronica Gianmoena. Alle ore 13.30 la 5 km di fondo che deciderà la gara.

Delle 21 atlete iscritte la prima a partire sarà l’azzurra Annika Sieff, che nel salto dal NH HS106 chiude in testa con 96.0 metri per 121.5 punti. Alle sue spalle la nipponica Haruka Kasai, con 95.0 per 121.0 ed un distacco di 0’02”. Terza la norvegese Gyda Westvold Hansen, con 104.5 per 119.6 ed un ritardo di 0’08”.

Più ampi i distacchi alle loro spalle: quarta la slovena Ema Volavsek con 89.5 per 109.4 ed un ritardo di 0’48”, quinta la norvegese Ida Marie Hagen, con 88.5 per 107.8 ed un distacco di 0’55”, sesta la tedesca Jenny Nowak con 89.5 per 107.6 e 0’56” di ritardo, settima la nipponica Anju Nakamura con 94.0 per 106.9 con 0’58” di differenza.

Si sale oltre il minuto di ritardo con l’ottava classificata, la slovena Silva Verbic, con 84.5 per 99.3 e 1’29” di differenza, che precede la tedesca Maria Gerboth, nona con 81.5 per 99.0 ed un ritardo di 1’30”, e la seconda ed ultima azzurra in gara, Veronica Gianmoena, con 86.5 per 97.4, che scatterà per decima dopo 1’36” rispetto alla connazionale.

Foto: LaPresse